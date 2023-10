11/10/2023 - 08:00

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Vote à l'Assemblée Générale Annuelle (AGA)

Paris, France, et Eastleigh, Royaume-Uni - 11 octobre 2023 - Novacyt S.A. (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce que les actionnaires peuvent désormais voter pour l'assemblée générale annuelle (« AGA ») reprogrammée de la Société, qui se tiendra à 14h00 CEST/13h00 BST le 26 octobre 2023 sous la forme d'une réunion ouverte à Paris. Tous les votes restent valables pour toutes les assemblées convoquées à l'avenir et avec le même ordre du jour.

Comme à l'accoutumée, et en conformité avec la législation française sur les sociétés, l'Assemblée Générale Annuelle présente à la fois des résolutions ordinaires et des résolutions extraordinaires. Tous les documents sont disponibles à l'adresse suivante : www.novacyt.com/investors.

Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 24 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront :

- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif auprès de CIC: se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ;

- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander, à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de détention de titres ou tout autre document attestant que l'actionnaire détient des actions de la Société ;

Les actionnaires pourront également en amont demander une carte d'admission (a) auprès des services CIC, par voie postale à l'adresse suivante : CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à l'adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr; ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site dont l'adresse est la suivante : https://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu.

Les actionnaires sont vivement encouragés à déposer leurs votes à l'avance, conformément aux instructions figurant dans l'avis de convocation à l'AGA.

Les actionnaires ont la possibilité de voter avant l'AGA en :

· Téléchargeant une copie du formulaire de vote par procuration sur le site www.novacyt.com/investors, en le complétant et en le renvoyant accompagné d'un justificatif de leur participation au capital sous la forme d'un certificat d'actions (attestation), d'une attestation de détention de titres ou tout autre document attestant que l'actionnaire détient des actions de la Société émise par leur courtier, un mandataire, une banque ou un intermédiaire autorisé, soit par courrier à l'adresse suivante : 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09, soit par e-mail à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr ou investor.relations@novacyt.com, au plus tard le 23 octobre 2023 inclus.

· Utilisant le portail Votaccess à l'adresse suivante : http://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu, si leurs titres inscrits sur Euronext Growth sont détenus auprès de l'une des banques suivantes : CIC, Natixis, Société Générale, Caceis, Crédit Agricole, BP2S, BNP Retail, Bourse Direct, ODDO, Rothschild Martin Maurel, Procapital, Citibank, Deutsche Bank, Bank of New York ou JP Morgan. Le portail Votaccess sera ouvert du 11 octobre 2023 au 25 octobre 2023 à 15h00 CEST /14h00 BST.

· Utilisant le vote en ligne via un courtier, un mandataire, une banque ou un intermédiaire autorisé. De nombreux intermédiaires au Royaume-Uni, tels que Hargreaves Lansdown, utilisent désormais le portail de vote en ligne Broadridge ProxyVote.

Les actionnaires peuvent s'inscrire pour participer à l'AGA en ligne en utilisant le lien suivant : https://novacytagm23.eventcaster.co.uk, cependant, ils ne pourront pas voter pendant la réunion. L'inscription doit être accompagnée d'une preuve formelle de détention d'actions.

Après l'assemblée, un enregistrement de l'AGA sera publié sur le site web de la Société à l'adresse suivante : www.novacyt.com/investors.

Personnes à contacter

Novacyt SA +44 (0)23 8074 8830 James Wakefield, Président non exécutif

James McCarthy, Directeur Général SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker) +44 (0)20 3470 0470 Matthew Johnson / Charlie Bouverat (financement d'entreprise)

Vadim Alexandre / Rob Rees (courtage d'entreprise) Numis (Joint Broker) +44 (0)20 7260 1000 Freddie Barnfield / Duncan Monteith / Jack McLaren Allegra Finance (French Listing Sponsor)

Rémi Durgetto / Yannick Petit +33 (1) 42 22 10 10

r.durgetto@allegrafinance.com / y.petit@allegrafinance.com Walbrook PR (Financial PR & IR)

Stephanie Cuthbert / Anna Dunphy / Phillip Marriage +44 (0)20 7933 8780

novacyt@walbrookpr.com

À propos de Novacyt Group

Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui propose un important portefeuille de tests de diagnostic in vitro et moléculaires pour un large éventail de maladies infectieuses, permettant ainsi des tests plus rapides, plus précis et plus accessibles pour améliorer les résultats des services de santé. La Société offre aux clients un flux de travail transparent de l'échantillon au résultat grâce à ses solutions et instruments intégrés et évolutifs. La Société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de kits de PCR en temps réel, de réactifs et d'une gamme complète d'instruments de laboratoire et de qPCR destinés à la recherche en biologie moléculaire et à l'usage clinique. Novacyt offre l'une des gammes de tests qPCR les plus variées et les plus complètes au monde, couvrant les tests humains, vétérinaires, de biodéfense, environnementaux, agricoles et alimentaires.

L'acquisition de Yourgene en septembre 2023 a permis de renforcer la complémentarité de l'entreprise avec des technologies et des services internationaux de technologie génomique, spécialisés dans la mise en œuvre de solutions de diagnostic et de dépistage moléculaires de précision dans les domaines de la procréation et de la médecine de précision. Le portefeuille de produits de diagnostic in vitro de Yourgene comprend des tests prénataux non invasifs (NIPT) pour la détection du syndrome de Down et d'autres troubles génétiques, des tests de dépistage de la mucoviscidose, des tests rapides invasifs d'aneuploïdie et des tests de génotypage DPYD. Yourgene travaille également en partenariat avec des leaders mondiaux de la technologie de l'ADN pour permettre à leur technologie Ranger® de fournir un enrichissement dynamique la cible.

Le siège social de Novacyt est situé à Vélizy en France et la Société possède des bureaux au Royaume-Uni à Stokesley, Eastleigh et Manchester. La Société possède également des bureaux à Taipei (cession en cours), à Singapour, aux États-Unis et au Canada. Elle est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : www.novacyt.com

