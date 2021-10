29/10/2021 - 18:05

Résultats du premier semestre 2021 :

Hausse des résultats dans un contexte de rebond de l'activité

Marge d'EBITDA 12%

Nizerolles, le 29 octobre 2021, après séance de cotation

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'aéronautique civile, l'informatique, le médical et le ferroviaire, présente ce jour ses résultats consolidés du premier semestre de l'exercice 2021 (clos au 30 juin 2021). NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris.

Sur ce premier semestre 2021, NSE s'est appuyé sur la diversification de ses activités et des marchés adressés pour accroitre son chiffre d'affaires de +4,1 M€ à 34,7 M€, bien que certains secteurs restent touchés par la crise sanitaire, notamment dans l'aéronautique et à l'international.

De plus, l'excellence opérationnelle et le travail d'amélioration de la base de coûts ont permis de profiter de l'effet de levier de la croissance sur l'EBITDA, qui atteint 4,2 M€ au 30 juin 2021, en hausse de 0,8 M€, soit une marge d'EBITDA de 12,0%.

Le résultat net part du Groupe est aussi en progression à 2,1 M€ en croissance de +0,6 M€ par rapport à 2020 et très proche du niveau d'avant crise de 2,3 M€ du premier semestre 2019.

Cette solide performance se traduit également au niveau de la génération trésorerie avec des flux opérationnels qui atteignent +11,4 M€ sur le semestre, permettant de poursuivre le plan d'investissement et la trajectoire de désendettement. En conséquence, NSE consolide à nouveau sa bonne santé financière avec une trésorerie nette excédentaire de 3,3 M€ (hors IFRS 16).

Au regard de ces résultats semestriels bien orientés, NSE confirme son ambition de réaliser un niveau de chiffre d'affaires annuel proche de celui de 2020, ainsi que le maintien de son niveau de rentabilité de l'exercice.

Résultats consolidés non audités (Normes IFRS)

En milliers d'euros S1 2021 S1 2020 Variation

en k€ Variation

en % Chiffre d'affaires 34 669 30 572 +4 097 +13% EBITDA[1] 4 158 3 333 +825 +25% Marge d'EBITDA 12,0% 10,9% - +1,1 pt Résultat opérationnel courant 2 979 1 932 +1 047 +54% Résultat financier 117 -383 +500 -69% Impôt sur le résultat -971 -732 -239 +33% Résultat net part du Groupe 2 085 1 520 +565 +37%

Une croissance de +13,4% tirée par la dynamique de la BU Services

Le Groupe a une nouvelle fois démontré toute la force de son modèle au cours de ce premier semestre de l'exercice 2021, illustrée par un chiffre d'affaires en croissance de +13,4% à 34,7 M€, proche du niveau d'avant crise du premier semestre 2019 (35,8 M€).

En détail, l'activité Conception est restée quasiment stable avec un chiffre d'affaires de 2,7 M€ au 30 juin. La BU a maintenu son positionnement stratégique sur le développement et la production d'équipements électroniques performants et a tiré profit de contrats étatiques résilients. La BU a toutefois connu sur les six premiers mois de l'année des décalages de commandes vers les prochains semestres en raison du contexte sanitaire.

L'activité Intégration enregistre une baisse de -9,9% sur le premier semestre 2021 et s'établit à 13,5 M€. Comme attendu, la crise qui touche le secteur de l'aéronautique a freiné le développement commercial du Groupe sur cette activité fortement contributive (20% en 2019). Toutefois, cet impact a pu être compensé en partie par le déploiement d'une offre stratégiquement renforcée pour le secteur de la Défense et la diversification en cours des activités du Groupe dans le Médical, et le Ferroviaire. En parallèle, la filiale canadienne NSE Automatech, détenue à 100% depuis le 8 janvier 2021, a enregistré un chiffre d'affaires de 5,7 M€ en croissance de 0,7 M€.

La BU Services a accéléré sa dynamique commerciale, après un retour à la croissance au second semestre 2020, avec une hausse à +44% au premier semestre 2021, pour atteindre un chiffre d'affaires de 18,4 M€, grâce à des gains de nouveaux marchés sur la réparation d'équipements électroniques et la montée en puissance des activités MRO Avions (Maintenance, Repair and Overhaul).

Forte hausse de la rentabilité et résultat net proche des niveaux d'avant crise sanitaire

Fort de ce net rebond de l'activité au premier semestre, la marge d'EBITDA progresse de 1,1 point à 12,0% faisant ressortir l'EBITDA à 4,2 M€ au 30 juin 2021, grâce au travail continu de contrôle et d'optimisation de la structure, qui a permis d'accroitre le niveau de rentabilité opérationnelle. Les charges opérationnelles ont augmenté de manière maitrisée sur la période pour soutenir le net rebond de l'activité, notamment les charges de personnels qui augmentent de +1,8 M€ à 13,1 M€, mais stables à 38% du chiffre d'affaires.

Les filiales internationales, portées à nouveau par la performance de NSE Automatech, ont contribué à hauteur de 0,8 M€ à l'EBITDA du premier semestre 2021 contre 1,1 M€ au premier semestre 2020. La différence est principalement due à l'activité toujours freinée par la situation sanitaire de NSE Aéro Maroc et NSE Brasil.

Après dotations nettes aux amortissements et provisions, en baisse de 0,3 M€ par rapport au premier semestre 2020, le résultat opérationnel courant ressort à 3,0 M€, contre 1,9 M€ au premier semestre 2020.

Le résultat financier atteint 0,1 M€ contre -0,4 M€ un an plus tôt. La variation provient d'un gain de changes sur le semestre. Après prise en compte d'impôts sur le résultat à hauteur de 1,0 M€, en hausse de 0,3 M€, le résultat net part du Groupe du premier semestre 2021 s'établit à 2,1 M€ en croissance de 0,6 M€ en un an. Cette performance est d'autant plus notable que le premier semestre 2020 avait connu la comptabilisation de produits exceptionnels à hauteur de 0,9 M€, provenant principalement de la cession du site de Cuers, qui rendait la base de comparaison d'autant plus exigeante.

De plus, le résultat net est aussi très proche du premier semestre 2019 (2,3 M€), dernière période de comparaison d'avant crise sanitaire.

Poursuite du désendettement et augmentation de la trésorerie nette

30 juin 2021 30 juin 2020 Variation Capitaux propres 30 882 27 974 +2 908 Dette financière nette[2] -1 840 -696 -1 144 Dette financière nette retraitée[3] -3 349 -2 699 -650 Gearing (%) hors impact IFRS 16 -10,8% -9,6% -1,2%

La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net de 4,3 M€, liée à la performance semestrielle et la nette amélioration du BFR de 7,8 M€ au 30 juin 2021, due à l'encaissement de décalages de paiements client subis en fin d'année 2020, tirent les flux nets de trésorerie générés par l'activité à +11,4 M€, contre 6,6 M€ un an plus tôt. Ces flux viennent largement couvrir les flux liés aux investissements de -3,3 M€. Ils se composent des variations de périmètre, principalement liées à l'acquisition des parts minoritaires de NSE Automatech, pour 1,6 M€ au premier semestre 2021, à cela s'ajoute les investissements liés au plan de relance industriel et aux développements usuels pour 1,7 M€.

La génération conséquente de trésorerie opérationnelle a permis le remboursement net de 0,9 M€ d'emprunt (y compris contrats de location) comprenant des remboursements bruts pour 3,6 M€, dont 2 M€ de PGE et la souscription de 2,7 M€ de nouveaux emprunts nécessaires au financement de son plan de relance industrielle. Ces opérations font ressortir les flux nets de financement à -1,3 M€, après versement de 0,7 M€ de dividendes.

La trésorerie brute atteint ainsi 10,7 M€ au premier semestre 2021, faisant ressortir une position de trésorerie nette des dettes financières (hors IFRS 163) à 3,3 M€, soit une amélioration de +0,7 M€ par rapport au premier semestre 2020.

NB : Un paiement étatique de 6M€ différé en fin d'année 2020 mais payé en Janvier 2021. Le cas se reproduira fin 2021 pour un paiement en Janvier 2022

Perspectives

Au regard de ces résultats semestriels bien orientés, NSE confirme son ambition de réaliser un niveau de chiffre d'affaires annuel proche de celui de 2020, avec un second semestre qui avait bénéficié de reports de commandes. Cette ambition demeure liée à la normalisation de la situation sanitaire avec un retour à des relations commerciales apaisées, notamment la fluidification des approvisionnements et la reprise du transport aérien vers nos filiales.

Dans ce contexte, la BU Services devrait continuer de porter la performance du Groupe, avec le soutien de la BU Intégration, toutefois toujours affectée par le secteur Aéronautique. La BU Conception devrait quant à elle maintenir le niveau d'activité du premier semestre, du fait de décalages de commandes.

Afin de soutenir la croissance pérenne de ses activités, les actions d'améliorations structurelles, de développement de nouveaux marchés, d'amélioration de la compétitivité, ainsi que le déploiement des offres à l'international, seront poursuivies. Ainsi, NSE va poursuivre au cours des prochains semestres la mise en place de son plan d'investissement industriel ambitieux pour accompagner sa diversification et son développement, avec entre autres une nouvelle version de son ERP sur la BU Services, ainsi que la digitalisation et l'automatisation de processus sur la BU Intégration.

Lors de ce premier semestre, NSE a bénéficié du soutien de l'État français par une subvention, dans le cadre du plan ‘France Relance'.

À noter que NSE s'est aussi engagé début 2021 dans la mise en œuvre d'une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), qui implique l'ensemble des équipes et un système de notation des actions concrètes sur la progression d'un plan Environnement Social et Gouvernance (E.S.G.).

NSE continue d'étudier activement des opportunités de croissance externe sur des marchés où son expertise pourrait être source de création de valeur pour le Groupe.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel, le 28/01/2022 après bourse.

-------------------------------------------------------------------------------------

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

- La "Conception" de produits techniques innovants ;

- L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 6 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2020, le Groupe a réalisé 70 millions € de CA consolidé dont 32% à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

________________

Pour toute information : Philippe Brel – [email protected]

NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] Résultat opérationnel courant, retraité principalement des dotations aux amortissements nettes des reprises et des dotations et reprises de provisions d'exploitation hors actifs circulants.

[2] Différence entre l'endettement financier et la trésorerie active

[3] Retraitée de l'impact de 2 003 k€ au 30/06/2020 et de 1 509 k€ au 30/06/2021 (engagements de loyers comptabilisés en «obligations locatives »), dû à la mise en place de la norme IFRS 16 au 01/01/2019