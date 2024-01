25/01/2024 - 08:00

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Rapport d'activité pour l'année 2023

L'intégration de Yourgene Health plc est en avance sur le calendrier

Paris, France, Eastleigh et Manchester, Royaume-Uni - 25 janvier 2024 - Novacyt S.A. (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), société internationale de diagnostic moléculaire disposant d'un vaste portefeuille de technologies et de services intégrés, annonce une mise à jour commerciale non auditée pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Cela inclut près de quatre mois de transactions de Yourgene Health plc (« Yourgene ») suite à son acquisition, qui a été finalisée le 8 septembre 2023.

Principaux résultats financiers

· Le chiffre d'affaires statutaire non audité du Groupe pour l'exercice 2023 devrait s'élever à environ 11,6 millions de livres sterling, conformément aux prévisions de la gestion, dont 0,6 million de livres sterling lié au COVID (exercice 2022* : 21,0 millions de livres sterling, dont 14,7 millions de livres sterling liés au COVID).

· Le chiffre d'affaires statutaire non audité du Groupe pour le portefeuille non-COVID, soit 11,0 millions de livres sterling, représente plus de 95 % du chiffre d'affaires total (exercice 2022* : 6,3 millions de livres sterling).

· La position de trésorerie au 31 décembre 2023 était de 44,1 millions de livres sterling (S1 2023 : 81,7 millions de livres sterling), reflétant la contrepartie en espèces et les coûts associés de l'acquisition de Yourgene, et le Groupe reste libre de toute dette.

*Exclut toute recette de Yourgene antérieure à l'acquisition.

Chiffre d'affaires Pro-Forma non audité du Groupe

· Le chiffre d'affaires Pro-Forma du Groupe pour les 12 mois clos le 31 décembre 2023 était de 22,9 millions de livres sterling (2022 : 44,3 millions de livres sterling).

· En excluant les ventes liées au COVID, le chiffre d'affaires Pro-Forma de base pour les 12 mois clos en décembre 2023 était de 21,8 millions de livres sterling, contre 22,9 millions de livres sterling pour les 12 mois clos en 2022, soit une baisse de 1,1 million de livres sterling ou d'environ 5 %.

· Les ventes de Yourgene non liées au COVID sont restées globalement stables d'une année sur l'autre

o Les technologies génomiques ont connu une augmentation de 0,5 million de livres sterling grâce à la forte croissance des produits de la technologie Ranger® et de la santé reproductive

o Cette augmentation a été compensée par une réduction de 0,6 million de livres sterling dans les services génomiques, en raison de la réduction du volume d'un client clé pour l'activité APAC, et d'un client clé de la région EMEA qui est passé à des tests internes utilisant le système de test prénatal non invasif (« NIPT ») de Yourgene.

· Le portefeuille Novacyt hors ventes liées au COVID a connu un second semestre plus faible après des ventes importantes au premier semestre.

o Le chiffre d'affaires de l'activité Primer Design a été inférieur de 0,5 million de livres sterling (11 %) à celui de l'année précédente.

o Les ventes d'instruments IT-IS International ont baissé de 0,4 million de livres sterling (32 %) par rapport à 2022, ce qui constitue un point de comparaison élevé étant donné la demande accrue d'instruments au premier semestre 2022 en raison du COVID.

Intégration de Yourgene Health plc

En septembre 2023, Novacyt a finalisé l'acquisition stratégique de Yourgene, améliorant considérablement ses capacités mondiales de diagnostic, ajoutant de l'échelle et de la diversification pour accélérer la croissance à long terme de la Société. Avec cette acquisition, le Groupe dispose d'un portefeuille technologique plus large qui renforce son offre client de bout en bout, offre de meilleures voies d'accès au marché en Europe, en Asie et en Amérique, et de apporte des compétences et une expertise supplémentaires dans le développement et la commercialisation de diagnostics moléculaires innovants.

Dans le cadre du processus d'intégration en cours, la société a réorganisé l'activité en transférant le développement et la commercialisation de tous les produits cliniques à Yourgene, ce qui permettra à Primer Design de se concentrer sur son offre phare, le développement de tests à usage exclusif de la recherche (« RUO »). L'activité IT-IS continuera à se concentrer sur l'instrumentation PCR quantitative en temps réel et ajoutera également un savoir-faire et une expertise technique et d'ingénierie pour soutenir la croissance de la gamme d'instrumentation de la technologie Ranger.

À la suite de cette réorganisation, le Groupe sera divisé en plusieurs secteurs d'activité :

Clinique Un large portefeuille de produits, de flux de travail et de services de diagnostic clinique in vitro humain axé sur trois domaines thérapeutiques :

· Santé reproductive : NIPT, fibrose kystique et autres tests rapides d'aneuploïdie

· Médecine de précision : Test de génotypage DPYD

· Maladies infectieuses : Winterplex, panel PCR multiplex pour les infections respiratoires hivernales Instrumentation Portefeuille de plateformes de préparation d'échantillons d'ADN à sélection de taille de nouvelle génération et de machines PCR rapides, comprenant :

· Technologie Ranger® : technologie automatisée de préparation d'échantillons d'ADN et d'enrichissement des cibles

· MyGo : instruments de PCR quantitative en temps réel (qPCR) Utilisation à des fins de recherche uniquement Gamme de services destinés au secteur de la recherche :

· Conception, fabrication et fourniture de tests qPCR et de flux de travail haute performance pour une utilisation dans les domaines de la santé humaine, de l'agriculture, de la médecine vétérinaire et de l'environnement, afin de soutenir les organisations de santé mondiales et l'industrie de la recherche

· Services de recherche pharmaceutique : séquençage du génome entier (WGS) / séquençage de l'exome entier (WES)

Réduction de la base de coûts

L'analyse de rentabilité de l'acquisition a supposé que des synergies de coûts annualisées de 5 millions de livres sterling seraient réalisées d'ici la troisième année de l'intégration, et qu'un investissement d'environ 2,5 millions de livres sterling serait nécessaire pour réaliser ces économies. Le Groupe est actuellement en avance sur cet objectif, 80 % des économies annualisées ayant été réalisées à la fin de 2023 et le reste devant l'être d'ici à la fin de 2024. Les coûts liés à la réalisation de ces synergies sont également bien en deçà des prévisions d'investissement de 2,5 millions de livres sterling. Les principales économies réalisées jusqu'à présent proviennent du recentrage de l'activité de Primer Design sur le marché RUO, de l'élimination des fonctions d'entreprise en doublon et de la rationalisation de la gestion.

Mise à jour sur la cession de Taïwan

La cession du laboratoire de services taïwanais à INEX Innovate Pte Ltd se poursuit. Comme annoncé précédemment, l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires à la cession a pris beaucoup plus de temps que prévu. Les deux parties restent déterminées à mener à bien la transaction et le Groupe informera le marché en temps voulu.

Progrès commerciaux

Sur le plan commercial, le Groupe continue de se concentrer sur le déploiement de produits cliniques clés sur ses principaux marchés en Europe et en Asie.

L'obtention de la certification de ses produits cliniques conformément aux nouvelles exigences de l'UE en matière de règlement sur le diagnostic in vitro (« IVDR ») reste un objectif clé pour le Groupe. En novembre 2023, le premier produit du Groupe, le test de génotypage Yourgene® DYPD, a reçu la certification IVDR. En décembre 2023, la société a soumis la demande de certification de son test PCR quantitatif en fluorescence (QF-PCR) pour le dépistage de la mucoviscidose.

La société a enregistré une forte croissance de son portefeuille mucoviscidose au 4e trimestre 2023 en Australie suite à l'introduction d'un nouveau mécanisme de remboursement national par le gouvernement australien qui permet à tous les Australiens éligibles de bénéficier d'un dépistage de la mucoviscidose soit avant, soit au début de la grossesse.

Le portefeuille RUO de Primer Design se concentre sur trois secteurs, l'agriculture, la santé humaine et la santé animale, où l'entreprise dispose d'une proposition de valeur clé, d'un potentiel de croissance élevé et d'une base de clients fondamentale. L'entreprise dispose d'un pipeline d'opportunités solide et en croissance, soutenu par une nouvelle équipe de marketing et de gestion des produits pour stimuler la demande pour le portefeuille RUO.

La société continue de rechercher de nouvelles opportunités pour la technologie Ranger dans de nouvelles applications. Les ventes d'instruments ont été fortes dans la région APAC, en particulier en Chine où la technologie est en cours d'évaluation par de nombreuses organisations. En novembre 2023, Yourgene est devenu un partenaire compatible de PacBio, un développeur de premier plan de solutions de séquençage de haute qualité et de haute précision qui jouit d'une base de clients mondiale. PacBio a publié une note technique, approuvant l'utilisation de l'instrument LightBench® de Yourgene (technologie Ranger) avec le système de séquençage HiFi de PacBio pour la sélection de la taille de longs fragments d'ADN afin d'obtenir des rendements élevés pour les données de séquençage HiFi. La clientèle de PacBio couvre un large éventail de domaines de recherche, notamment le séquençage du génome humain, les sciences végétales et animales, les maladies infectieuses et la microbiologie, l'oncologie et d'autres applications émergentes, ce qui représente une opportunité importante d'étendre l'utilisation de la technologie Ranger.

Stratégie

La société se concentre sur l'exploitation de sa force principale et de son expertise dans les applications de l'ADN acellulaire pour assurer une croissance durable à long terme, en augmentant la pénétration du marché et les ventes internationales de produits clés, en élargissant son portefeuille et en poursuivant des opportunités de développement stratégique pour bâtir une entreprise mondiale de diagnostic moléculaire.

James McCarthy, directeur général par intérim, a déclaré : « L'acquisition de Yourgene a été une étape importante pour Novacyt, car elle a permis d'élargir et de diversifier notre portefeuille de produits et de clients, ainsi que nos équipes commerciales et de recherche et développement. Le processus d'intégration est en avance sur le calendrier, les synergies étant déjà réalisées, et je pense que nous sommes bien placés pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance. Nous avons été encouragés par la demande des clients pour nos produits, en particulier la technologie Ranger et notre portefeuille santé reproductive, et nous restons concentrés sur le développement des ventes mondiales de nos principaux produits cliniques et d'instrumentation, tout en réorganisant notre activité RUO ».

Cette annonce contient des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) 596/2014.

