21/12/2023 - 08:00

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Mise à jour concernant la cession du laboratoire de Taïwan

Paris, France, Eastleigh et Manchester, Royaume-Uni - 21 décembre 2023 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), société internationale de diagnostic moléculaire offrant un large portefeuille de technologies et de services intégrés, annonce une mise à jour de la cession sous conditions de son laboratoire de Taïwan, qu'elle a acquis dans le cadre de l'acquisition de Yourgene Health plc (« Yourgene »), finalisée le 8 septembre 2023.

Le 13 juin 2023, Yourgene a annoncé la cession sous conditions de sa filiale taïwanaise, Yourgene Health Taiwan Co Ltd (« Yourgene Health Taiwan »), à INEX Innovate Pte Ltd (« INEX »), société de diagnostic moléculaire basée à Singapour et axée sur la santé féminine et fœtale, pour un montant pouvant atteindre 4 millions de dollars américains (environ 3,2 millions de livres sterling).

Comme annoncé précédemment, la cession est conditionnée au fait que Yourgene doit finaliser une restructuration avant clôture (la « restructuration ») en vue de faciliter le transfert des personnes et des actifs conservés à d'autres sociétés du Groupe, qui doit être approuvée par le gouvernement taïwanais, et qu'INEX doit obtenir l'approbation du gouvernement taïwanais pour l'acquisition prévue, comme l'exige la législation pour les acquéreurs non-taïwanais. La restructuration est désormais terminée, mais les différentes approbations ont pris beaucoup plus de temps que prévu initialement, et la direction ne compte pas que la transaction soit finalisée d'ici la fin de 2023, comme annoncé précédemment.

Les deux parties restent déterminées à finaliser la transaction et le Groupe continue de travailler avec INEX en vue d'obtenir les approbations nécessaires le plus rapidement possible. Novacyt fournira une nouvelle mise à jour sur la cession dans le cadre de son trading update en janvier 2024.

Personnes à contacter

Novacyt SA +44 (0) 23 8074 8830 James Wakefield, président non exécutif

James McCarthy, Directeur Général SP Angel Corporate Finance LLP (conseiller et courtier désigné) +44 (0)20 3470 0470 Matthew Johnson / Charlie Bouverat (financement d'entreprise)

Vadim Alexandre / Rob Rees (courtage d'entreprise) Deutsche Numis (courtier associé) +44 (0)20 7260 1000 Freddie Barnfield / Duncan Monteith / Michael Palser Allegra Finance (listing sponsor français) +33 (1) 42 22 10 10 Rémi Durgetto / Yannick Petit r.durgetto@allegrafinance.com / y.petit@allegrafinance.com Walbrook RP (Relations Publiques financières et Relations Investisseurs Financiers)

Stephanie Cuthbert / Paul McManus /

Phillip Marriage / Alice Woodings +44 (0)20 7933 8780 ou novacyt@walbrookpr.com

+44 (0)7796 794 663 / +44 (0)7980 541 893

+44 (0)7867 984 082 / +44 (0)7407 804 654

À propos du Groupe Novacyt

Novacyt est une société internationale de diagnostic moléculaire qui propose un large portefeuille de technologies et de services intégrés, principalement axés sur la médecine génomique. La société développe, fabrique et commercialise une gamme d'analyses moléculaires et d'instruments fournissant des flux de travail et des services qui offrent des solutions de bout en bout transparentes, de l'échantillon au résultat, dans plusieurs secteurs, notamment la santé humaine, la santé animale et l'environnement.

Le siège de Novacyt se situe à Vélizy en France. La société possède des bureaux au Royaume-Uni (à Stokesley, Eastleigh et Manchester), à Taipei (cession en cours), à Singapour, aux États-Unis et au Canada, et elle est présente dans plus de 65 pays. La société est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : www.novacyt.com

