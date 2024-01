02/01/2024 - 08:00

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Nomination du directeur financier

Paris, France, Eastleigh et Manchester, Royaume-Uni - 2 janvier - Novacyt S.A. (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), société internationale de diagnostic moléculaire disposant d'un vaste portefeuille de technologies et de services intégrés, annonce la nomination de Steve Gibson au poste de Directeur Financier (CFO) à compter d'aujourd'hui. M. Gibson deviendra administrateur du conseil d'administration de la société, sous réserve de l'approbation des actionnaires, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de la société.

Steve a rejoint Novacyt en 2017 et occupe le poste de directeur des finances du groupe depuis 2020. Avant de rejoindre Novacyt, Steve a passé plus de 10 ans dans différents services financiers chez Hewlett-Packard, puis chez Hewlett Packard Enterprise à des postes de niveau hiérarchique de plus en plus élevés. Steve est expert-comptable (CIMA) et a plus de 18 ans d'expérience commerciale internationale.

James Wakefield, président non exécutif, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Steve en tant que Directeur Financier. Il nous a impressionnés par son expertise financière et opérationnelle et a joué un rôle déterminant lors de l'acquisition de Yourgene Health plc ainsi que dans la mise en œuvre des changements stratégiques de la société au cours des deux dernières années. Le conseil d'administration se réjouit de travailler avec lui alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de croissance.

Informations supplémentaires requises en vertu des règles AIM pour les entreprises

Steven Michael Gibson (41 ans) a occupé les mandats d'administrateur ou de partenaire suivants au cours des cinq dernières années :

Mandats d'administrateur et de partenaire actuels Mandats d'administrateur et de partenaire précédents (cinq dernières années) Lab21 Healthcare Limited

Biotec Laboratories Limited

Primer Design Limited

Microgen Bioproducts Limited

Novacyt UK Holdings Limited

IT-IS International Limited

Delta Diagnostics (UK) Limited

Yourgene Health Limited

Yourgene Health UK Limited

Yourgene Genomic Services Limited

Elucigene Limited

Yourgene Health Canada Investments

Yourgene Health Canada Holdings

Yourgene Health Inc

M. Gibson et les personnes qui lui sont étroitement associés (selon la définition de MAR) détiennent actuellement 9 116 actions ordinaires de la société, d'une valeur nominale de 1/15 € chacune.

À l'exception de ce qui précède, aucune autre information n'est à divulguer concernant la nomination ci-dessus, conformément à la règle 17 et à l'annexe 2, paragraphe (g) des règles de l'AIM pour les sociétés.

Personnes à contacter

Novacyt SA https://novacyt.com/investors James Wakefield, président non exécutif

James McCarthy, Directeur Général Via Walbrook RP SP Angel Corporate Finance LLP (conseiller et courtier désigné) +44 (0)20 3470 0470 Matthew Johnson / Charlie Bouverat (financement d'entreprise)

Vadim Alexandre / Rob Rees (courtage d'entreprise) Deutsche Numis (courtier associé) +44 (0)20 7260 1000 Freddie Barnfield / Duncan Monteith / Michael Palser Allegra Finance (Sponsor de la liste en français)

Rémi Durgetto / Yannick petit +33 (1) 42 22 10 10

r.durgetto@allegrafinance.com / y.petit@allegrafinance.com Walbrook PR (relations publiques financières et relations investisseurs financiers)

Stephanie Cuthbert / Paul McManus /

Phillip Marriage / Alice Woodings +44 (0)20 7933 8780 or novacyt@walbrookpr.com

+44 (0)7796 794 663 / +44 (0)7980 541 893

+ 44 (0)7867 984 082 / +44 (0)7407 804 654

