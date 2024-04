11/04/2024 - 08:00

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Changements de direction et mise à jour des résultats de l'année 2023

Lyn Rees nommé directeur general

Dr. Joanne Mason, CSO, rejoindra le conseil d'administration

Paris, France, et Eastleigh et Manchester, Royaume-Uni - 11 avril 2024 - Novacyt S.A. (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), société internationale de diagnostic moléculaire disposant d'un vaste portefeuille de technologies et de services intégrés, annonce des changements au sein de son conseil d'administration. Lyn Rees, directeur exécutif, a été nommé directeur général et James McCarthy quittera le conseil d'administration en tant que directeur général, tous deux à compter du 1er mai 2024. James restera au sein de la Société pendant un certain temps afin d'assurer une transition en douceur.

Lyn est un dirigeant chevronné du secteur de la santé. Fort de plus de 28 ans d'expérience en leadership et en commerce à l'échelle mondiale, il peut s'enorgueillir d'une solide expérience dans la création et le développement d'entreprises. Devenu DG de Yourgene Health plc en 2018, il a dirigé les opérations du groupe lors de quatre acquisitions ainsi que la vente à Novacyt en 2023. Au préalable, il avait passé 19 ans chez British Biocell International (aujourd'hui BBI Group), dont neuf ans en tant que DG du groupe, pour qui il a mené à terme sept opérations d'acquisition.

De plus, le Dr Joanne Mason, Directrice Scientifique (CSO) de la société, rejoindra le conseil d'administration de Novacyt en tant qu'administratrice à compter du 1er mai 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de la société, et le Dr Andrew Health, administrateur non exécutif, prendra sa retraite du Conseil d'administration le 1er mai 2024.

Joanne est une biologiste moléculaire de référence. Forte de plus de 22 ans d'expérience, elle a occupé des postes de direction dans l'industrie et dans des instituts de recherche de premier plan. En tant que responsable de la direction scientifique chez Yourgene Health, elle a dirigé le développement de diagnostics moléculaires de nouvelle génération. Elle a préalablement occupé divers postes scientifiques de premier plan à Cambridge Epigenetix, Genomics England et Oxford Biomedical Research Centre. Elle a également exercé les fonctions de conseillère au sein de plusieurs conseils d'administration et comités, notamment le comité politique du DOH sur les maladies rares, le forum MHRA Genomics for Diagnosis et le UK NEQA. Joanne est titulaire d'un doctorat de l'Université de Cambridge en biologie moléculaire et cellulaire.

James Wakefield, président non exécutif, a déclaré :« Au nom du conseil d'administration, je voudrais remercier James et Andrew pour leur travail soutenu et leur contribution considérable pour le Groupe, et leur souhaite à tous les deux bonne chance dans leurs projets futurs. Nous sommes ravis d'accueillir Jo au conseil d'administration ainsi que Lyn en tant que DG. Ils ont joué un rôle déterminant dans l'intégration de Novacyt et Yourgene et seront des moteurs clés de la croissance accélérée du portefeuille élargi du Groupe. Lyn dispose d'une expérience internationale impressionnante dans le leadership et la vente, et je suis convaincu qu'il est la personne idéale pour diriger le Groupe tandis qu'il continue d'exécuter sa stratégie de croissance et de générer de la valeur pour nos actionnaires. »

Lyn Rees, directeur exécutif et nouveau DG, a déclaré : « Je suis ravi d'avoir l'opportunité de diriger Novacyt dans sa prochaine phase de développement. Le marché du diagnostic moléculaire connaît une croissance rapide, portée par la demande continue de diagnostics rapides et précis et, grâce à notre solide portefeuille de tests et d'instruments moléculaires combiné à notre expertise de pointe, je pense que nous sommes bien placés pour saisir cette évolution. Je tiens à remercier James pour son soutien depuis que j'ai rejoint la Société et j'ai hâte de travailler avec toute l'équipe tandis que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie. »

Publication des résultats de l'exercice 2023

Les exigences de reporting d'Euronext Growth obligent la Société à publier ses comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de son exercice.

La publication des résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, initialement prévue pour le 30 avril 2024, est reportée et interviendra d'ici à fin mai 2024, en raison du délai d'intégration des comptes de Yourgene Health, qu'elle a acquis vers la fin de l'année, dans les résultats consolidés de Novacyt.

Les revenus non audités pour l'exercice 2023 restent conformes aux prévisions précédentes à 11,6 millions de livres sterling.

Plus d'informations sur le Dr Joanne Mason

Dr Joanne Nicola Mason (née Gooch) (49 ans) a occupé les postes d'administratrice ou d'associée suivants au cours des cinq dernières années :

Administratrice et associée actuellement Administratrice et précédemment associée (cinq dernières années)

Yourgene Genomic Services Ltd



Yourgene Health UK Ltd



Yourgene Health Limited (anciennement Yourgene Health plc)

Le Dr Mason ne détient aucune action dans la Société.

À propos du Groupe Novacyt (www.novacyt.com)

Novacyt est une société internationale de diagnostic moléculaire qui propose un large portefeuille de technologies et de services intégrés, principalement axés sur la médecine génomique. La société développe, fabrique et commercialise une gamme d'analyses moléculaires et d'instruments fournissant des flux de travail et des services qui proposent des solutions de bout en bout transparentes, de l'échantillon au résultat, dans plusieurs secteurs, notamment la santé humaine, la santé animale et l'environnement.

La société est scindée en trois secteurs d'activité :

Clinique Un large portefeuille de produits, de flux de travail et de services de diagnostic clinique in vitro humain axé sur trois domaines thérapeutiques : Santé reproductive : NIPT, fibrose kystique et autres tests rapides d'aneuploïdie

Médecine de précision : Test de génotypage DPYD

Maladies infectieuses : Winterplex, panel PCR multiplex pour les infections respiratoires hivernales Instrumentation Portefeuille de plateformes de préparation d'échantillons d'ADN à sélection de taille de nouvelle génération et de machines PCR rapides, comprenant : Technologie Ranger® : technologie automatisée de préparation d'échantillons d'ADN et d'enrichissement des cibles MyGo : instruments de PCR quantitative en temps réel (qPCR) Utilisation à des fins de recherche uniquement Gamme de services destinés au secteur de la recherche : Conception, fabrication et fourniture de tests qPCR et de flux de travail haute performance pour une utilisation dans les domaines de la santé humaine, de l'agriculture, de la médecine vétérinaire et de l'environnement, afin de soutenir les organisations de santé mondiales et l'industrie de la recherche

Services de recherche pharmaceutique : séquençage du génome entier (WGS) / séquençage de l'exome entier (WES)

Le siège de Novacyt se situe à Vélizy en France. La société possède des bureaux au Royaume-Uni (à Stokesley, Eastleigh et Manchester), à Taipei, à Singapour, aux États-Unis et au Canada, et elle est présente dans plus de 65 pays. La société est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : www.novacyt.com

