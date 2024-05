30/05/2024 - 08:50

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Résultats de l'exercice 2023

L'intégration de Yourgene Health se déroule comme prévue

Préparer la croissance de demain

Paris, France, et Eastleigh et Manchester, Royaume-Uni - 30 mai 2024 - Novacyt S.A. (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), société internationale de diagnostic moléculaire disposant d'un large portefeuille de technologies et de services intégrés, annonce les résultats audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Ces résultats intègrent près de quatre mois d'activité de Yourgene Health Limited (anciennement plc) (« Yourgene ») après son acquisition par le Groupe, finalisée le 8 septembre 2023.

Points forts sur le plan opérationnel (y compris après la fin de l'année et les activités de Yourgene 2023 avant l'acquisition)

· En septembre 2023, Novacyt a finalisé l'acquisition stratégique de Yourgene, améliorant considérablement ses capacités mondiales de diagnostic, ajoutant ampleur et diversité pour accélérer la croissance de la Société à long terme.

· Lyn Rees et John Brown CBE ont rejoint le conseil d'administration de Novacyt respectivement en tant qu'administrateur exécutif et non exécutif.

· Lyn Rees a été nommé directeur général après avoir occupé le même poste chez Yourgene Health plc pendant six ans, apportant plus de 28 ans d'expérience commerciale et de leadership mondial dans le domaine des soins de santé.

· Steve Gibson a été nommé directeur financier et rejoindra le Conseil d'administration aux côtés de la Docteur Jo Mason, CSO, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

· Certification IVD : Novacyt a reçu de la première accréditation IVDR pour le test de génotypage Yourgene DPYD pour la chimiotoxicité chez les patients suivant un traitement de chimiothérapie (novembre 2023) et a soumis une demande pour le test PCR quantitatif de fluorescence (QF-PCR) pour la fibrose kystique.

· Yourgene est devenu un partenaire compatible de PacBio, l'un des principaux développeurs mondiaux de technologies de séquençage, soutenant l'utilisation de l'instrument LightBench™ (Ranger® Technology) auprès de sa clientèle mondiale.

· Yourgene a lancé la plateforme d'extraction automatisée d'ADN MagBench™ pour les flux de travail de DPNI en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

· Lancement de l'instrument Primerdesign Co-Prep ES, permettant une extraction automatisée de l'ADN et de l'ARN à l'aide des tests Primer Design, utilisable dans de multiples applications.

· Primer Design a lancé une gamme de tests « complets », notamment un réactif mastermix personnalisé pour les clients RUO.

Points forts sur le plan financier

· Acquisition de la société Yourgene, cotée sur l'AIM, et de ses filiales pour une somme de 16,7 millions de livres sterling en numéraire, le 8 septembre 2023.

· Le chiffre d'affaires légal du Groupe pour l'exercice 2023 s'est élevé à 11,6 millions de livres sterling, conformément aux prévisions, dont 0,6 million de livres sterling lié au COVID (exercice 2022* : 21,0 millions de livres sterling, dont 14,7 millions de livres sterling liés au COVID).

· Le chiffre d'affaires légal du Groupe pour le portefeuille non-COVID, soit 11,0 millions de livres sterling, représente environ 95 % du chiffre d'affaires global (exercice 2022* : 6,3 millions de livres sterling).

· Le bénéfice brut du Groupe pour l'exercice 2023 s'est élevé à 3,7 millions de livres sterling (32 %) (contre 5.7 millions de livres sterling [27 %] pour l'exercice 2022). Ce résultat a diminué principalement en raison de la provision de tous les stocks résiduels relatifs au COVID-19, en plus de l'annulation des stocks qui n'avaient pas été provisionnés auparavant. Abstraction faite de l'impact de ces éléments, la marge brute du Groupe serait supérieure à 60 %.

· La perte d'EBITDA du groupe au cours de l'exercice 2023 s'est élevée à 13,7 millions de livres sterling avant les éléments exceptionnels (exercice 2022 : perte de 13,5 millions de livres sterling).

· La perte après impôt a augmenté à 28.3 millions de livres sterling pour l'exercice 2023 (contre 25,7 millions de livres sterling pour l'exercice 2022)

· Après la mise en œuvre de mesures de réduction des coûts, qui permettront d'améliorer son résultat de plus de 4 millions £, le Groupe est en avance sur le calendrier des synergies prévues dans le cadre de l'acquisition de Yourgene.

· La position de trésorerie au 31 décembre 2023 était de 44,1 millions de livres sterling (2022 : 87,0 millions de livres sterling), reflétant la contrepartie en espèces et les coûts associés de l'acquisition de Yourgene. Le Groupe reste sans dette.

*n'inclut pas de revenus de Yourgene

Au sujet des résultats, Lyn Rees, directeur général de Novacyt, a déclaré : « 2023 a été une année de transition pour Novacyt, au cours de laquelle le Groupe a finalisé l'acquisition de Yourgene, étape significative pour nos capacités mondiales de diagnostic, notre portefeuille de produits et nos revenus non liés au COVID-19.

Nous continuons de concentrer tous nos efforts pour travailler comme une entreprise unique afin que la restructuration du Groupe et les synergies qui en résultent nous permettent d'assurer en toute confiance notre croissance future. La croissance des ventes mondiales de nos principaux produits cliniques et d'instrumentation continue de figurer parmi nos priorités, alors que nous continuons à restructurer notre activité RUO. Le Conseil d'Administration qu'un investissement dans la R & D, combiné à notre force commerciale, est essentiel pour parvenir à une croissance à long terme, et nous sommes en bonne voie de mener à bien notre stratégie commerciale ».

À propos du Groupe Novacyt (www.novacyt.com)

Novacyt est une société internationale de diagnostic moléculaire qui propose un large portefeuille de technologies et de services intégrés, principalement axés sur la médecine génomique. La société développe, fabrique et commercialise une gamme d'analyses et d'instruments moléculaires fournissant des flux de travail et des services qui proposent des solutions de bout en bout transparentes, de l'échantillon au résultat, dans plusieurs secteurs, notamment la santé humaine, la santé animale et l'environnement.

La société est scindée en trois secteurs d'activité :

Clinique Un large portefeuille de produits, de flux de travail et de services de diagnostic clinique in vitro humain axé sur trois domaines thérapeutiques :

· Santé reproductive : NIPT, fibrose kystique et autres tests rapides d'aneuploïdie

· Médecine de précision : Test de génotypage DPYD

· Maladies infectieuses : Winterplex, panel PCR multiplex pour les infections respiratoires hivernales Instrumentation Portefeuille de plateformes de préparation d'échantillons d'ADN à sélection de taille de nouvelle génération et de machines PCR rapides, comprenant :

· Technologie Ranger® : technologie automatisée de préparation d'échantillons d'ADN et d'enrichissement des cibles

MyGo : instruments de PCR quantitative en temps réel (qPCR) Utilisation à des fins de recherche uniquement Gamme de services destinés au l'industrie des sciences de la vie :

· Conception, fabrication et fourniture de tests qPCR et de flux de travail haute performance pour une utilisation dans les domaines de la santé humaine, de l'agriculture, de la médecine vétérinaire et de l'environnement, afin de soutenir les organisations de santé mondiales et l'industrie de la recherche

· Services de recherche pharmaceutique : séquençage du génome entier (WGS) / séquençage de l'exome entier (WES)

Le siège de Novacyt se situe à Vélizy-Villacoublay en France. La société possède des bureaux au Royaume-Uni (à Stokesley, Eastleigh et Manchester), à Taipei, à Singapour, aux États-Unis et au Canada, et elle est présente dans plus de 65 pays. La société est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : www.novacyt.com

Bilan d'activité du Directeur Général

2023 fut une année de transition pour Novacyt, alors que nous avons continué à diversifier nos activités en nous éloignant du COVID-19. En septembre 2023, le Groupe a finalisé l'acquisition de Yourgene, étape cruciale qui a amélioré et diversifié notre portefeuille. Nous travaillons désormais comme une entreprise mondiale intégrée de diagnostic, bénéficiant des synergies initiales entre les entités combinées, et nous nous concentrons sur les investissements pour en tirer le meilleur parti et parvenir à une croissance à long terme et durable pour le Groupe.

Acquisition et intégration de Yourgene

Grâce à l'acquisition stratégique de Yourgene, le Groupe dispose désormais d'un portefeuille technologique plus large, avec une offre client de bout en bout plus solide, des routes de commercialisation renforcées en Europe, en Asie et en Amérique, des compétences et une expertise élargies dans nos équipes de recherche et développement et commerciales, et un réseau de distribution rationalisé et de haute qualité pour stimuler la croissance et maximiser l'efficacité.

Nous avons terminé avec succès l'intégration de tous les départements opérationnels clés, y compris la R&D et les ventes, combinant des compétences complémentaires en biologie moléculaire et en instrumentation et nos équipes commerciales ont pleinement accès à un portefeuille de produits plus étendu pour répondre aux besoins des clients. Nous avons également rationalisé les activités de soutien, telles que les activités financières, réglementaires et autres activités de back-office, afin de supprimer les doublons dans les fonctions de l'entreprise.

Dans le cadre de ce processus, le Groupe a été réorganisé en trois secteurs d'activité : Clinique, Instrumentation et Recherche Uniquement (« RUO »). Le développement et la commercialisation de tous les produits cliniques ont été transférés à Yourgene, permettant à Primer Design de se concentrer sur son offre phare, à savoir le développement de tests RUO. L'activité IT-IS continuera à se concentrer sur l'instrumentation PCR quantitative en temps réel et ajoute également une expertise technique et d'ingénierie pour soutenir la croissance de la gamme d'instrumentation de la technologie Ranger®.

Grâce à l'expertise renforcée de notre équipe de direction combinée, nous continuons d'évaluer notre portefeuille et notre gamme de produits, en identifiant ceux qui bénéficieront le plus d'investissements supplémentaires. Grâce à notre bilan solide, je suis convaincu que nous serons en mesure d'accélérer la croissance dans les domaines les plus prometteurs, en particulier le DPNI, la technologie Ranger® et la médecine de précision.

L'analyse de rentabilité de l'acquisition de Yourgene a supposé que des synergies de coûts annualisées de 5 millions de livres sterling seraient réalisées d'ici la troisième année de l'intégration, et qu'un investissement d'environ 2,5 millions de livres sterling serait nécessaire pour réaliser ces économies. Lors de notre mise à jour commerciale de janvier, nous avons annoncé que le Groupe était en avance sur cet objectif, 80 % des économies annualisées ayant été réalisées à la fin de 2023 et le reste devant l'être d'ici à la fin de 2024. Les principales économies réalisées jusqu'à présent proviennent de la réorientation de l'activité de Primer Design sur le marché RUO, de l'élimination des fonctions d'entreprise en doublon et de la rationalisation de la gestion.

Mise à jour du portefeuille

1) Clinique

L'activité clinique se concentre sur trois domaines thérapeutiques clés : la santé reproductive, la médecine de précision et les maladies infectieuses, qui représentent chacun des opportunités de marché abordable importantes et croissantes. Nous continuons de stimuler les ventes de ces produits sur nos principaux marchés en Europe, en Asie et dans certaines régions clés des Amériques.

L'obtention de la certification de nos produits cliniques conformément aux nouvelles exigences de l'UE en matière de règlement sur le diagnostic in vitro (« IVDR ») reste une priorité essentielle du Groupe. Nous avons reçu notre première certification IVDR en novembre 2023, avec le test de génotypage Yourgene® DPYD, un test important pour les traitements en oncologie, qui identifie les patients atteints de cancer qui risquent de souffrir d'une réaction grave, voire potentiellement mortelle, à une chimiothérapie courante. En décembre 2023, la Société a déposé la demande de son test PCR quantitatif de fluorescence (QF-PCR) pour la fibrose kystique, utilisé pour le dépistage des nouveau-nés ainsi que pour le dépistage des porteurs chez l'adulte lors de la planification familiale.

La santé reproductive

Nous avons constaté une croissance encourageante de notre activité Santé reproductive, avec l'arrivée de plusieurs nouveaux clients de laboratoires de tests prénatals non invasifs (DPNI) en Europe, en Colombie, en Ouzbékistan, en Inde, au Royaume-Uni et à Taïwan. Le marché du DPNI devant atteindre 5,71 milliards de dollars d'ici 2028, nous sommes bien placés pour répondre à la demande mondiale croissante de flux de travail précis et fiables pour les DPNI, alors qu'un nombre croissant de laboratoires proposent des tests DPNI à l'échelle internationale.

Nous avons continué à observer une forte croissance en Inde, qui constitue un marché essentiel pour les flux de travail Sage™ [32] et flux de travail 12 DPNI de Yourgene. Pour soutenir cela, en septembre, la société a lancé MagBench™ en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. MagBench™ est une plate-forme d'extraction d'ADN automatisée optimisée pour le flux de travail Sage 32 DPNI, qui permet une extraction robotisée d'ADN acellulaire (cfDNA) simple, rapide et rentable.

Le Groupe a aussi enregistré une forte croissance de son portefeuille de dépistage de la mucoviscidose au 4e trimestre 2023 en Australie, à la suite de l'introduction d'un nouveau mécanisme de remboursement national par le gouvernement australien qui permet à tous les Australiens éligibles de bénéficier d'un dépistage de la mucoviscidose soit avant, soit au début de la grossesse, et ont vu ce rythme se poursuivre en 2024.

Médecine de précision

Plus de deux millions de patients atteints de cancer dans le monde sont traitées chaque année avec des fluoropyrimidines, y compris le 5-FU. Parmi ces patients, entre 10 et 30 % d'entre eux souffrent d'effets secondaires graves voire mortels, liés à un déficit en DPD. Notre test de génotypage DPYD permet d'identifier les patients présentant ce déficit, et nous constatons une augmentation du taux d'utilisation grâce aux programmes de remboursement gouvernementaux et à la mise en place du dépistage du DPYD dans les parcours cliniques des patients atteints de cancer. Nous constatons une croissance au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Canada, où de nouveaux clients commencent à procéder au dépistage du DPYD dans le cadre d'un déploiement provincial avec un remboursement en Ontario et dans d'autres régions qui devraient suivre.

Maladies infectieuses

Le Groupe a lancé son panel de dépistage des maladies respiratoires hivernales marqué CE, genesig™ Real-time PCR SARS-CoV-2 Winterplex, avant la saison hivernale froide au Royaume-Uni et a enregistré une participation soutenue auprès d'un certain nombre de clients du Service national de santé (NHS). Cependant, étant donné les ressources financières et humaines considérables nécessaires pour faire progresser un produit vers la certification IVDR, nous surveillerons la demande clinique au cours de l'hiver prochain afin d'évaluer l'opportunité et l'investissement requis pour faire évoluer le test.

Dans le cadre de l'évaluation de notre portefeuille, nous avons dépriorisé le développement clinique des neuf nouveaux produits multiplex genesig™. Ces produits sont actuellement disponibles uniquement à des fins de recherche et nous constatons un intérêt constant de la part de notre clientèle croissante de RUO.

2) Instrumentation

Nous avons considérablement amélioré notre offre d'instrumentation en y ajoutant la technologie Ranger®, la technologie automatisée de Yourgene pour la préparation d'échantillons d'ADN et l'enrichissement de cibles, qui offre de meilleures performances et des flux de travail améliorés dans de multiples domaines, notamment le DPNI, l'oncologie, les tests de maladies infectieuses et la synthèse génétique. Nous entrevoyons des opportunités pour Ranger® sur plusieurs marchés, car il répond aux problèmes clés de l'industrie tels que la préparation et la pureté des échantillons ; il peut répondre aux exigences de volumes élevés sur des marchés tels que la synthèse génétique et a prouvé sa capacité avec plusieurs plates-formes de séquençage de gènes.

L'équipe a continué à générer de nouvelles opportunités pour Ranger® à travers de nouvelles applications humaines et non humaines. En novembre 2023, Yourgene est devenu un partenaire compatible de PacBio, un leader dans le développement de solutions de séquençage de haute qualité et de haute précision qui jouit d'une base de clients mondiale. PacBio a publié une note technique, soutenant l'utilisation de l'instrument LightBench® de Yourgene (technologie Ranger®) avec le système de séquençage HiFi de PacBio pour la sélection de la taille de longs fragments d'ADN afin d'obtenir des rendements élevés pour les données de séquençage HiFi. La clientèle de PacBio couvre un large éventail de domaines de recherche, notamment le séquençage du génome humain, les sciences végétales et animales, les maladies infectieuses et la microbiologie, l'oncologie et d'autres applications émergentes, ce qui représente une excellente occasion d'étendre l'utilisation de la technologie Ranger®. De plus, la Société vient de signer un accord de co-marketing avec PacBio, renforçant notre relation et garantissant que la technologie Ranger® soit disponible pour ses clients de séquençage à lecture longue. Un certain nombre de collaborations sont également en cours avec des institutions clés du monde entier pour tester Ranger® dans différentes applications. Le fait de disposer d'un ensemble de données plus solide dans ces nouveaux cas d'utilisation favorisera l'adoption et la pénétration du marché.

Au premier trimestre 2023, nous avons lancé l'instrument Primerdesign Co-Prep ES, qui permet une extraction automatisée de l'ADN et de l'ARN à l'aide des tests optimisés Primerdesign, qui permet la détection d'agents pathogènes dans de nombreuses applications. Au sein du département IT-IS International Instrument, les nouveaux plans de marketing et la restructuration commerciale commencent à avoir un impact et le Groupe constate une plus grande notoriété et un plus grand nombre de clients potentiels, avec une amélioration des ventes au premier trimestre.

3) RUO (Utilisation à des fins de recherche uniquement)

Primer Design a conservé sa position de leader dans le développement de tests personnalisés, ayant livré plus de 500 tests personnalisés en plus de son vaste menu/catalogue, qui compte plus de 1 200 tests. S'appuyant sur cette expertise, elle a étendu ses capacités aux secteurs du diagnostic animal et de l'aquaculture, en développant des tests pour son propre portefeuille ainsi que pour les besoins spécifiques de ses clients.

L'entreprise dispose d'un pipeline solide et en pleine croissance répondant au besoin d'options de tests adaptées et de flux de travail rationalisés. L'équipe de R&D travaille également sur un test Norovirus RUO, qui devrait être commercialisé au deuxième trimestre 2024 et qui répond aux besoins du marché de clients stratégiques clés au sein de la communauté ostréicole du Royaume-Uni.



À la suite des nombreux commentaires des clients et du marché, l'équipe a lancé une gamme de tests « complets », qui comprennent nos mastermix personnalisés leaders du marché, des mélanges uniques d'enzymes et de contrôle, conçues pour fournir tout ce dont nos clients ont besoin pour leur expériences dans un seul et même kit. De plus, les réactifs mastermix ont été lancés en tant que composant autonome et peuvent être utilisés par tous les laboratoires travaillant avec des tests multiplex, ce qui permet de conquérir de nouveaux laboratoires clients potentiels.

4) Services génomiques

Yourgene Genomic Services (« YGS ») a enregistré une baisse des volumes et des revenus NIPT, après qu'un client de premier plan a transféré ces capacités en interne et après la clôture des discussions concernant la vente du laboratoire taïwanais. Le Groupe connaît toutefois une croissance constante du nombre de nouveaux clients cliniques dans tout le Royaume-Uni. Nous avons également constaté une croissance dans nos services de recherche pharmaceutique, qui proposent le séquençage du génome entier (« WGS »), le séquençage de l'exome entier (« WES ») et d'autres services de tests de laboratoire spécialisés aux laboratoires pharmaceutiques, biotechnologiques et centraux pour les études cliniques et la validation des tests, ainsi que des services de découverte de biomarqueurs.

Taïwan : derniers développements

Comme indiqué le 6 février 2024, le Groupe a reçu une notification formelle d'INEX Innovate Pte Ltd de sa décision de mettre fin aux discussions concernant l'acquisition de Yourgene Health Taiwan Co Ltd, conformément aux annonces de Yourgene en juin 2023. En conséquence, les activités du laboratoire taïwanais de Yourgene resteront dans le giron du groupe Novacyt. Nous continuons à évaluer un certain nombre d'options relatives à l'avenir des activités du laboratoire taïwanais qui présentent les meilleurs atouts pour toutes les parties prenantes et fournirons de plus amples informations en temps voulu.

Conseil d'Administration renforcé

Depuis l'acquisition de Yourgene, le Conseil d'administration de Novacyt a été remanié et l'ancien président de Yourgene , le docteur John Brown CBE, et moi-même y siégeons, respectivement en tant qu'administrateurs non exécutif et exécutif, pour que l'intégration de Yourgene au Groupe se fasse de la manière la plus fluide possible.

Le 1er mai 2024, j'ai été nommé directeur général du Groupe et James McCarthy a démissionné du Conseil d'administration au sein duquel il siégeait en tant que directeur général. Le docteur Andrew Heath, administrateur non exécutif, a également quitté le Conseil d'administration. Je tiens à remercier James et Andrew pour leur travail acharné et leur importante contribution au Groupe et leur souhaite à tous deux une bonne continuation.

Nous avons par la suite annoncé la nomination de Steve Gibson au poste de directeur financier. Steve et la Docteur Jo Mason, directrice scientifique de la Société, rejoindront le Conseil d'administration de Novacyt en tant qu'administrateurs exécutifs, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle. Steve a joué un rôle clé dans l'acquisition de Yourgene, ainsi que dans la mise en œuvre de changements stratégiques clés au sein du Groupe ces deux dernières années. Jo est une biologiste moléculaire de premier plan, avec plus de 22 ans d'expérience acquise à des postes de direction dans le secteur et dans des instituts de recherche de renom. Il me tarde d'accueillir Steve et Jo au sein du Conseil d'administration le moment venu.

DHSC

Comme annoncé précédemment, la Société et sa filiale Primer Design Ltd sont parties à un litige avec le DHSC. L'audience de première instance doit commencer le 10 juin 2024 et se terminer le 4 juillet 2024. La Société s'attend à ce que le tribunal réserve son jugement, ce qui signifie que l'issue du procès ne sera pas connue le 4 juillet 2024.

La Société n'est pas en mesure de fournir davantage de commentaires à l'heure actuelle, mais fournira d'autres mises à jour le cas échéant et dans la mesure où elle est autorisée à le faire.

Activités actuelles et perspectives

Le chiffre d'affaires du groupe pour les quatre premiers mois de 2024 s'est élevé à 6,9 millions £, dont 73 % générés par Yourgene. Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires sur un an est en baisse de 1,3 million £, soit 16 %, dont 0,7 million £ résultent de la baisse des ventes de produits liés au COVID-19. Les revenus pour l'ensemble de l'année continueront probablement d'évoluer à un rythme similaire à celui observé jusqu'à présent en 2024. Nous continuons de déterminer les coûts de base de l'entreprise à la suite de l'acquisition de Yourgene. Il est donc actuellement trop tôt pour fournir des indications sur l'EBITDA pour l'année dans son ensemble.

Après l'acquisition, nous avons mis en œuvre des actions qui permettront au Groupe de réduire les coûts annuels de plus de 4 millions £ pour 2024, et nous continuerons d'étudier d'autres opportunités pour définir les coûts de base les plus adaptés.

Nous avons commencé l'année avec 44,1 millions £ de liquidités, une trésorerie de 36,3 millions £ au 30 avril 2024 soit une sortie de trésorerie de 7,8 millions £. Cette sortie de trésorerie comprenait environ 3,3 millions £ d'éléments exceptionnels, notamment des frais juridiques liés au litige avec le DHSC et le reste de la contrepartie différée de Coastal Genomics.

Nous continuons de mettre en œuvre tous nos efforts pour travailler comme une entreprise unique afin que la réorganisation du Groupe et les synergies qui en résultent nous permettent d'assurer en toute confiance notre croissance future.

La croissance des ventes mondiales de nos principaux produits cliniques et d'instrumentation continue de figurer parmi nos priorités, alors que nous continuons à restructurer notre activité RUO. Le Conseil estime qu'un investissement dans la R & D, combiné à notre force commerciale, est essentiel pour parvenir à une croissance à long terme. Ces prochains mois, nous continuerons à évaluer le portefeuille de produits du Groupe afin d'identifier les domaines à plus fort potentiel dont la croissance mériterait de plus amples investissements.

Lyn Rees

Directeur général

30 Mai 2024

EXAMEN FINANCIER

Vue d'ensemble

En septembre 2023, Novacyt a finalisé l'acquisition stratégique de Yourgene avec une transaction entièrement au comptant de 16,7 millions de livres sterling, améliorant considérablement ses capacités mondiales de diagnostic, ajoutant ampleur et diversification pour accélérer la croissance à long terme du Groupe. Ainsi, les résultats 2023 de Novacyt incluent la performance financière de Yourgene à partir du 8 septembre 2023, date de l'acquisition. Les résultats financiers de Yourgene avant cette date ne sont pas inclus dans les comptes annuels 2023 du groupe Novacyt.

Novacyt a réalisé un chiffre d'affaires de 11,6 millions de livres sterling, a enregistré une perte d'EBITDA de 13,7 millions de livres sterling et une perte après impôts de 28,3 millions de livres sterling.

La trésorerie a considérablement diminué en 2023 à la suite de l'acquisition de Yourgene, qui a utilisé environ 27,6 millions de livres sterling de trésorerie. Cela comprenait le remboursement des passifs acquis par Yourgene tels que les prêts bancaires, les passifs éventuels et les honoraires des conseillers, la contrepartie initiale en espèces et les honoraires des conseillers de Novacyt. Par conséquent, la trésorerie à la fin de l'année 2023 s'élevait à 44,1 millions de livres sterling, ce qui confère au Groupe une base solide sur laquelle il pourra bâtir sa stratégie future.

Regroupement Novacyt et Yourgene

L'acquisition de Yourgene a été réalisée à la suite d'un plan d'arrangement britannique entre Yourgene et ses actionnaires en vertu de la partie 26 du UK Companies Act 2006.

IFRS 3 prévoit une période de 12 mois à compter de l'acquisition pour achever l'identification et l'évaluation de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge. Cela signifie que le montant brut du goodwill est susceptible d'être ajusté jusqu'en septembre 2024.

Le goodwill brut comptabilisé lors de l'acquisition s'élevait à 19,5 millions de livres sterling qui sera évalué chaque année pour dépréciation éventuelle.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires pour 2023 est tombé à 11,6 millions de livres sterling contre 21 millions de livres sterling en 2022. Le principal moteur de cette diminution a été la diminution des ventes liées à la COVID-19. L'année 2023 comprenait 0,6 million de livres sterling de ventes liées au COVID-19, contre 14,7 millions de livres sterling en 2022. Cette baisse est due à la diminution de la demande de tests COVID-19 au sortir de la pandémie, partiellement compensée par l'inclusion des ventes de Yourgene à partir de septembre 2023.

Au niveau des unités commerciales, Primer Design a réalisé un chiffre d'affaires totalisant 5 millions de livres sterling et IT-IS International 1 million de livres sterling pour douze mois d'activité commerciale. Yourgene a réalisé un chiffre d'affaires de 5,6 millions de livres sterling après l'acquisition en 2023 (environ quatre mois).

Marge brute

L'activité a dégagé une marge brute de 3,7 millions de livres sterling (32 %), contre 5,7 millions de livres sterling (27 %) en 2022. La marge, à 32 %, est nettement inférieure à la marge historique du Groupe (plus de 60 %) principalement en raison de l'impact des ajustements du stock sous la forme i) de la comptabilisation d'une provision pour stock plus élevée que la normale en raison du provisionnement de tous les stocks restants associés au COVID-19 et ii) de la dépréciation du stock qui n'avait pas été provisionné précédemment. Abstraction faite de l'impact de ces éléments, la marge serait supérieure à 60 %.

Dépenses opérationnelles

Les dépenses d'exploitation du Groupe ont diminué de 1,9 millions de livres sterling pour s'établir à 17,4 millions de livres sterling en 2023, contre 19,3 millions de livres sterling en 2022.

Les coûts de main-d'œuvre ont diminué d'une année sur l'autre grâce aux programmes de restructuration entrepris par le Groupe, mais ils ont été partiellement compensés par l'inclusion des coûts de personnel résultant de l'acquisition de Yourgene. Novacyt a commencé l'année 2023 avec un effectif d'environ 137 personnes, chutant à 118 avant l'acquisition, et passant à 237 en décembre 2023 avec l'intégration des employés de Yourgene.

Les coûts autres que la main-d'œuvre suivent une tendance similaire en ce sens que la réduction d'une année sur l'autre aurait été plus importante sans l'intégration des coûts liés à Yourgene après l'acquisition.

EBITDA

Le Groupe a déclaré une perte d'EBITDA de 13,7 millions de livres sterling pour 2023, contre une perte de 13,5 millions de livres sterling en 2022. La perte a légèrement augmenté, de 0,2 million de livres sterling, en raison d'une baisse de 1,9 million de livres sterling des dépenses d'exploitation, mais compensée par une contribution au bénéfice brut réduite de 2,1 millions de livres sterling en raison de la baisse des ventes.

Perte d'exploitation

Le Groupe a enregistré une perte d'exploitation de 29,5 millions de livres sterling, contre une perte de 23,4 millions de livres sterling en 2022. D'une année sur l'autre, les charges de dépréciation et d'amortissement ont augmenté de 2,1 millions de livres sterling, à 4,2 millions de livres sterling, principalement en raison de l'intégration des charges associées aux actifs acquis dans le cadre de l'acquisition de Yourgene.

Les autres charges opérationnelles ont augmenté de 7,7 à 11,7 millions de livres sterling. Les principaux éléments constituant la charge de 2023 sont i) une charge de dépréciation de 4,1 millions de livres sterling liée au goodwill associé à l'acquisition de Primer Design, ii) des coûts de 1,9 million de livres sterling liés au différend contractuel en cours avec le DHSC, iii) 1,7 million de livres sterling de frais liés à l'acquisition, à l'exclusion des frais de conseil en transaction encourus par Yourgene (totalisant environ 2,1 millions de livres sterling) car ils ont été considérés comme un coût de pré-acquisition, iv) une charge de dépréciation de 1,7 million de livres sterling liée au goodwill et aux actifs incorporels restants associés à l'acquisition d'IT-IS International, v) des dépenses de restructuration de 1,6 million de livres sterling couvrant principalement les indemnités de licenciement, et vi) 0,7 million de livres sterling d'autres dépenses.

Perte après impôt résultant de la poursuite des activités

Le Groupe a enregistré une perte après impôts des activités poursuivies de 27,8 millions de livres sterling, contre une perte de 22,2 millions de livres sterling en 2022. Les autres produits et dépenses financiers se soldent par un produit de 0,9 millions de livres sterling, contre un résultat net de 3,3 million de livres sterling en 2022. Les deux éléments clés qui composent le solde sont i) 2,0 millions de livres sterling de revenus d'intérêts sur les dépôts détenus sur des comptes bancaires, et ii) une perte de change financière nette de 1 million de livres sterling résultant principalement des réévaluations des comptes bancaires et intersociétés détenus en devises étrangères. L'imposition à 0,8 million de livres sterling résulte principalement de l'évolution des impôts différés.

Perte liée à des activités abandonnées

Conformément à la norme IFRS 5, le résultat net de l'activité Lab21 Products a été présenté sur une ligne distincte « Perte des activités abandonnées » dans le compte de résultat consolidé pour 2023 et 2022.

Les soldes 2023 sont liés aux éléments du bilan de compensation et aux intérêts sur les soldes intersociétés.

Résultat par action

En 2023, la perte par action s'est élevée à 0,40 £, contre 0,36 £ en 2022.

Regroupement Novacyt et Yourgene - vision pro forma

Si l'acquisition de Yourgene avait été finalisée le 1er janvier 2023, date d'ouverture de l'exercice 2023 du Groupe, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour 2023 se serait élevé à 22,8 millions de livres sterling et le Groupe aurait généré une perte nette attribuable aux actionnaires de la Société de 50,3 millions de livres sterling.

Les résultats pro forma de Yourgene comprennent diverses charges exceptionnelles, notamment i) des coûts liés à l'acquisition totalisant plus de 8,5 millions de livres sterling, y compris la comptabilisation d'un passif éventuel de 6,5 millions de livres sterling, et ii) environ 4,8 millions de livres sterling couvrant des éléments tels que la provision pour stocks, la dépréciation des actifs du droit d'utilisation et les provisions pour créances irrécouvrables.

Actifs non courants

Le goodwill est passé de 6,6 millions de livres sterling en 2022 à 21,4 millions de livres sterling en 2023. L'augmentation est due au goodwill résultant de l'acquisition de Yourgene, d'un montant total de 19,5 millions de livres sterling, compensé par des charges de dépréciation du goodwill totalisant 4,4 millions de livres sterling. Les dépréciations liées aux acquisitions de Primer Design (4,1 millions de livres sterling) et d'IT-IS International (0,3 million de livres sterling) ont été effectuées en raison de la réduction des flux de trésorerie futurs attendus. Le reste des mouvements est dû aux réévaluations de change des soldes des goodwill de Primer Design et Yourgene, qui ne sont pas détenus en livres sterling.

Les actifs de droits d'utilisation sont passés de 0,5 million de livres sterling au 31 décembre 2022 à 11 millions de livres sterling au 31 décembre 2023, en grande partie en raison de l'intégration des coûts de location associés à Yourgene et à sa plus grande installation, Skelton House, au Royaume-Uni.

Les immobilisations corporelles ont augmenté de 1,4 million de livres sterling par rapport au 31 décembre 2022 à 4,2 millions de livres sterling au 31 décembre 2023. Cela s'explique principalement par l'intégration d'immobilisations acquises dans le cadre de l'acquisition de Yourgene, compensée par des amortissements.

Les autres actifs non courants ont augmenté de 7,2 millions de livres sterling pour atteindre 10,3 millions de livres sterling au 31 décembre 2023, en raison de l'intégration des actifs incorporels acquis dans le cadre de l'acquisition de Yourgene, notamment les relations avec les clients, les marques et les coûts de développement. Ces derniers ont été partiellement compensés par des charges d'amortissement totalisant 3,1 millions de livres sterling, qui comprennent une charge de dépréciation de 1,4 million de livres sterling pour les actifs incorporels liés à IT-IS International.

Actifs courants

Les stocks et les travaux en cours sont stables d'une année sur l'autre à la clôture de 2023 à 3 millions de livres sterling. Cependant, la composition a changé en raison de l'intégration des stocks de Yourgene d'un montant total de 2,3 millions de livres sterling (nets), compensée par la réduction des stocks détenus par Primer Design et IT-IS International, principalement en raison du provisionnement de tous les stocks restants associés au COVID-19 et de dépréciation des stocks qui ont expiré en 2023 et qui n'avaient pas été provisionnés auparavant.

Les créances clients et autres ont augmenté de 2,3 millions de livres sterling pour atteindre 36 millions de livres sterling au 31 décembre 2023, principalement en raison de l'intégration des soldes des créances de Yourgene. Le solde des créances commerciales comprend une facture impayée du DHSC de 24 millions de livres sterling émise en décembre 2020, relative à des produits livrés au cours de l'année 2020 qui reste impayée à la date de publication des comptes. Le recouvrement de la facture dépend de l'issue du litige contractuel. Est également inclus dans les créances commerciales et autres créances un solde de TVA à recevoir de 8,5 millions de livres sterling (décembre 2022 : 8,3 millions de livres sterling), qui concerne principalement la TVA britannique payée sur des factures de vente en différend avec le DHSC. Comme ces ventes n'ont pas été comptabilisées conformément à la norme IFRS 15, le revenu, les créances commerciales et l'élément TVA des transactions ont été annulés, ce qui a donné lieu à un solde débiteur de TVA.

Les créances fiscales ont diminué de 0,4 million de livres sterling pour atteindre 0,7 million de livres sterling au 31 décembre 2023. Le solde actuel concerne les crédits d'impôt pour la Recherche et le Développement (régime PME) pour les années 2022 et 2023.

Les autres actifs courants sont passés à 2,6 millions de livres sterling, contre 2,4 millions de livres sterling en 2022. La variation d'une année sur l'autre est minime car le solde de 2022 comprenait des actions prépayées livrées en 2023, ce qui est largement compensé par l'intégration des paiements anticipés de Yourgene en 2023. Les paiements anticipés au 31 décembre 2023 comprennent l'assurance commerciale annuelle du Groupe, les loyers, les tarifs, et les coûts de soutien prépayés.

Passifs courants

Les passifs locatifs à court terme ont augmenté de 0,6 million de livres sterling, à 1,2 million de livres sterling, en raison de l'intégration des passifs locatifs associés à Yourgene.

Le solde de la contrepartie conditionnelle à court terme de 0,2 million de livres sterling au 31 décembre 2023 concerne l'acquisition de Coastal Genomics au Canada par Yourgene et a ensuite été payé en avril 2024.

Les passifs commerciaux et autres ont augmenté à 7,2 millions de livres sterling au 31 décembre 2023, contre 2,8 millions de livres sterling au 31 décembre 2022, principalement en raison de l'intégration des passifs de Yourgene.

Les autres provisions et passifs à court terme sont globalement stables d'une année sur l'autre à 20,9 millions de livres sterling (décembre 2022 : 20,8 millions de livres sterling). Le solde le plus important concerne une provision pour garantie de produits de 19,8 millions de livres sterling comptabilisée en 2020 pour couvrir l'opinion du gestionnaire quant au coût maximal de remplacement des produits en lien avec le différend commercial en cours avec le DHSC est demeurée inchangée en 2023.

Passifs non courants

Les passifs d'impôts différés sont passés de 1 million de livres sterling à 2,2 millions de livres sterling en 2023. Les passifs d'impôt différé sur les écarts temporaires se rapportent aux actifs acquis dans le cadre de l'acquisition de Yourgene en septembre 2023 et aux déductions pour amortissement accéléré.

Les passifs locatifs à long terme sont passées de 0,3 million à 12,5 millions de livres sterling, en grande partie en raison de l'intégration des passifs locatifs associés à Yourgene. Les principaux passifs concernent deux locaux au Royaume-Uni, Skelton House et City Labs, qui ont des baux pluriannuels.

Les autres provisions et passifs à long terme sont passés de 0,1 million de livres sterling à 2,3 millions de livres sterling, en raison de l'intégration i) d'un important complément de prix de Coastal Genomics totalisant 0,7 million de livres sterling (qui a depuis été payé en 2024 à la suite d'une négociation de règlement), et ii) de provisions pour délabrement associées aux locaux de Yourgene totalisant 1,5 million de livres sterling.

Trésorerie

La trésorerie détenue à la fin de 2023 s'élevait à 44,1 millions de livres sterling contre 87 millions de livres sterling au 31 décembre 2022. La trésorerie nette utilisée pour les activités opérationnelles s'élève à 25 millions de livres sterling pour 2023, composée d'une sortie de fonds de roulement de 11,3 millions de livres et d'une perte d'EBITDA de 13,7 millions de livres sterling, contre une sortie de trésorerie de 13,7 millions de livres sterling en 2022.

La sortie de fonds de roulement de 11,3 millions de livres sterling comprend les frais attribuables à l'acquisition de Yourgene, y compris le paiement du passif éventuel de 6,5 millions de livres sterling et 3,4 millions de livres sterling de frais de conseil transactionnel.

La trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement a augmenté à 13,9 millions de livres sterling, contre 0,6 million de livres sterling en 2022, principalement grâce à l'acquisition entièrement au comptant de Yourgene moins la trésorerie acquise. Cette sortie a été compensée par le fait que le Groupe a généré 2 millions de livres sterling de revenus d'intérêts à partir de ses soldes de trésorerie en 2023.

Les dépenses d'investissement en 2023 ont totalisé 0,7 million de livres sterling, contre 0,4 million de livres sterling en 2022.

La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement en 2023 s'est élevée à 4 millions de livres sterling contre 0,5 million de livres sterling en 2022, les deux principales sorties de trésorerie étant i) le remboursement du prêt bancaire Yourgene SVB pour un total de 2,4 millions de livres sterling, et ii) les paiements de location pour un total de 1,1 million de livres sterling.

Le Groupe demeure libre de toute dette au 31 décembre 2023.

Remarque

Les informations contenues dans ce communiqué sont extraites des comptes consolidés audités du Groupe. Les termes définis utilisés dans le présent communiqué renvoient aux termes définis dans les comptes consolidés du Groupe, à moins que le contexte ne s'y oppose. Cette annonce doit être lue conjointement avec les comptes consolidés complets du Groupe, et ne saurait s'y substituer.

Directeur financier

Novacyt S.A.

Compte de résultat consolidé pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022

Montants en k£ Notes Exercice clos le

31 décembre 2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Activités poursuivies Chiffre d'affaires 11 579 21 040 Coût des ventes 4 -7 849 -15 294 Marge brute 3 730 5 746 Frais de commercialisation, de marketing et de distribution -3 950 -4 826 Frais de recherche et de développement -3 228 -5 047 Frais généraux et administratifs 5 -14 524 -12 090 Subventions gouvernementales 125 562 Résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels -17 847 -15 655 Autres produits d'exploitation 6 31 - Autres charges d'exploitation 6 -11 700 -7 738 Perte d'exploitation après éléments exceptionnels -29 516 -23 393 Produits financiers 3 410 3 969 Charges financières -2 462 -629 Résultat avant impôt -28 568 -20 053 Produit / Charge d'impôt 768 -2 148 Résultat après impôt des activités poursuivies -27 800 -22 201 Résultat des activités abandonnées -492 -3 529 Résultat après impôt attribuable aux actionnaires de la société consolidante (*) -28 292 -25 730 Perte par action (£) 7 -0,40 -0,36 Perte diluée par action (£) 7 -0,40 -0,36 Perte par action des activités poursuivies (£) 7 -0,39 -0,31 Perte diluée par action des activités poursuivies (£) 7 -0,39 -0,31 Perte par action des activités abandonnées (£) 7 -0,01 -0,05 Perte diluée par action des activités abandonnées (£) 7 -0,01 -0,05

* Il n'y a pas d'intérêts minoritaires.

État consolidé du résultat global pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022

Montants en k£ Notes Exercice clos le

31 décembre 2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Résultat de la période comptabilisée dans le compte de résultat -28 292 -25 730 Éléments recyclables en résultat : Réserves de conversion 14 363 -843 Résultat global consolidé de l'exercice -27 929 -26 573 Résultat global attribuable à : Aux actionnaires de la société consolidante (*) -27 929 -26 573

* Il n'y a pas d'intérêts minoritaires.

État de la situation financière pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022

Montants en k£ Notes Exercice clos le

31 décembre 2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Goodwill 8 21 446 6 646 Autres immobilisations incorporelles 10 232 3 121 Immobilisations corporelles 4 183 2 751 Droits d'utilisation 11 036 521 Actifs financiers non courants 57 - Actifs d'impôts différés 413 624 Total actifs non courants 47 367 13 663 Stocks et encours 9 3 022 3 027 Clients et autres débiteurs 10 36 034 33 662 Créances fiscales 728 1 149 Charges constatées d'avance et dépôts de garanties à court terme 2 601 2 418 Placements financiers à court terme 9 9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 44 054 86 973 Total actifs courants 86 448 127 238 Total actifs 133 815 140 901 Dettes de location - part à court terme 11 1 209 609 Compléments de prix éventuels - part à court terme 193 - Provisions à court terme 12 19 988 20 300 Fournisseurs et autres créditeurs 13 7 183 2 787 Dettes fiscales 65 - Autres passifs courants 927 540 Total passifs courants 29 565 24 236 Actif net courants 56 883 103 002 Dettes de location- part à long terme 11 12 495 263 Compléments de prix éventuels - part à long terme 722 - Provisions à long terme 12 1 547 95 Passifs d'impôts différés 2 241 1 041 Autres dettes à long terme 3 50 Total des passifs non courants 17 008 1 449 Total passif 46 573 25 685 Actif net 87 242 115 216

État de la situation financière pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022 (suite)

Montants en k£ Notes Exercice clos le

31 décembre 2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Capital social 14 4 053 4 053 Primes liées au capital 50 671 50 671 Actions propres -138 -91 Autres réserves 14 1 599 -2 017 Réserve "equity" 1 155 1 155 Résultats accumulés 14 29 902 61 445 Total des capitaux propres - part du groupe 87 242 115 216 Total des capitaux propres 87 242 115 216

État des variations des capitaux propres pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022

Montants en k£ Autres réserves du groupe Capital social Primes liées au capital Actions propres Réserve "equity" Autres Réserve de conversion OCI sur PIDR Capital social Primes liées au capital Actions propres Situation au 1er janvier 2022 4 053 50 671 -78 1 155 -2 407 1 241 -8 -1 174 87 188 141 815 Ecarts de conversion - - - - - -843 - -843 - -843 Perte de l'exercice - - - - - - - - -25 730 -25 730 Résultat global de la période - - - - - -843 - -843 -25 730 -26 573 Mouvements sur actions propres - - -13 - - - - - - -13 Autres - - - - - - - - -13 -13 Situation au 31 décembre 2022 4 053 50 671 -91 1 155 -2 407 398 -8 -2 017 61 445 115 216 Ecarts de conversion - - - - - 363 - 363 - 363 Perte de l'exercice - - - - - - - - -28 292 -28 292 Résultat global de la période - - - - - 363 - 363 -28 292 -27 929 Mouvements sur actions propres - - -47 - - - - - - -47 Autres - - - - 3 253 - - 3 253 -3 251 2 Situation au 31 décembre 2023 4 053 50 671 -138 1 155 846 761 -8 1 599 29 902 87 242

La colonne "Autres" des « Autres réserves du groupe » présente la réserve liée à l'acquisition des actions Primer Design et la réserve pour paiement en actions. Le mouvement de 3 253 k£ en 2023 résulte de l'acquisition de Yourgene Health.

Tableau des flux de trésorerie pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022

Montants en k£ Notes Exercice clos le

31 décembre 2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 16 -24 991 -13 729 Flux de trésorerie d'exploitation des activités abandonnées -689 -1 955 Flux de trésorerie d'exploitation des activités poursuivies -24 302 -11 774 Activités d'investissement Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie acquise -15 429 -787 Acquisitions de brevets et de marques -154 -260 Acquisitions d'immobilisations corporelles -517 -156 Cessions d'immobilisations corporelles 26 - Variation des dépôts de garantie 116 -12 Produits d'intérêt encaissés 2 023 638 Trésorerie nette des activités d'investissement -13 935 -577 Flux de trésorerie d'investissement des activités abandonnées 88 28 Flux de trésorerie d'investissement des activités poursuivies -14 023 -605 Activités de financement Remboursements des dettes de location -1 110 -395 Remboursements des emprunts bancaires -2 355 - Acquisitions d'actions propres - net -47 -13 Charges d'intérêt payées -455 -108 Trésorerie nette des activités de financement -3 967 -516 Flux de trésorerie liés au financement des activités abandonnées -325 -142 Flux de trésorerie liés au financement des activités poursuivies -3 642 -374 Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -42 893 -14 822 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 86 973 101 746 Effet des variations des taux de change -26 49 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 44 054 86 973

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1. INFORMATION SUR L'ENTREPRISE

Novacyt est une société internationale de diagnostic moléculaire qui propose un large portefeuille de technologies et de services intégrés, principalement axés sur la médecine génomique. La société développe, fabrique et commercialise une gamme de tests moléculaires et d'instruments qui offre des processus et des services intégrés de bout en bout, de l'échantillon au résultat. Ses clients sont présents dans de nombreux secteurs d'activité, notamment la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Son siège social est situé 13 Avenue Morane Saulnier - 78140 Vélizy Villacoublay.

2. BASE DE L'ANNONCE

2.1 Base de préparation

Les informations financières du présent rapport comprennent les états financiers consolidés de la Société et de ses filiales (ci-après dénommés collectivement le « Groupe »). Elles sont préparées et présentées en livres sterling ("GBP"), arrondies au millier le plus proche « k£ »).

2.2 Activités abandonnées et actifs détenus en vue de la vente

Une activité abandonnée est une composante d'activité qui a été soit cédée, soit classée comme détenue en vue de la vente, et

(a) représente une ligne d'activité ou une zone géographique d'opérations importante et distincte,

(b) fait partie d'un plan unique et coordonné de cession d'une branche d'activité ou d'une zone géographique d'opérations importante et distincte, ou

(c) est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

Les activités abandonnées sont présentées dans le compte de résultat consolidé comme un montant unique comprenant le total des éléments suivants :

- Le résultat après impôt de l'activité abandonnée,

- Le gain ou la perte après impôt comptabilisé lors de l'évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, et

- Le gain ou la perte après impôt comptabilisé sur la cession d'actifs ou du Groupe de cession constituant l'activité abandonnée.

Dans le tableau des flux de trésorerie, les flux de trésorerie nets attribuables aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement des activités abandonnées ont été présentés séparément.

Aucun ajustement n'a été effectué dans l'état de la situation financière.

2.3 Continuité d'exploitation

Au moment de l'approbation des états financiers, les administrateurs s'attendent raisonnablement à ce que le Groupe dispose de ressources suffisantes pour poursuivre son activité dans un avenir prévisible. Ils ont donc adopté le principe de la continuité de l'exploitation pour la préparation des états financiers après avoir pris en compte les informations disponibles pour l'avenir et en particulier les prévisions de trésorerie établies pour les futurs 12 mois.

Pour préparer ces prévisions de trésorerie, les administrateurs ont pris en compte les informations et hypothèses suivantes :

- le plan d'affaires pour les prochains 12 mois ;

- le besoin en fonds de roulement du Groupe ;

- un solde de trésorerie positif au 31 décembre 2023 de 44 054 k£ ;

- les issues possibles du litige commercial avec le ministère de la santé (Department of Health and Social Care, DHSC), dont la date de procès est fixée à juin 2024 ;

- le paiement des échéances du complément de rémunération pour l'acquisition de Coastal Genomics ;

- Aucun financement externe supplémentaire n'a été prévu.

Si Novacyt devait payer la valeur totale de la réclamation du DHSC au cours de la période allant jusqu'à mai 2025 inclus, ce qui n'est pas le scénario que la direction considère comme le plus probable, le Groupe ne disposerait pas de fonds suffisants pour régler le passif sans convenir d'un plan de paiement. Cette question soulève un doute substantiel quant à la capacité du groupe à poursuivre son activité dans le scénario le plus défavorable.

2.4 Regroupements d'entreprises

Les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l'acquisition (voir IFRS 3).

A la date de prise de contrôle d'une société ou d'un groupe de sociétés qui représentent une activité, le Groupe identifie et évalue les actifs et passifs acquis, dont la plupart sont évalués à leur juste valeur. L'écart entre la juste valeur de la contrepartie transférée, y compris le montant comptabilisé de tout intérêt minoritaire dans l'entreprise acquise et le montant net comptabilisé au titre des actifs identifiables acquis et des passifs repris évalués à leur juste valeur, est comptabilisé en goodwill.

Conformément à la norme IFRS 3, le Groupe applique les principes suivants :

- Les frais de transaction sont comptabilisés immédiatement en charges d'exploitation lorsqu'ils sont encourus ;

- Tout ajustement du prix d'achat d'un actif ou d'un passif repris est estimé à la juste valeur à la date d'acquisition, et l'évaluation initiale ne peut être ajustée ultérieurement en diminution du goodwill qu'en cas de nouvelles informations sur des faits et circonstances existant à la date d'acquisition, et si cette évaluation intervient dans la période d'affectation de 12 mois suivant la date d'acquisition. Tout ajustement du passif financier comptabilisé au titre d'un complément de prix postérieur à la période intermédiaire ou ne répondant pas à ces critères est comptabilisé dans le résultat global du Groupe ;

- Tout écart d'acquisition négatif résultant de l'acquisition est immédiatement comptabilisé en produit ; et

- En cas d'acquisitions par étapes, la prise de contrôle entraîne la réévaluation à la juste valeur de l'intérêt précédemment détenu par le Groupe dans le compte de résultat. La perte de contrôle entraîne la réévaluation de l'éventuel intérêt résiduel à la juste valeur de la même manière.

Pour les entreprises acquises en cours d'année, seuls les résultats de la période suivant la date d'acquisition sont inclus dans le compte de résultat consolidé. Pour l'exercice 2023, cela s'applique à Yourgene Health Ltd (anciennement PLC) et à ses filiales qui ont été acquises le 8 septembre 2023.

2.5 Jugements comptables critiques et principales sources d'incertitude des estimations

Dans l'application des principes comptables du Groupe, les administrateurs sont tenus de porter des jugements (autres que ceux impliquant des estimations) qui ont un impact significatif sur les montants comptabilisés et de faire des estimations et des hypothèses sur la valeur comptable des actifs et des passifs qui ne sont pas facilement identifiables à partir d'autres sources. Les estimations et les hypothèses associées sont basées sur l'expérience antérieure et d'autres facteurs considérés comme pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées en permanence. Les révisions des estimations comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou dans la période de la révision et les périodes futures si la révision affecte à la fois la période en cours et les périodes futures.

2.5.1 Jugements comptables critiques

· Limitation des produits

Les produits ne sont limités que s'il est hautement probable qu'il n'y aura pas d'annulation significative à l'avenir. Le terme "hautement probable" n'est pas défini dans la norme IFRS 15 et il s'agit donc d'un jugement important que la direction doit exercer. Le montant de chiffre d'affaires lié à des obligations de performance satisfaites en 2020 auquel aucune limitation n'a été appliquée s'élève à 130 642 k£ et concerne le litige avec le DHSC. Des détails sont fournis dans la note 18.

· Créances commerciales et autres créances

Une estimation des risques de non-encaissement basée sur les informations commerciales, les tendances économiques actuelles et la solvabilité des clients individuels est effectuée pour déterminer la nécessité d'une dépréciation au cas par cas. La direction exerce son jugement pour déterminer si une provision pour perte sur créance est nécessaire.

A la clôture de l'exercice, le Groupe avait des créances commerciales pour un total de 28 151 k£ sur lesquelles une provision pour perte de crédit de 865 k£ a été constituée. À la date de signature des états financiers, des créances d'un total de 23 957 k£ à la clôture, relatives à des produits livrés en 2020, restent impayées en raison du différend contractuel avec le « Department of Health and Social Care » (« DHSC ») (voir note 18). La direction estime qu'il est plus probable qu'improbable que les soldes du 31 décembre 2023 soient recouvrables ; il s'agit d'un jugement important.

· Provisions

La valeur comptable des provisions aux 31 décembre 2023 et 2022 est présentée dans le tableau ci-dessous :

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Provisions pour remise en état des locaux 1 576 425 Provision pour litiges 157 157 Provisions pour garantie des produits 19 795 19 813 Provisions pour indemnités de départ en retraite 7 - Total des provisions 21 535 20 395

o Provisions pour remise en état des locaux

La valeur de la provision nécessaire est déterminée par la direction sur la base des informations disponibles, de l'expérience et, dans certains cas, des estimations d'experts. Lorsque ces obligations sont réglées, le montant des coûts ou des pénalités qui sont finalement encourus ou payés peut différer de manière significative des montants initialement provisionnés. Par conséquent, ces provisions sont régulièrement revues et peuvent avoir un impact sur les résultats futurs du Groupe.

A la connaissance du Groupe, il n'y a pas d'indication à ce jour que les paramètres adoptés dans leur ensemble ne sont pas adaptés, et il n'existe aucun développement connu qui pourrait affecter de manière significative le montant de la provision.

o Provisions pour garantie des produits

La valeur de la provision nécessaire est déterminée par la direction sur la base des informations disponibles, de l'expérience et, dans certains cas, d'estimations d'experts. Les provisions pour garantie des produits ne sont constituées que s'il est considéré comme probable qu'une sortie d'avantages économiques sera nécessaire. La détermination de cette probabilité est un jugement important, en particulier dans le contexte du litige décrit dans la note 18.

2.5.2 Principales sources d'incertitude des estimations

Le Groupe dispose d'un certain nombre de sources clés d'incertitude en matière d'estimation. Parmi ces éléments, seule l'évaluation du goodwill (voir note 8) est considérée comme susceptible de donner lieu à un ajustement significatif. Les autres domaines d'estimation ont été jugés non significatifs.

· Evaluation du goodwill

Le goodwill est soumis à un test de dépréciation sur une base annuelle. La valeur recouvrable du goodwill est déterminée principalement sur la base des prévisions de flux de trésorerie futurs. Le montant total des flux de trésorerie prévisionnels traduit la meilleure estimation par la direction des avantages et passifs futurs de l'UGT concernée. Les hypothèses utilisées et les estimations qui en résultent couvrent parfois des périodes très longues, compte tenu des contraintes technologiques, commerciales et contractuelles associées à chaque UGT. Ces estimations sont notamment soumises à des hypothèses en termes de volumes, de prix de vente et de coûts de production associés, et de taux de change des devises dans lesquelles les ventes et les achats sont libellés. Elles dépendent également du taux d'actualisation utilisé pour chaque UGT.

La valeur du goodwill est testée chaque fois qu'il y a des indications de dépréciation et revue à chaque clôture annuelle, ou plus fréquemment si des événements internes ou externes le justifient.

La valeur comptable du goodwill dans l'état de la situation financière et la perte de valeur correspondante au cours de la période sont indiquées ci-dessous :

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Goodwill Primer Design 6 255 6 384 Dépréciation cumulée du goodwill -4 103 - Valeur nette 2 152 6 384 Goodwill IT-IS International 9 437 9 437 Dépréciation cumulée du goodwill -9 437 -9 175 Valeur nette - 262 Goodwill Yourgene Health - montant provisoire 19 294 - Total goodwill 21 446 6 646

Une analyse de sensibilité a été réalisée sur les valeurs de goodwill et est présentée en note 8.

Le solde du goodwill résultant de l'acquisition de IT-IS International acquisition a été totalement déprécié en 2023 en raison de la réduction des flux de trésorerie futurs attendus.

3. SEGMENTS OPÉRATIONNELS

Information sectorielle

Conformément à la norme IFRS 8, un secteur opérationnel est une composante d'une entité :

- qui s'engage dans des activités commerciales dont elle peut tirer des produits et encourir des charges (y compris des produits et des charges liés à des transactions avec d'autres composantes de la même entité) ;

- dont les résultats d'exploitation sont régulièrement examinés par le directeur général du groupe afin de prendre des décisions concernant l'affectation des ressources au segment et d'évaluer ses performances ; et

- pour laquelle des informations financières discrètes sont disponibles.

Le Groupe a identifié cinq segments opérationnels dont les performances et les ressources sont suivies séparément. À la suite de la décision par le Groupe d'arrêter l'activité des entreprises Microgen Bioproducts et Lab21 Healthcare en 2022, le segment Produits Lab21, qui est constitué de ces activités, est traité comme une activité abandonnée.

o Primer Design

Ce segment représente les activités de Primer Design Ltd, qui conçoit, fabrique et commercialise des réactifs et des kits de dépistage de certaines maladies infectieuses. Ces kits s'appuient sur la technologie de « réaction en chaîne de la polymérase ». La société est basée basé à Eastleigh, au Royaume-Uni.

o IT-IS International

Ce segment représente les activités d'IT-IS International Ltd, une société qui conçoit et fabrique des instruments de diagnostic spécialisée dans le développement de dispositifs PCR pour les sciences de la vie et l'industrie des tests alimentaires. La société est basée à Stokesley, au Royaume-Uni.

o Lab21 Products

Ce segment représente les activités de Produits Lab21, qui était un concepteur, fabricant et distributeur d'une large gamme de diagnostics in vitro à base de protéines pour la détection des maladies infectieuses. Il correspond à l'activité des sociétés Microgen Bioproducts Ltd et Lab21 Healthcare Ltd, toutes deux basées à Camberley, au Royaume-Uni. Comme ces entreprises ont cessé leur activité en juin 2022, ce segment est traité comme une activité abandonnée.

o Groupe

Ce segment représente les coûts centraux du Groupe. Le cas échéant, les coûts sont refacturés aux unités opérationnelles individuelles par le biais d'un processus de refacturation des honoraires de services de gestion.

o Yourgene Health

Ce segment représente les activités de Yourgene Health et de ses filiales, un groupe d'entreprises de technologie et de services génomiques axé sur la fourniture de solutions de diagnostic moléculaire et de dépistage dans le domaine de la santé reproductive et de la médecine de précision. L'activité est déployée dans le monde entier mais le siège se trouve à Manchester, au Royaume-Uni.

o Éliminations inter-compagnies

Il s'agit des transactions internes au Groupe qui n'ont pas été affectées à un secteur opérationnel individuel. Il ne s'agit pas d'un secteur distinct.

Le principal décideur opérationnel est le directeur général.

Effectifs

L'effectif moyen par segment est présenté dans le tableau ci-dessous :

Segment 2023 2022 Primer Design 74 141 Lab21 Products - 21 IT-IS International 24 31 Groupe 23 29 Yourgene Health 149 - Effectif total 270 222

L'effectif de Yourgene Health reflète l'effectif moyen après l'acquisition. La réduction de l'effectif de Primer Design reflète l'impact des programmes de licenciements sur l'activité.

Ventilation du chiffre d'affaires par secteur opérationnel et par zone géographique

o Exercice clos le 31 décembre 2023

Montants en k£ Primer Design IT-IS International Yourgene Health Total Zone géographique Royaume-Uni 1 415 29 1 919 3 363 France 268 48 743 1 059 Europe (hors Royaume-Uni et France) 628 397 815 1 840 Amérique 1 076 163 419 1 658 Asie-Pacifique 1 029 290 1 449 2 768 Moyen-Orient 211 10 222 443 Afrique 360 20 68 448 Total chiffre d'affaires 4 987 957 5 635 11 579

o Exercice clos le 31 décembre 2022

Montants en k£ Primer Design IT-IS International Total Zone géographique Royaume-Uni 10 051 72 10 123 France 218 25 243 Europe (hors Royaume-Uni et France) 3 154 452 3 606 Amérique 4 134 347 4 481 Asie-Pacifique 1 373 479 1 852 Moyen-Orient 347 30 377 Afrique 357 1 358 Total chiffre d'affaires 19 634 1 406 21 040

Ventilation du résultat par secteur opérationnel

o Exercice clos le 31 décembre 2023

Montants en k£ Primer Design IT-IS International Groupe Yourgene Health Eliminations inter-compagnies Total Chiffre d'affaires 4 987 957 - 5 635 - 11 579 Coût des ventes -3 978 -679 - -3 282 90 -7 849 Frais de vente et de marketing -2 447 -357 -41 -1 105 - -3 950 Recherche et développement -1 846 -378 - -1 004 - -3 228 Frais généraux et administratifs -6 030 -1 398 -716 -2 254 27 -10 371 Subventions gouvernementales 154 -29 - - - 125 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, idem rapport de gestion -9 160 -1 884 -757 -2 010 117 -13 694 Dépréciation et amortissement -1 700 -417 -73 -2 001 38 -4 153 Résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels -10 860 -2 301 -830 -4 011 155 -17 847 Autres produits d'exploitation - - 31 - - 31 Autres charges d'exploitation -6 734 -1 727 -2 539 -700 - -11 700 Perte d'exploitation après éléments exceptionnels -17 594 -4 028 -3 338 -4 711 155 -29 516 Produits financiers 8 014 74 2 841 1 336 -8 855 3 410 Charges financières -886 -112 -8 272 -1 087 7 895 -2 462 Résultat avant impôt -10 466 -4 066 -8 769 -4 462 -805 -28 568

o Exercice clos le 31 décembre 2022

Montants en k£ Primer Design IT-IS International Groupe Eliminations inter-compagnies Total Chiffre d'affaires 19 634 1 417 - -11 21 040 Coût des ventes -14 710 -2 026 - 1 442 -15 294 Frais de vente et de marketing -4 231 -321 -274 - -4 826 Recherche et développement -4 458 -589 - - -5 047 Frais généraux et administratifs -7 668 -1 046 -1 261 - -9 975 Subventions gouvernementales 490 72 - - 562 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, idem rapport de gestion -10 943 -2 493 -1 535 1 431 -13 540 Dépréciation et amortissement -1 699 -405 -44 33 -2 115 Résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels -12 642 -2 898 -1 579 1 464 -15 655 Autres charges d'exploitation -1 766 -5 285 -687 - -7 738 Perte d'exploitation après éléments exceptionnels -14 408 -8 183 -2 266 1 464 -23 393 Produits financiers 6 045 44 2 684 -4 804 3 969 Charges financières -542 -171 -4 353 4 437 -629 Résultat avant impôt -8 905 -8 310 -3 935 1 097 -20 053

Les actifs et les passifs ne sont pas suivis par le principal décideur opérationnel sur une base sectorielle et ne sont donc pas présentés dans ce document.

Conformément à la norme IFRS 5, les résultats du segment Produits Lab21 pour 2023 et 2022 ont été présentés sur une ligne distincte intitulée « Résultat des activités abandonnées », qui figure sous l'EBITDA. Aussi, tous les éléments de ce secteur opérationnel situés au-dessus de l'EBITDA ont une valeur nulle.

4. COÛT DES VENTES

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Coût des stocks comptabilisé en charges 7 018 17 509 Variation de la provision pour stocks -797 -6 473 Frais de transport 51 73 Coût de la main-d'œuvre directe de production 1 575 4 141 Garantie des produits -18 14 Autres charge 20 30 Total coût des ventes 7 849 15 294

Le coût total des ventes a baissé d'une année sur l'autre, parallèlement à la réduction des ventes.

La variation de la provision pour stocks de 797 k£ en 2023 résulte de la réduction de 1 286 k£ de la provision pour stocks de Yourgene Health entre l'acquisition et la date de clôture, partiellement compensée par une augmentation nette de 489 k£ de la provision pour stocks de l'activité historique de Novacyt.

Une grande partie des stocks qui était provisionnée à l'ouverture a été mise au rebut ou cédée en 2023 ; la charge est comptabilisée dans le poste "Coût des stocks comptabilisés en charges". Une reprise correspondante de la provision pour stocks a été effectuée.

La main-d'œuvre directe (y compris les coûts de sous-traitance) a diminué par rapport à l'année précédente en raison de réinternalisation de la fabrication alors qu'elle était en partie externalisée en 2022.

5. FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Achats de matières premières et de fournitures non stockées 343 323 Paiements de loyers et assimilés 340 477 Entretien et réparations 465 370 Primes d'assurance 743 1 024 Frais juridiques et professionnels 1 802 1 622 Services bancaires 50 55 Rémunération des salariés et cotisations de sécurité sociale 4 631 5 144 Dépréciation et amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 4 154 2 115 Autres frais généraux et administratifs 1 996 960 Total des frais généraux et administratifs 14 524 12 090

Les frais juridiques et professionnels comprennent les honoraires des conseils, les frais d'audit et les frais juridiques.

Les coûts salariaux ont diminué grâce aux mesures de restructuration. L'impact de ces économies a été partiellement compensé par les coûts salariaux additionnels résultant de l'acquisition de Yourgene Health.

La dépréciation et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles ont augmenté en 2023 à la suite de l'acquisition des actifs immobilisés du périmètre Yourgene Health.

Les autres frais généraux et administratifs comprennent des coûts tels que les taxes, les frais locatifs, les frais de réglementation et les dépenses informatiques.

6. AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Autres produits d'exploitation 31 - Total autres produits d'exploitation 31 - Dépréciation du goodwill de Primer Design -4 113 - Dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles de IT-IS International -1 682 -5 156 Frais liés au litige contractuel avec le DHSC -1 862 -927 Frais de restructuration -1 593 -1 255 Frais d'acquisition -1 705 -325 Autres charges -396 -75 Perte sur la vente des filiales à Taiwan -305 - Frais de cession des filiales à Taiwan -44 - Total autres charges d'exploitation -11 700 -7 738

Autres charges d'exploitation

Le goodwill et les immobilisations incorporelles liés à l'acquisition d'IT-IS International ont été entièrement dépréciés en 2023, après avoir été en partie dépréciés en 2022 en raison de la diminution des flux de trésorerie futurs attendus.

Le goodwill associé à l'acquisition de Primer Design a été déprécié en 2023 en raison de la diminution des flux de trésorerie futurs attendus.

Les coûts du litige contractuel DHSC sont des frais juridiques et professionnels et des frais de stockage des produits encourus dans le cadre du litige commercial en cours.

Les frais de restructuration sont liés aux programmes de restructuration du groupe.

Les frais d'acquisition 2023 sont ceux encourus pour l'acquisition de Yourgene Health le 8 septembre 2023. Ils comprennent les frais de conseil, les frais juridiques et professionnels et des frais de résiliation le cas échéant. Les frais de conseil engagés par Yourgene Health dans le cadre de l'acquisition ont été traités comme des frais pré-acquisition.

Les frais de cession de filiales à Taiwan sont principalement liés au projet de vente non abouti de la société Yourgene Health (Taiwan) Co. Ltd.

7. PERTE PAR ACTION

Le résultat net par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période. Le résultat net dilué par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation et du nombre d'actions pouvant être émises à la suite de la conversion d'instruments financiers dilutifs. Au 31 décembre 2023, il n'y a pas d'instruments dilutifs en circulation.

Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Perte nette attribuable aux actionnaires de la société (k£) -28 292 -25 730 Impact des instruments dilutifs (k£) - - Perte nette diluée attribuable aux actionnaires de la société (k£) -28 292 -25 730 Nombre moyen pondéré d'actions 70 626 248 70 626 248 Impact des instruments dilutifs - - Nombre moyen pondéré d'actions diluées 70 626 248 70 626 248 Perte par action (£) -0.40 -0.36 Perte diluée par action (£) -0.40 -0.36 Perte par action des activités poursuivies (£)

Perte diluée par action des activités poursuivies (£) -0.39

-0.39 -0.31

-0.31 Perte par action des activités abandonnées (£)

Perte diluée par action des activités abandonnées (£) -0.01

-0.01 -0.05

-0.05

8. GOODWILL

Le goodwill est la différence constatée, lors de la consolidation d'une société, entre la juste valeur du prix d'achat de ses actions et les actifs nets acquis et les passifs assumés, évalués conformément à la norme IFRS 3.

Coût £'000 Au 1er janvier 2022 30 358 Différences de change 1 144 Au 31 décembre 2022 31 502 Acquisition du groupe de sociétés Yourgene Health 19 542 Vente de Cambridge Genomics Corporation et Yourgene Biosciences Co. Ltd -276 Différences de change -419 Au 31 décembre 2023 50 349 Dépréciations cumulées Au 1er janvier 2022 18 887 Dépréciation du goodwill d'IT-IS International 5 156 Différences de change 813 Au 31 décembre 2022 24 856 Dépréciation du goodwill de Primer Design 4 113 Dépréciation du goodwill d'IT-IS International 262 Différences de change -328 Au 31 décembre 2023 28 903 Valeurs nettes comptable

Au 1er janvier 2022 11 471 Au 31 décembre 2022 6 646 Au 31 décembre 2023 21 446

Primer Design

Le test de dépréciation de l'UGT au 31 décembre 2023 a été réalisé en utilisant la méthode DCF, avec les hypothèses clés suivantes :

o Plan d'activité prévisionnel à 5 ans ;

o Extrapolation des flux de trésorerie au-delà de l'horizon de 5 ans sur la base d'un taux de croissance de 1,5 % ; et

o Taux d'actualisation correspondant au taux de rendement attendu sur le marché pour un investissement similaire, indépendamment des sources de financement, égal à 15,1 %.

La mise en œuvre de cette approche a démontré que le Goodwill s'élevait à 2 152 k£, ce qui est supérieur à la valeur comptable de cet actif. Une dépréciation de 4 113 k£ a donc été comptabilisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

IT-IS International

Le test de dépréciation de l'UGT au 31 décembre 2023 a été réalisé en utilisant la méthode DCF, avec les hypothèses clés suivantes :

o Plan d'activité prévisionnel à 5 ans ;

o Extrapolation des flux de trésorerie au-delà de l'horizon de 5 ans sur la base d'un taux de croissance de 1,5 % ; et

o Taux d'actualisation correspondant au taux de rendement attendu sur le marché pour un investissement similaire, indépendamment des sources de financement, égal à 12,1 %.

Les résultats du modèle ont montré que le goodwill restant devait être entièrement déprécié.

Yourgene Health

Le 8 septembre 2023, Novacyt UK Holdings Limited, filiale à 100 % de Novacyt SA, a finalisé l'achat de la totalité du capital social de Yourgene Health Ltd (anciennement plc), un groupe international de diagnostic moléculaire. L'acquisition a été mise en œuvre par le biais d'un plan d'arrangement britannique entre Yourgene Health et ses actionnaires en vertu de la section 26 de la loi britannique sur les sociétés (Companies Act) de 2006.

Le calcul du goodwill est présenté dans la note 15 "Regroupements d'entreprises".

La norme IFRS 3 prévoit une période de 12 mois à compter de la date d'acquisition pour achever l'identification et l'évaluation de la juste valeur des actifs acquis et des passifs assumés. Le montant brut du goodwill est susceptible d'être ajusté jusqu'en septembre 2024.

9. STOCKS ET ENCOURS

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Matières premières 10 691 8 562 Encours 1 751 2 854 Produits finis 3 631 3 404 Provisions pour dépréciation -13 051 -11 793 Total stocks et encours de production 3 022 3 027

La valeur brute des stocks a augmenté pendant l'exercice en conséquence de l'acquisition du groupe Yourgene Health.

L'augmentation de la provision pour 2023 est principalement due i) à la provision pour tous les stocks restants de tests COVID-19 et d'autres stocks non destinés à la recherche uniquement, Primer Design se concentrant sur la recherche uniquement et ii) aux stocks acquis avec le groupe Yourgene Health.

10. CRÉANCES COMMERCIALES ET AUTRES CRÉANCES

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Clients et comptes rattachés 27 509 25 485 Provision pour pertes de crédit attendues -223 -214 Créances fiscales - Taxe sur la valeur ajoutée 8 541 8 312 Créances sur cessions d'activités - 69 Autres créances 207 10 Total créances clients et autres débiteurs 36 034 33 662

Les créances commerciales ont augmenté pendant l'exercice en conséquence de l'acquisition du groupe Yourgene Health.

Le solde des créances clients comprend une facture au DHSC de 23 957 k£ émise en décembre 2020, concernant des produits livrés en 2020, qui demeure impayée à la date de publication des comptes annuels. Le recouvrement de la facture dépend de l'issue du litige contractuel.

Le solde des "créances fiscales - Taxe sur la valeur ajoutée" de 8 541 k£ concerne principalement la TVA payée au Royaume-Uni sur des factures de vente faisant l'objet d'un litige avec le DHSC. Comme ces ventes n'ont pas été comptabilisées conformément à la norme IFRS 15, les recettes, les créances commerciales et les éléments de TVA des transactions ont été annulés, ce qui a donné lieu à un solde débiteur de TVA.

Le solde des créances clients sont exigibles dans un délai d'un an. Lorsqu'une facture est échue depuis plus de 90 jours, il est considéré qu'elle ne sera probablement pas réglée. Aussi, ces factures sont intégralement provisionnées dans le cadre du modèle de perte de crédit attendue, sauf lorsque la direction a procédé à leur examen et en a jugé autrement.

L'évolution de la provision pour pertes de crédit attendues est présentée ci-dessous :

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Solde à l'ouverture 214 89 Pertes de valeur comptabilisées 260 453 Pertes sur créances irrécouvrables -98 -14 Reprises de provisions pour pertes de valeur -120 -157 Montants recouvrés au cours de l'exercice -36 -157 Impact de change 3 - Solde à la clôture de l'exercice 223 214

La répartition par échéance des créances des clients est présentée ci-dessous :

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022

Moins d'un mois 2 579 970 Entre un et trois mois 575 143 Entre trois mois et un an 75 121 Plus d'un an 24 280 24 251 Solde à la clôture de l'exercice 27 509 25 485

11. DETTES DE LOCATION

Les tableaux suivants présentent les dettes de location comptabilisées au coût amorti.

o Echéances

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Dettes de location - Moins d'1 an 1 209 609 Dettes de location - Entre 1 et 5 ans 4 664 263 Dettes de location - Plus de 5 ans 7 831 - Total dettes de location 13 704 872

o Variation des dettes de location entre 2023 et 2022

Montants en k£ Ouverture Acquisition de filiales Remboursement Mouvements non monétaires Clôture Variations 2022 1 870 - -503 -495 872 Variations 2023 872 13 283 -1 110 659 13 704

L'augmentation du solde de la dette de location résulte principalement des dettes des filiales acquises du groupe Yourgene Health. Les principales dettes sont relatives aux locaux de Manchester UK Skelton House et City Labs pour lesquels des baux longs ont été contractés.

12. PROVISIONS

Le tableau ci-dessous présente la nature et l'évolution des provisions pour risques et charges pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 :

Montants en k£ Au 1er janvier 2023 Acquisition filiales Dotation Reprises Impact de change Au 31 décembre

2023 Indemnités de départ en retraite - 7 - - - 7 Remise en état des locaux 95 1 407 51 -15 2 1 540 Provisions à long terme 95 1 414 51 -15 2 1 547 Remise en état des locaux 330 - - -294 - 36 Litiges 157 - - - - 157 Garantie des produits 19 813 - - -18 - 19 795 Provisions à court terme 20 300 - - -312 - 19 988

Le tableau ci-dessous présente la nature et l'évolution des provisions pour risques et charges pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :

Montants en k£ Au 1er janvier 2022 Dotation Reprise Autres mouvements Reclass. Au

31 décembre 2022 Remise en état des locaux 308 - - 117 -330 95 Provisions à long terme 308 - - 117 -330 95 Remise en état des locaux s - - - - 330 330 Litiges 157 - - - - 157 Garantie des produits 19 799 14 - - - 19 813 Provisions à court terme 19 956 14 - - 330 20 300

Les provisions couvrent principalement

- les charge liées aux litiges en cours ;

- les frais de remise en état des locaux conformément aux contrats de location ; et

- les garanties produits.

Les provisions pour la remise en état des locaux sont une estimation des montants à payer pour couvrir les dégradations au terme des périodes de location, donc aux dates suivantes :

- Primer Design Ltd : novembre 2025 ;

- IT-IS International Ltd : septembre 2025 et décembre 2028 car les baux des deux sites n'ont pas la même échéance ;

- Yourgene Health : janvier 2026 / août 2026 / janvier 2028 / septembre 2029 / septembre 2030 / février 2037, plusieurs sites dont les dates d'échéance sont différentes.

La provision pour les garanties des produits est principalement liée à la notification d'une réclamation au titre de la garantie des produits déposée par le DHSC (voir note 18). La direction a évalué la provision pour garantie des produits de la DHSC au 31 décembre 2022 et a estimé qu'elle était toujours appropriée au 31 décembre 2023.

13. FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Dettes fournisseurs 2 311 278 Factures non parvenues 3 585 2 035 Dettes sociales 1 114 455 Dettes fiscales - Taxe sur la valeur ajoutée 159 6 Autres dettes 14 13 Total fournisseurs et autres créditeurs 7 183 2 787

Les dettes fournisseurs et les factures non parvenues ont augmenté depuis décembre 2022 en raison de l'entrée du groupe Yourgene Health.

14. CAPITAL EMIS ET RESERVES

14.1 Capital social

Aux 31 décembre 2023 et 2022, le capital social de la société, d'un montant de 4 708 416,54 euros, était divisé en 70 626 248 actions d'une valeur nominale de 1/15e d'euro chacune.

Le capital social de la société se compose d'une seule catégorie d'actions. Toutes les actions en circulation ont été souscrites, appelées et payées.

Montant du capital social

k£ Montant du capital social k€ Valeur unitaire par action

€ Nombre d'actions émises Solde au 1er janvier 2022 4 053 4 708 0.07 70 626 248 Solde au 31 décembre 2022 4 053 4 708 0.07 70 626 248 Solde au 31 décembre 2023 4 053 4 708 0.07 70 626 248

14.2 Autres réserves

Montants en k£ Solde au 1er janvier 2022 -1 174 Ecarts de conversion -843 Solde au 31 décembre 2022 -2 017 Transfert de la réserve pour paiement en actions depuis le report à nouveau 3 253 Ecarts de conversion 363 Solde au 31 décembre 2023 1 599

14.3 Résultats accumulés

Montants en k£ Solde au 1er janvier 2022 87 188 Perte de l'exercice -25 730 Ajustement de la contribution LTIP -13 Solde au 31 décembre 2022 61 445 Perte de l'exercice -28 292 Transfert de la réserve pour paiement en actions vers les "autres réserves" -3 253 Autres mouvements 2 Solde au 31 décembre 2023 29 902

15. REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES

Acquisition de Yourgene Health Ltd (anciennement PLC)

Le 8 septembre 2023, Novacyt UK Holdings Limited, filiale à 100 % de Novacyt SA, a finalisé l'achat de la totalité du capital social de Yourgene Health Ltd (anciennement PLC), holding d'un groupe international de diagnostic moléculaire. L'acquisition a été mise en œuvre par le biais d'un plan d'arrangement britannique entre Yourgene Health et ses actionnaires en vertu de la section 26 de la loi britannique sur les sociétés (Companies Act) de 2006.

L'acquisition combine des technologies et des services très complémentaires, le groupe élargi étant en mesure de tirer parti de ses capacités mutuelles de recherche et de développement pour le développement continu de produits et l'enrichissement du portefeuille afin d'améliorer l'offre aux clients.

Le prix d'achat s'élevait à 16 670 k£ et a été réglé intégralement en numéraire.

À la date d'acquisition, la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge est la suivante :

Immobilisations incorporelles 10 618 k£ Immobilisations corporelles 2 844 k£ Droits d'utilisation 10 980 k£ Stocks et en-cours 2 541 k£ Créances commerciales 2 473 k£ Autres actifs courants 4 252 k£ Trésorerie 1 289 k£ Dettes de location -13 283 k£ Emprunts bancaires -2 367 k£ Compléments de prix éventuels -1 020 k£ Passifs d'impôts différés -1 932 k£ Dettes commerciales et charges à payer -13 353 k£ Autres passifs courants -5 914 k£ Juste valeur des actifs acquis et des passifs repris -2 872 k£ Goodwill 19 542 k£

Le tableau ci-dessus montre comment le montant du goodwill de 19 542 k£ a été obtenu après répartition du prix d'achat entre tous les actifs et passifs acquis. Le goodwill résiduel résultant de l'acquisition reflète la croissance future attendue des clients nouveaux et existants, ainsi que la valeur des brevets et du savoir-faire de la main-d'œuvre.

La norme IFRS 3 prévoit une période de 12 mois à compter de l'acquisition pour achever l'identification et l'évaluation de la juste valeur des actifs acquis et des passifs assumés. Cela signifie que le montant brut du goodwill est susceptible d'être ajusté jusqu'en septembre 2024.

Le goodwill est un élément résiduel calculé comme la différence entre le prix pour l'acquisition du contrôle et la juste valeur des actifs acquis et des passifs assumés. Il comprend des actifs non comptabilisés tels que la valeur du personnel et du savoir-faire de l'entreprise acquise.

Le montant du goodwill qui devrait être déductible fiscalement est nul.

Le montant brut des créances commerciales dans le bilan d'ouverture s'élevait à 3 971 k£, dont 1 580 k£, selon les estimations de Novacyt, ne sont pas susceptibles d'être recouvrées.

Le montant du complément de prix éventuel comptabilisé à la date d'acquisition s'élevait à 1 020 k£. Ce solde représente un paiement d'étape conditionné à la réalisation d'objectifs de chiffre d'affaires qui avaient été atteints à la date de l'acquisition.

Outre le paiement en numéraire de 16 670 k£ pour l'acquisition de Yourgene Health, un certain nombre d'autres frais associés ont été encourus à la suite de la transaction, ce qui a entraîné une sortie de trésorerie globale de 27 626 k£, qui se décompose comme suit :

- Prix d'acquisition en numéraire : -16 670 k£

- Paiement du complément de prix Life Sciences : -6 500 k£

- Remboursement de l'emprunt auprès de SVB Bank en £ : -2 362 k£

- Frais de conseil engagés par Yourgene Health : -1 959 k£

- Frais de conseil engagés par Novacyt : -1 424 k£

- Trésorerie acquise : (rentrée de trésorerie) 1 289 k£

Sortie totale de trésorerie 27 626 k£

Selon leur nature, ces décaissements sont présentés dans le tableau des flux de trésorerie comme faisant partie de la perte d'exploitation de l'exercice, des mouvements des dettes, des mouvements des activités d'investissement ou des mouvements des activités de financement.

Les frais d'acquisition de 1 424 k£ encourus par Novacyt uniquement sont inclus dans le compte de résultat consolidé de l'exercice clos le 31 décembre 2023 dans les " autres charges d'exploitation ".

Yourgene Health a contribué à hauteur de 5 635 k£ au chiffre d'affaires consolidé et a contribué à hauteur de 4 824 k£ à la perte de l'exercice 2023 entre son entrée dans le périmètre de consolidation le 8 septembre 2023 et la clôture de l'exercice au 31 décembre 2023.

Si l'acquisition des actions de Yourgene Health était réputée avoir été réalisée le 1er janvier 2023, date d'ouverture de l'exercice 2023 du Groupe, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se serait élevé à 22 816 k£, avec une perte nette attribuable aux actionnaires de 50 283 k£.

Le tableau ci-dessous présente le compte de résultat du Groupe pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2023 comme si l'acquisition de Yourgene Health avait été finalisée le 1er janvier 2023 :

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2023

Pro forma Chiffre d'affaires 22,816 Coût des ventes -14,934 Marge brute 7,882 Frais de commercialisation, de marketing et de distribution -6,483 Frais de recherche et de développement -4,701 Frais généraux et administratifs -25,594 Subventions gouvernementales 125 Résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels -28,771 Frais liés aux acquisitions -1,705 Autres charges d'exploitation -19,570 Perte d'exploitation après éléments exceptionnels -50,046 Produits financiers 3,701 Charges financières -3,989 Résultat avant impôt -50,334 Produit d'impôt 51 Résultat après impôt -50,283 Résultat après impôt attribuable aux actionnaires de la société -50,283

16. NOTES SUR LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Perte de l'exercice -28 292 -25 730 Perte des activités abandonnées -492 -3 529 Perte des activités poursuivies -27 800 -22 201 Ajustements pour : Amortissements, dépréciations et provisions 9 643 7 918 Élimination de l'effet de la désactualisation des compléments de prix éventuels 31 133 Élimination des résultats de cession 1 195 543 Abandon du bail de Watchmoor Point (impact sans effet sur la trésorerie) - 281 Autres produits et charges sans impact sur la trésorerie 270 - Charge / (produit) d'impôt sur le résultat -893 1 998 Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du besoin en fonds de roulement -18 046 -14 857 Diminution des stocks (*) 2 554 8 434 Diminution des créances 3 769 4 625 Diminution des dettes -12 680 -15 624 Flux de trésorerie d'exploitation -24 403 -17 422 Impôts encaissés 980 4 223 Frais financiers -1 568 -530 Flux de trésorerie d'exploitation nets -24 991 -13 729 Flux de trésorerie d'exploitation des activités abandonnées -689 -1 955 Flux de trésorerie d'exploitation des activités poursuivies -24 302 -11 774

(*) La variation des stocks résulte des mouvements suivants :

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Diminution de la valeur brute des stocks 3 351 15 743 Variation de la provision de stock -797 -7 309 Total variation de la valeur nette des stocks 2 554 8 434

Les détails de la variation de la provision pour stocks sont présentés dans les notes 4 et 9.

17. PARTIES LIÉES

Les parties liées à Novacyt SA sont :

- les directeurs, dont la rémunération est indiquée ci-dessous ; et

- les administrateurs de Novacyt SA.

Rémunération des principaux dirigeants

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Rémunération fixe et véhicules de fonction 1 176 1 605 Rémunération variable 57 15 Cotisations de sécurité sociale 158 224 Contributions aux régimes complémentaires de retraite 33 26 Plan d'intéressement à long terme - 17 Total rémunérations des dirigeants 1 424 1 887

Rémunération des Administrateurs Executifs et Non-Executifs

Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2023 Exercice clos le

31 décembre

2022 Rémunération fixe et véhicules de fonction 726 988 Rémunération variable - - Cotisations de sécurité sociale 115 155 Contributions aux régimes complémentaires de retraite 4 - Honoraires - 38 Total rémunérations des dirigeants 845 1 181

Autres transactions avec des parties liées

Yourgene Health a facturé 20 k£ (hors TVA) au cours de la période suivant l'acquisition pour des biens et des services à MyHealthChecked plc, une société dont Lyn Rees est un administrateur non exécutif.

18. PASSIFS ÉVENTUELS

En 2021, le Groupe a été notifié d'un différend contractuel entre sa filiale, Primer Design Ltd, et le « DHSC ». Le litige porte sur les obligations de performance relatives à des ventes d'un montant total de 130 642 k£ (156 770 k£) réalisées sur l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Les factures concernant les produits livrés en 2020 restent impayées à hauteur de 23 957 k£ à la date de publication des comptes annuels et le recouvrement de la créance dépend de l'issue du litige.

En 2021, des produits et services supplémentaires ont été livrés et facturés au DHSC pour 49 034 k£, qui ont été par le suite inclus dans le cadre du litige en cours. La direction a jugé que, conformément à la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients », il n'était pas approprié, à ce stade du litige, de comptabiliser en produits les factures de vente adressées au client en 2021 qui faisaient l'objet d'un litige. Toutefois, la direction reste déterminée à obtenir le paiement de ces biens et services.

Le 25 avril 2022, des poursuites judiciaires ont été engagées contre Novacyt et Primer Design pour des montants payés par le DHSC à Primer Design d'un montant total de 134 635 k£ (TVA comprise).

Le 15 juin 2022, Novacyt et Primer Design ont déposé une défense contre la réclamation reçue le 25 avril 2022 et Primer Design a introduit une demande reconventionnelle d'environ 81 500 k£, intérêts et TVA compris, à l'encontre du DHSC.

Le 30 janvier 2023, Novacyt a annoncé que la Haute Cour du Royaume-Uni lui avait indiqué que l'audience de l'affaire opposant Primer Design Ltd / Novacyt SA au DHSC avait été inscrite au calendrier procédural pour débuter le 10 juin 2024 et qu'elle devrait durer 16 jours.

Le Groupe maintient son engagement à défendre sa position et à faire valoir ses droits contractuels, et en particulier à recouvrer les sommes dues par le DHSC.

La direction a examiné la situation au 31 décembre 2023 et estime qu'elle reflète correctement le différend commercial actuel.

La direction et le conseil d'administration ont examiné la provision pour garantie des produits d'un montant total de 19 753 k£ comptabilisée en 2020 dans le cadre du litige avec le DHSC et ont estimé qu'elle restait appropriée au 31 décembre 2023.

19. EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Le 6 février 2024, Novacyt a reçu une notification formelle de la part d'INEX Innovate Pte Ltd de sa décision de mettre fin aux discussions concernant l'acquisition de Yourgene Health (Taiwan) Co. Ltd, comme annoncé initialement par Yourgene Health le 13 juin 2023.

