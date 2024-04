23/04/2024 - 08:00

Paris, France, Eastleigh et Manchester, Royaume-Uni - 23 avril 2024 - Novacyt S.A. (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), société internationale de diagnostic moléculaire disposant d'un large portefeuille de technologies et de services intégrés, annonce qu'elle a procédé à une attribution d'options sur actions dans le cadre de son Plan d'Intéressement à Long Terme (« PILT »).

Les actionnaires ont approuvé l'émission d'options d'achat d'actions ordinaires nouvelles de 1/15 € chacune de la Société au profit des salariés lors de l'Assemblée générale mixte de la Société qui s'est tenue le 18 octobre 2021. Aux termes du PILT, le Conseil d'administration peut déterminer chaque année le pourcentage de la récompense à chaque dirigeant admissible. Le Conseil d'administration peut, à sa seule discrétion, décider de réduire le nombre total d'actions détenues dans le cadre d'une attribution et/ou chercher à récupérer auprès d'un participant les actions et/ou liquidités déjà attribuées, payées et/ou acquises lors de l'exercice d'une option.

Attributions d'actions de performance 2024

Les attributions d'actions de performance 2024 (structurées sous forme d'actions gratuites1) s'appliquent uniquement à l'équipe de direction, qui est actuellement composée de cinq membres. Les actions de performance seront acquises (« Acquises ») sous réserve que la Société atteigne les conditions de croissance du Taux de Rentabilité d'une Action (« TRA ») durant une période de trois exercices qui a débuté le 1er janvier 2024 (la « Période de Performance »), comme suit :

Croissance du TRA % de l'attribution d'actions de performance qui peut être acquise Moins de 10 % par an Zéro Égale à 10 % par an 25 % Supérieure à 10 % par an mais inférieure à 30 % par an Au prorata entre 25 % et 100 % linéairement Égale ou supérieure à 30 % par an 100 %

La référence du TRA est basée sur le cours de clôture moyen des actions de la Société en décembre 2023, qui était de 0,63 £. Ce chiffre sera ensuite comparé au chiffre équivalent de décembre 2026.

Quelle que soit la mesure dans laquelle la condition de croissance du TRA a été satisfaite, les attributions d'actions de performance ne seront pas Acquises à moins que le Conseil, à son entière discrétion et agissant de manière équitable et raisonnable, ne détermine que la performance financière sous-jacente de la Société au cours de la Période de performance a été satisfaisante. À ces fins, le Conseil peut prendre en considération toute information, indicateur clé de performance, événement ou circonstance qu'il juge approprié.

Une fois acquise, une attribution d'actions de performance restera normalement exerçable jusqu'au dixième anniversaire de la date d'attribution (22 avril 2034).

Les participants seront normalement tenus de détenir 50 % des actions acquises (moins les actions vendues pour payer toute dette fiscale) pendant une période minimale d'un an après la date d'acquisition.

Les attributions d'actions de performance affectées à l'équipe dirigeante, qui représentent 3,17 % du capital social actuellement émis, sont les suivantes :

Participants Attribution du PILT # Actions Lyn Rees Directeur Général (à partir du 1er mai) * 946 475 Steve Gibson Directeur Financier ** 391 645 Joanna Mason Directrice Scientifique 465 078 Peter Coyne Directeur des Opérations 244 778 Wendy Cox Directrice RH 190 927 Total 2 238 903

* Lyn Rees est membre du conseil d'administration de Novacyt.

** Steve Gibson est membre du conseil d'administration de Novacyt, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de la société.

[1] « Actions gratuites » désigne un droit d'acquérir un nombre déterminé d'actions à un prix d'exercice nul par action conformément aux règles régies par les articles L-225-197-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle du Code de commerce (actions gratuites) ;

À propos du Groupe Novacyt (www.novacyt.com)

Novacyt est une société internationale de diagnostic moléculaire qui propose un large portefeuille de technologies et de services intégrés, principalement axés sur la médecine génomique. La société développe, fabrique et commercialise une gamme d'analyses et d'instruments moléculaires fournissant des flux de travail et des services qui proposent des solutions de bout en bout transparentes, de l'échantillon au résultat, dans plusieurs secteurs, notamment la santé humaine, la santé animale et l'environnement.

La société est scindée en trois secteurs d'activité :

Clinique Un large portefeuille de produits, de flux de travail et de services de diagnostic clinique in vitro humain axé sur trois domaines thérapeutiques : Santé reproductive : NIPT, fibrose kystique et autres tests rapides d'aneuploïdie

Médecine de précision : Test de génotypage DPYD

Maladies infectieuses : Winterplex, panel PCR multiplex pour les infections respiratoires hivernales Instrumentation Portefeuille de plateformes de préparation d'échantillons d'ADN à sélection de taille de nouvelle génération et de machines PCR rapides, comprenant : Technologie Ranger® : technologie automatisée de préparation d'échantillons d'ADN et d'enrichissement des cibles MyGo : instruments de PCR quantitative en temps réel (qPCR) Utilisation à des fins de recherche uniquement Gamme de services destinés au secteur de la recherche : Conception, fabrication et fourniture de tests qPCR et de flux de travail haute performance pour une utilisation dans les domaines de la santé humaine, de l'agriculture, de la médecine vétérinaire et de l'environnement, afin de soutenir les organisations de santé mondiales et l'industrie de la recherche

Services de recherche pharmaceutique : séquençage du génome entier (WGS) / séquençage de l'exome entier (WES)

Le siège de Novacyt se situe à Vélizy en France. La société possède des bureaux au Royaume-Uni (à Stokesley, Eastleigh et Manchester), à Taipei, à Singapour, aux États-Unis et au Canada, et elle est présente dans plus de 65 pays. La société est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : www.novacyt.com

