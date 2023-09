28/09/2023 - 08:00

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Résultats intermédiaires 2023

La croissance à long terme de l'entreprise s'annonce durable suite à l'acquisition de Yourgene Health

Paris, France et Eastleigh, Royaume-Uni - 28 septembre 2023 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), un spécialiste international du diagnostic clinique, annonce ses résultats intermédiaires non audités pour le semestre clos le 30 juin 2023.

Faits opérationnels marquants (inclus post clôture)

· Finalisation de l'acquisition stratégique de Yourgene Health plc (« Yourgene »), qui renforce considérablement l'activité mondiale de diagnostic de Novacyt, en lui apportant dimension et diversification pour accélérer sa croissance à long terme.

· Développement réussi de neuf tests multiplex RUO (utilisation à des fins de recherche uniquement) dans des domaines clés de la lutte contre les maladies infectieuses.

· Processus de certification DIV : lancement des activités de vérification et de validation pour deux des produits multiplex développés par la société en vue d'obtenir une certification en tant que diagnostics in vitro (DIV) sous la marque UKCA au cours du quatrième trimestre 2023.

· Reprise des ventes d'instruments : Après la saturation du marché pendant la pandémie de COVID-19, les ventes d'instruments du Groupe reviennent à des niveaux normaux avec des ventes au 2e trimestre 2023 en hausse de 66 % par rapport au premier trimestre 2023.

· Lancement récent du système d'extraction Co-prep pour la recherche et le marquage CE des instruments q16 et q32.

· La société est en bonne voie pour terminer l'essai clinique du panel respiratoire hivernal, genesig™ Real-time PCR SARS-CoV-2 Winterplex dans le cadre du règlement DIV au début de l'année 2024.

· Accord de développement exclusif avec Eluceda Ltd, pour développer une nouvelle technologie de biocapteurs dans les domaines du diagnostic in vitro chez les humains et les animaux, de la recherche en sciences de la vie et de la spéciation chez les animaux.

Faits financiers marquants

· Le chiffre d'affaires du groupe pour le premier semestre 2023 est de 3,3 millions £, dont 0,5 million £ liés à la COVID-19 (premier semestre 2022 : 16,5 millions £, dont 13,0 £ millions liés à la COVID-19).

o Le chiffre d'affaires du portefeuille non-COVID-19 s'élève à 2,8 millions £, représentant 85 % du chiffre d'affaires total (S1 2022 : 3,5 millions £). Comme indiqué précédemment, le S1 2022 est un comparateur élevé, en particulier dans les ventes d'instrumentation liées aux ventes COVID-19.

o Les revenus non liés à la COVID-19 continuent de croître, avec une croissance de 3 % au deuxième trimestre 2023 par rapport au premier trimestre et de 10 % par rapport au quatrième trimestre 2022.

· La marge brute du groupe est passée à 50 % (1,7 millions de livres sterling) au S1 2023 (S1 2022 : 24 % (4 millions de livres sterling)), en raison de la baisse des dépréciations de stocks, mais reste impactée par de nouvelles provisions sur les stocks en raison de ventes liées à la COVID-19 plus faibles que prévu.

· Les dépenses d'exploitation du Groupe ont diminué de 4,1 millions de livres sterling pour s'établir à 7,0 millions de livres sterling au premier semestre 2023, contre 11,1 millions de livres sterling au premier semestre 2022.

· La perte d'EBITDA du Groupe avant dépenses exceptionnelles a été réduite à 5,4 millions de livres sterling au premier semestre 2023 (S1 2022 : perte de 7,1 millions de livres sterling).

· La perte après impôts a été réduite à 8,3 millions de livres sterling au S1 2023 (S1 2022 : 8,7 millions de livres sterling).

· La position de trésorerie au 30 juin 2023 s'élevait à 81,7 millions £ (exercice 2022 : 87,0 millions £) et l'entreprise reste sans dette.

· L'acquisition de la totalité du capital social de Yourgene le 8 septembre 2023 pour un montant de 16,7 millions de livres sterling, a été réglée en numéraire.

James McCarthy, directeur général du groupe Novacyt, commente : « La société reste concentrée sur le renforcement de ses activités de base afin d'assurer une croissance durable à long terme et de créer une société mondiale de diagnostic clinique de premier plan. L'acquisition de Yourgene a été une étape stratégique importante qui nous a permis de gagner en dimension et de diversifier notre portefeuille de produits. Cela nous permettra de renforcer notre activité de diagnostic au niveau mondial, et sera un facteur essentiel pour accélérer la croissance durable de l'entreprise à l'avenir. »

Cette annonce contient des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) 596/2014.

À propos de Novacyt Group

Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui propose un important portefeuille de tests de diagnostic in vitro et moléculaires pour un large éventail de maladies infectieuses, permettant ainsi des tests plus rapides, plus précis et plus accessibles pour améliorer les résultats des services de santé. La Société offre aux clients un flux de travail transparent de l'échantillon au résultat grâce à ses solutions et instruments intégrés et évolutifs. La Société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de kits de PCR en temps réel, de réactifs et d'une gamme complète d'instruments de laboratoire et de qPCR destinés à la recherche en biologie moléculaire et à l'usage clinique. Novacyt offre l'une des gammes de tests qPCR les plus variées et les plus complètes au monde, couvrant les tests humains, vétérinaires, de biodéfense, environnementaux, agricoles et alimentaires.

L'acquisition de Yourgene en septembre 2023 a permis de renforcer la complémentarité de l'entreprise avec des technologies et des services internationaux de technologie génomique, spécialisés dans la mise en œuvre de solutions de diagnostic et de dépistage moléculaires de précision dans les domaines de la procréation et de la médecine de précision. Le portefeuille de produits de diagnostic in vitro de Yourgene comprend des tests prénataux non invasifs (NIPT) pour la détection du syndrome de Down et d'autres troubles génétiques, des tests de dépistage de la mucoviscidose, des tests rapides invasifs d'aneuploïdie et des tests de génotypage DPYD. Yourgene travaille également en partenariat avec des leaders mondiaux de la technologie de l'ADN pour permettre à leur technologie Ranger® de fournir un enrichissement dynamique de la cible.

Le siège social de Novacyt est situé à Vélizy en France et la Société possède des bureaux au Royaume-Uni à Stokesley, Eastleigh et Manchester. La Société possède également des bureaux à Taipei (cession en cours), à Singapour, aux États-Unis et au Canada. Elle est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : www.novacyt.com

Compte rendu du Directeur Général

Au premier semestre 2023, nous avons poursuivi nos progrès en élargissant notre portefeuille d'instruments et de produits RUO (utilisation à des fins de recherche uniquement) et en améliorant notre flux de travail afin de diversifier nos activités en dehors de la COVID-19. L'acquisition récente de Yourgene a été une étape stratégique importante qui a considérablement renforcé nos activités de diagnostic à l'échelle mondiale. Cette acquisition nous permet non seulement de gagner en dimension, mais aussi de diversifier notre portefeuille, renforçant ainsi notre position en vue d'une croissance à long terme.

Développement du portefeuille

L'augmentation de l'incidence des maladies infectieuses entraîne une hausse de la demande mondiale pour les produits de diagnostic multiplex capables de détecter rapidement et simultanément plusieurs agents pathogènes en un seul test. Au cours de la période, la société a développé avec succès neuf nouveaux tests multiplex RUO dans les domaines clés des maladies infectieuses, à savoir les virus respiratoires, les pneumonies atypiques, les méningites virales et bactériennes, les infections oculaires, les infections articulaires, les virus gastro-intestinaux et les virus transmis par les insectes.

Ce portefeuille élargi renforce nos capacités de diagnostic, en particulier sur les marchés des maladies gastro-intestinales, respiratoires et de la méningite, ainsi que dans d'autres domaines à forte croissance. Ces tests ont été spécialement conçus pour s'intégrer de manière transparente à nos instruments actuels, notamment le système d'extraction Co-prep récemment lancé et nos instruments q16 et q32. La société prévoit de démarrer la commercialisation de ces produits au quatrième trimestre 2023.

Comme annoncé précédemment, la société donne la priorité au marquage UK Conformity Assessed (UKCA) pour ses tests cliniques, qui remplace le marquage CE pour tous les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) vendus au Royaume-Uni. Dans le cadre de l'UKCA, les fabricants de DIV peuvent continuer à auto-certifier leurs produits, ce qui prend généralement entre six et neuf mois, tandis que l'obtention d'un label CE dans le cadre du nouveau Règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Règlement DIV) nécessite habituellement 18 à 24 mois. Nous avons lancé des activités de vérification et de validation pour deux de nos produits multiplex développés, en vue d'obtenir une certification en tant que dispositifs médicaux de diagnostic in vitro(DMDIV) sous le marquage UKCA :

a. genesig™PLEX Respiratory Virus Real-Time PCR Multiplex Kit II, qui complète notre portefeuille respiratoire existant, tel que le Winterplex SARS-CoV-2, et répond à la demande croissante de solutions de diagnostic décentralisées du réseau de centres de soin pour les infections respiratoires aiguës et les centres de diagnostic communautaires au Royaume-Uni. Le processus de validation de ce produit devrait prendre fin au quatrième trimestre 2023.

b. genesig™PLEX Insect-Borne Real-Time PCR Multiplex Kit : Nous avons observé une forte demande de la part de nos clients pour notre produit RUO actuel, qui cible les virus de la dengue, du chikungunya et du zika. L'intensification du changement climatique a entraîné une augmentation de l'incidence des infections transmises par les insectes et, par conséquent, le marché est de plus en plus demandeur d'une version améliorée de ce produit, capable de détecter plusieurs pathologies. Notre nouveau produit multiplex présente des profils de détection de cibles supplémentaires, notamment les virus du Nil occidental, de l'encéphalite à tiques et de la fièvre jaune. La validation de ce produit devrait également être achevée au quatrième trimestre 2023.

Nous prévoyons que les deux tests seront disponibles pour une utilisation clinique au Royaume-Uni au cours du premier semestre 2024.

Novacyt progresse également l'essai clinique de son panel respiratoire hivernal, genesig™ Real-time PCR SARS-CoV-2 Winterplex, en vue de l'obtention d'une certification DMDIV début 2024.

Développements commerciaux

Au cours du premier semestre, la Société s'est attachée à relancer ses activités RUO et d'instrumentation afin de stimuler la croissance du portefeuille non-COVID. Bien que la croissance globale ait été modeste, nous avons commencé à développer des solutions clients dans des domaines spécifiques qui, selon nous, seront les moteurs de la croissance future. Parmi les réussites dans ce domaine, citons la poursuite du développement de tests en aquaculture pour permettre une gestion plus efficace des stocks de poissons en Amérique du Nord et plus récemment au Royaume-Uni, les tests sur le bétail en Amérique latine et les progrès réalisés dans le cadre des appels d'offres sur la dengue pour les marchés émergents.

Nous menons actuellement une campagne promotionnelle sur le Winterplex qui présente des opportunités prometteuses pour la validation du produit dans des environnements cliniques au Royaume-Uni.

Instrumentation et flux de travail

Nous avons enregistré une bonne croissance des ventes d'instruments, avec une augmentation de 66 % au deuxième trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2023, le marché revenant à la normale après la saturation observée pendant la pandémie de COVID-19.

Au cours de la période, nous avons lancé notre nouveau système d'extraction Co-prep pour les produits RUO, qui a déjà séduit un certain nombre de clients. Ce système est désormais disponible avec notre système automatisé de manipulation des liquides Co-prep et fait partie de notre solution intégrée de flux de travail moléculaire de l'échantillon au résultat, qui offre une solution évolutive rapide et complète, permettant de traiter plus de 1 000 tests par jour.

Expansion Commerciale

Acquisition de Yourgene

Le 8 septembre 2023, nous avons finalisé l'acquisition de Yourgene, créant ainsi une société de diagnostic mondiale plus forte dotée d'une empreinte commerciale géographique étendue, d'un portefeuille de produits plus riche et d'une expertise plus complète. Yourgene renforce la complémentarité de l'entreprise avec des technologies et des services internationaux de génomique, spécialisés dans la mise en œuvre de solutions de diagnostic et de dépistage moléculaires de précision dans les domaines de la procréation et de la médecine de précision. Son portefeuille de dispositifs de diagnostic in vitro comprend des tests prénataux non invasifs (DPNI) pour le dépistage du syndrome de la Trisomie 21 et d'autres troubles génétiques, des tests de dépistage de la mucoviscidose, des tests invasifs rapides d'aneuploïdie et le test DPYD pour prédire les réactions de toxicité des patients à certaines chimiothérapies. La technologie Ranger® de Yourgene offre un choix de tailles d'échantillons de nouvelle génération avec une gamme de plateformes de préparation d'échantillons pour un enrichissement dynamique des cibles et peut être utilisée pour améliorer les flux de travail et les performances de nombreuses applications, notamment les DPNI, l'oncologie, les tests de dépistage des maladies infectieuses et la synthèse de gènes.

Dans le cadre de l'acquisition, l'ancien Président du Conseil d'Administration Yourgene, le Dr John Brown CBE, et Lyn Rees, l'ancien directeur général de Yourgene, rejoindront le conseil d'administration de Novacyt, respectivement en tant que directeur non exécutif et directeur exécutif, d'abord en qualité de membres sans droit de vote, puis comme membres à part entière, sous réserve de la ratification par les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Partenariats

En janvier 2023, Novacyt a conclu un accord de développement exclusif avec Eluceda Ltd, un développeur spécialisé dans les capteurs électrochimiques, afin de développer une nouvelle technologie de biocapteur dans les domaines du diagnostic in vitro chez les humains et les animaux, de la recherche en sciences de la vie et de la spéciation chez les animaux. Le développement de deux produits a commencé et le premier devrait être lancé au début 2024.

Situation actuelle et perspectives

L'exercice financier de Yourgene court du 1er avril au 31 mars, contrairement à l'approche de l'année civile suivie par Novacyt. Nous avons l'intention d'harmoniser les périodes comptables pour l'exercice en cours, de sorte que la période comptable de Yourgene serait de neuf mois et celle de Novacyt de douze mois.

Le chiffre d'affaires non audité de Yourgene pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 s'élève à 9,1 millions de livres sterling (dont 0,5 million de livres sterling de ventes liées à la COVID-19), ce qui porte le chiffre d'affaires pro forma du Groupe pour le premier semestre à 12,4 millions de livres sterling (dont 1,0 million de livres sterling de ventes liées à la COVID-19).

Les prévisions de chiffre d'affaires de Novacyt pour l'ensemble de l'année se situent entre 10 et 13 millions de livres sterling (dont 0,6 million de livres sterling de ventes liées à la COVID-19) et couvrent 12 mois d'activité pour Novacyt et environ quatre mois d'activité pour Yourgene après l'acquisition. À ce stade précoce, nous devons encore travailler sur les activités combinées pour déterminer les prévisions financières/EBITDA pour l'exercice 2023.

La cession du laboratoire de Taïwan annoncée par Yourgene le 13 juin 2023 se poursuit toujours sous réserve de l'approbation réglementaire du gouvernement taïwanais et devrait être achevée d'ici la fin de l'exercice financier.

La société reste concentrée sur le renforcement de ses activités de base afin d'assurer une croissance durable à long terme et de créer une société mondiale de diagnostic clinique de premier plan focalisée sur les besoins non satisfaits dans le domaine des maladies infectieuses. Au cours des six prochains mois, la société se concentrera sur l'intégration de Yourgene et évaluera les meilleurs moyens de tirer parti de nos capacités combinées pour accélérer la croissance et réaliser des gains d'efficacité et des synergies le cas échéant. Nous avons l'intention de présenter au marché des informations sur les progrès de l'intégration lors du rapport d'activité en janvier 2024.

James McCarthy

Directeur général

28 septembre 2023

EXAMEN FINANCIER

Vue d'ensemble

La performance de Novacyt au premier semestre 2023 s'est traduite par un chiffre d'affaires de 3,3 millions de livres sterling, une perte d'EBITDA de 5,4 millions de livres sterling et une perte après impôts de 8,3 millions de livres sterling. Novacyt a poursuivi l'exécution de la rationalisation de sa base de coûts en réduisant ses dépenses d'OPEX de plus de 1,0 million de livres sterling par rapport au S2 2022, et continuera à réaliser des économies de coûts là où cela s'avère nécessaire.

La trésorerie au 30 juin 2023 s'élevait à 81,7 millions de livres sterling, ce qui confère au Groupe une base solide sur laquelle il pourra bâtir et exécuter sa stratégie future. Cela a permis au Groupe d'acquérir Yourgene le 8 septembre 2023 pour un montant de 16,7 millions de livres sterling, réglé en totalité en espèces.

Compte de résultat

Activités poursuivies * H1 2023 H1 2022 k£ k£ Chiffre d'affaires 3 339 16 508 Marge brute 1 665 4 010 Marge brute % 50% 24% Charges opérationnelles (7 040) (11 148) EBITDA (5 375) (7 138) EBITDA (%) n.m. n.m. Résultat opérationnel avant éléments exceptionnels ** (6 534) (8 179) Résultat opérationnel après éléments exceptionnels (8 396) (8 712) Autres produits et charges financières 83 1 628 Impôt 174 2 041 Résultat après impôt des activités poursuivies (8 139) (5 043) Perte des activités abandonnées (209) (3 656) Résultat net (8 348) (8 699)

* Suite à l'annonce du 28 avril 2022 par laquelle Novacyt a notifié son intention de fermer Microgen Bioproducts et Lab21 Healthcare, les résultats nets du segment Lab21 produits ont été rapportés sur une ligne distincte « Perte afférente aux activités abandonnées » conformément à la norme IFRS 5, « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ».

** La valeur perte d'exploitation récurrent pour l'exercice S1 2023 est rapportée avant les 1,9 M£ de frais non récurrents comme suit :

1. 0,8 M£ en dépenses liées à l'acquisition.

2. Frais de 0,6 M£ en relation avec le litige du contrat DHSC en cours.

3. 0,5 M£ en frais de restructuration.

Chiffre d'affaires

Les revenus du premier semestre 2023 ont chuté à 3,3 millions de livres sterling, contre 16,5 millions de livres sterling au premier semestre 2022, principalement en raison de la réduction de la demande de tests COVID-19 à mesure que nous sortons de la pandémie. Primer Design a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 millions de livres sterling, tandis qu'IT-IS International a réalisé un chiffre d'affaires de 0,5 million de livres sterling au premier semestre 2023.

Marge brute

L'activité a dégagé une marge brute de 1,7 millions de livres sterling (50 %), contre 4,0 millions de livres sterling (24 %) au premier semestre 2022. La marge s'est considérablement améliorée en raison de la baisse des dépréciations de stocks mais reste impactée par de nouvelles provisions sur les stocks en raison de ventes liées à la COVID-19 plus faibles que prévu.

Dépenses opérationnelles

Les dépenses d'exploitation du Groupe ont diminué de 4,1 millions de livres sterling pour s'établir à 7,0 millions de livres sterling au premier semestre 2023, contre 11,1 millions de livres sterling au premier semestre 2022. Cette évolution tient principalement à la baisse des frais de personnel, les effectifs des activités poursuivies étant passés d'environ 210 en juin 2022 à environ 120 en juin 2023, à la suite du programme de restructuration du Groupe. En outre, des économies non salariales ont été réalisées dans les domaines de l'assurance commerciale, de la publicité et du marketing, du recrutement et des installations.

L'entreprise a continué d'investir massivement dans la recherche et le développement, dépensant plus de 1,2 million de livres sterling au premier semestre 2023, soit environ 17 % des coûts d'exploitation, pour soutenir la mise sur le marché d'un certain nombre de nouveaux produits.

EBITDA

Le Groupe a déclaré une perte d'EBITDA de 5,4 millions de livres sterling au premier semestre 2023, contre une perte de 7,1 millions de livres sterling au premier semestre 2022. La perte a diminué de 1,8 millions de livres sterling au premier semestre 2023, sous l'effet d'une réduction de la contribution à la marge brute de 2,3 millions de livres sterling en raison de la baisse des ventes, compensée par une baisse de 4,1 millions de livres sterling des dépenses d'exploitation.

Perte d'exploitation

Le groupe a réduit sa perte d'exploitation à 8,4 millions de livres sterling, contre une perte de 8,7 millions de livres sterling au premier semestre 2022. En glissement annuel, les charges de dépréciation et d'amortissement ont augmenté de 0,2 million de livres sterling pour atteindre 1,2 millions de livres sterling en raison de l'accélération de la dépréciation d'un certain nombre d'actifs immobilisés.

Les autres charges opérationnelles ont augmenté de 0,5 à 1,9 millions de livres sterling premier semestre 2023. Les principaux éléments constituant la charge du premier semestre 2023 sont i) 0,8 million de livres sterling de dépenses liées à l'acquisition, ii) 0,6 million de livres sterling de coûts liés au litige contractuel en cours avec le Département de la Santé et des Affaires Sociales britannique et iii) 0,5 million de livres sterling en frais de restructuration alors que nous continuons à réduire notre base de coûts.

Perte après impôt des activités poursuivies

Le Groupe a enregistré une perte après impôts des activités poursuivies de 8,1 millions de livres sterling, contre une perte de 5,0 millions de livres sterling premier semestre 2022. Les autres produits et dépenses financiers se soldent par un produit de 0,1 million de livres sterling, contre un produit de 1,6 millions de livres sterling au premier semestre 2022. Les deux éléments clés qui composent le solde sont i) une perte de change financier nette de 1,2 millions de livres sterling résultant principalement des réévaluations des comptes bancaires et intersociétés détenus en devises étrangères (S1 2022 : gain net de 1,4 millions de livres sterling) et ii) compensée par 1,5 millions de livres sterling d'intérêts reçus sur les dépôts détenus sur des comptes bancaires (S1 2022 : 0,1 million de livres sterling), reflétant l'augmentation des taux d'intérêt. Le crédit d'impôt de 0,2 million de livres sterling correspond à la variation de la position fiscale actuelle et différée.

Perte liée à des activités abandonnées

Conformément à la norme IFRS 5, le résultat net de l'activité Lab21 Products a été présenté sur une ligne distincte « Perte liée aux activités abandonnées » dans le compte de résultat consolidé pour les premiers semestre 2022 et 2023.

Lab21 Products a enregistré une perte après impôts de 0,2 million de livres sterling au premier semestre 2023 contre une perte de 3,7 millions de livres sterling au premier semestre 2022. Le résultat du premier semestre 2023 est lié aux éléments du bilan de compensation et aux intérêts sur les soldes intersociétés.

La perte au premier semestre 2022 comprend des frais de fermeture d'un montant total d'environ 1,8 millions de livres sterling, composés i) d'une charge de dépréciation de 1,0 million de livres sterling des actifs liés au droit d'utilisation (bail de l'installation de Camberley), ii) d'une charge de dépréciation de 0,6 million de livres sterling des immobilisations corporelles restantes et iii) de 0,2 million de livres sterling de frais de licenciement. Ces coûts ne se reproduisent pas en 2023 car les activités de l'entreprise ont été arrêtées en 2022.

Résultats par action

La perte par action au premier semestre 2023 est de 0,12 £ (S1 2022 : perte de 0,12 £).

État de la situation financière

juin-23 déc-22 juin-23 déc-22 k£ k£ k£ k£ Goodwill 6 482 6 646 Capital social et primes d'émission 54 601 54 633 Droits d'utilisation 361 521 Bénéfices non distribués et réserves 52 709 60 583 Immobilisations corporelles 2 242 2 751 Total des fonds propres 107 310 115 216 Actifs d'impôts différé 527 624 Les autres actifs non-courants 2 679 3 121 Passifs d'impôts différés 893 1 041 Total actifs non-courants 12 291 13 663 Dettes de location à long terme 219 263 Autres provisions et dettes à long terme 175 145 Stocks et en cours 2 459 3 027 Total des passifs non-courants 1 287 1 449 Clients et autres débiteurs 33 272 33 662 Créances fiscales 608 1 149 Dettes de location à court terme 170 609 Autres actifs courants 1 784 2 427 Fournisseurs et autres créditeurs 2 959 2 787 Trésorerie et équivalents de trésorerie 81 734 86 973 Autres provisions et dettes à court terme 20 422 20 840 Total actifs courants 119 857 127 238 Total du passif à court terme 23 551 24 236 TOTAL ACTIFS 132 148 140 901 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 132 148 140 901

Actifs non courants

Les actifs corporels ont diminué de 0,6 million de livres sterling, passant de 2,8 millions de livres sterling au 31 décembre 2022 à 2,2 millions de livres sterling au 30 juin 2023, sous l'effet de deux facteurs principaux : i) les coûts d'amortissement de 0,8 million de livres sterling, et ii) la compensation par des achats d'immobilisations de 0,2 million de livres sterling.

Les autres actifs non courants ont chuté de 0,4 million de livres sterling pour atteindre 2,7 millions de livres sterling au 30 juin 2023, en grande partie grâce à l'amortissement des immobilisations incorporelles.

Actifs courants

Les stocks et les travaux en cours sont passés de 3,0 millions de livres sterling au 31 décembre 2022 à 2,5 millions de livres sterling au 30 juin 2023, car les stocks constitués pendant la pandémie de COVID-19 sont réduits pour refléter la normalisation des projections en année pleine.

Les créances commerciales et autres créances ont diminué de 0,4 million de livres sterling pour atteindre 33,3 millions de livres sterling au 30 juin 2023, conformément à la baisse des ventes. Le solde des créances commerciales comprend une facture impayée du DHSC de 24,0 millions de livres sterling de décembre 2020, relative à des produits livrés au cours de l'année 2020 qui reste impayée à la date de publication des comptes. Le recouvrement de la facture dépend de l'issue du litige contractuel. Est également inclus dans les créances commerciales et autres créances un solde de TVA à recevoir de 8,2 millions de livres sterling (décembre 2022 : 8,3 millions de livres sterling), qui concerne principalement la TVA britannique payée sur des factures de vente en différend avec le DHSC. Comme ces ventes n'ont pas été comptabilisées conformément à la norme IFRS 15, le revenu, les créances commerciales et l'élément TVA des transactions ont été annulés, ce qui a donné lieu à un solde débiteur de TVA.

Les créances fiscales ont diminué de 0,5 million de livres sterling pour atteindre 0,6 million de livres sterling au 30 juin 2023, principalement du fait que le Groupe a reçu des liquidités du HMRC couvrant les reports de pertes fiscales et les demandes de remboursement d'impôts sur la recherche et le développement. Le solde actuel est lié aux pertes de 2021 qui peuvent être reportées en arrière pour être déduites des bénéfices imposables de 2020, pour un montant total de 0,1 million de livres sterling, et les crédits d'impôt pour la recherche et le développement couvrant 2022 et 2023, pour un montant total de 0,5 million de livres sterling.

Les autres actifs courants ont diminué de 0,6 million de livres sterling pour atteindre 1,8 millions de livres sterling au 30 juin 2023, en raison d'une baisse de 0,5 million de livres sterling des paiements anticipés, principalement due à la liquidation de la charge annuelle d'assurance commerciale, et d'une réduction de 0,1 million de livres sterling des dépôts à court terme, due au remboursement d'un acompte sur le loyer dans le cadre du règlement du bail du site de Watchmoor. Les paiements anticipés au 30 juin 2023 comprennent l'assurance commerciale du Groupe, les loyers, les tarifs, les coûts de soutien prépayés et les titres qui ont été payés mais qui n'ont pas été livrés à la date de clôture.

Passifs courants

Les provisions à court terme ont légèrement diminué, passant de 20,3 millions de livres sterling à 20,0 millions de livres sterling au 30 juin 2023, en raison de la liquidation des provisions pour vétusté concernant le site de Watchmoor, aujourd'hui fermé. Une provision pour garantie de produits de 19,8 millions de livres sterling comptabilisée en 2020 pour couvrir l'opinion du management quant au coût maximal de remplacement des produits en lien avec le différend commercial en cours avec le DHSC demeure inchangée au 30 juin 2023.

Les dettes commerciales et autres sont passées de 2,8 millions de livres sterling à 3,0 millions de livres sterling au 30 juin 2023, en grande partie en raison de l'impact de la comptabilisation des coûts d'acquisition à la fin du mois de juin.

Passifs non courants

Les passifs non courants ont diminué de 0,1 million de livres sterling pour atteindre 1,3 millions de livres sterling au 30 juin 2023, principalement en raison d'une réduction du passif d'impôt différé.

Trésorerie

La trésorerie détenue au 30 juin 2023 s'élevait à 81,7 millions de livres sterling contre 87,0 millions de livres sterling au 31 décembre 2022. La trésorerie nette utilisée pour les activités opérationnelles s'élève à 5,7 millions de livres sterling au premier semestre 2023, composée d'une sortie de fonds de roulement de 0,3 million de livres sterling et d'une perte d'EBITDA de 5,4 millions de livres sterling, contre une sortie de trésorerie de 1,7 millions de livres sterling au premier semestre 2022.

La trésorerie nette provenant des activités d'investissement est passée d'une sortie de 0,2 million de livres sterling au premier semestre 2022 à une entrée de 1,0 million de livres sterling au premier semestre 2023, le groupe bénéficiant de la hausse continue des taux d'intérêt, générant 1,1 millions de livres sterling d'intérêts à partir de ses soldes de trésorerie. Les dépenses d'investissement sont restées globalement stables d'une année à l'autre, le premier semestre 2023 totalisant 0,2 million de livres sterling, contre 0,3 million de livres sterling au premier semestre 2022.

La trésorerie nette utilisée pour les activités de financement au premier semestre 2023 s'élève à 0,5 million de livres sterling, contre 0,3 million de livres sterling au premier semestre 2022, la principale sortie de trésorerie continuant d'être le paiement des contrats de location.

Le Groupe demeure libre de toute dette au 30 juin 2023.

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2023

Montants en k£ Notes (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2022 Activités poursuivies Chiffre d'affaires 4 3 339 16 508 Coût des ventes 6 -1 674 -12 498 Marge brute 1 665 4 010 Frais de commercialisation, de marketing et de distribution -1 506 -2 887 Frais de recherche et de développement -1 239 -3 271 Frais généraux et administratifs -5 579 -6 211 Subventions gouvernementales 125 180 Perte d'exploitation avant éléments exceptionnels -6 534 -8 179 Autres produits d'exploitation 7 - 2 Autres charges d'exploitation 7 -1 862 -535 Perte d'exploitation après éléments exceptionnels -8 396 -8 712 Produits financiers 8 1 994 2 351 Charges financières 8 -1 911 -723 Perte avant impôt -8 313 -7 084 Produit d'impôt 9 174 2 041 Résultat après impôt des activités poursuivies -8 139 -5 043 Résultat des activités abandonnées 16 -209 -3 656 Résultat après impôt attribuable aux actionnaires de la société consolidante -8 348 -8 699 Perte par action (£) 10 -0,12 -0,12 Perte diluée par action (£) 10 -0,12 -0,12 Perte par action des activités poursuivies (£) 10 -0,12 -0,07 Perte diluée par action des activités poursuivies (£) 10 -0,12 -0,07 Perte par action des activités abandonnées (£) 10 -0,00 -0,05 Perte diluée par action des activités abandonnées (£) 10 -0,00 -0,05

État consolidé du résultat global au 30 juin 2023

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin 2022 Résultat de la période comptabilisée dans le compte de résultat -8 348 -8 699 Éléments recyclables en résultat : Réserves de conversion 474 -434 Résultat global consolidé -7 874 -9 133 Résultat global attribuable à : Actionnaires de la société consolidante (*) -7 874 -9 133

(*) Il n'y a pas d'intérêts minoritaires.

État de la situation financière au 30 juin 2023

Montants en k£ Notes (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Audité)

Exercice clos

au 31 décembre

2022 Goodwill 6 482 6 646 Autres immobilisations incorporelles 2 679 3 121 Immobilisations corporelles 2 242 2 751 Droits d'utilisation 361 521 Actifs d'impôts différés 527 624 Total actifs non courants 12 291 13 663 Stocks et encours 11 2 459 3 027 Clients et autres débiteurs 12 33 272 33 662 Créances fiscales 608 1 149 Charges constatées d'avance et dépôts de garanties à court terme 1 775 2 418 Placements financiers à court terme 9 9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 81 734 86 973 Total actifs courants 119 857 127 238 Total actif 132 148 140 901 Dettes de location à court terme 170 609 Provisions à court terme 13 20 015 20 300 Fournisseurs et autres créditeurs 14 2 959 2 787 Autres passifs courants 407 540 Total passifs courants 23 551 24 236 Actif net courant 96 306 103 002 Dettes de location à long terme 219 263 Provisions à long terme 13 98 95 Passifs d'impôts différés 893 1 041 Autres dettes à long terme 77 50 Total passifs non courants 1 287 1 449 Total passif 24 838 25 685 Actif net 107 310 115 216

État de la situation financière au 30 juin 2023 (suite)

Montants en k£ Notes (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Audité)

Exercice clos

au 31 décembre

2022 Capital social 15 4 053 4 053 Primes liées au capital 50 671 50 671 Actions propres -123 -91 Autres réserves -1 543 -2 017 Réserves "equity" 1 155 1 155 Résultats accumulés 53 097 61 445 Total des capitaux propres - part du groupe 107 310 115 216 Total des capitaux propres 107 310 115 216

Tableau de variation des capitaux propres au 30 juin 2023

Montants en k£ Autres réserves du groupe Capital social Primes liées au capital Actions propres Réserves "equity" Acquisition des actions de Primer Design Réserve de conversion OCI s. PIDR Total Résultats accum. Total capitaux propres Solde au 1er janvier 2022 4 053 50 671 -78 1 155 -2 407 1 241 -8 -1 174 87 188 141 815 Ecarts de conversion - - - - - -843 - -843 - -843 Perte de la période - - - - - - - - -25 730 -25 730 Résultat global de la période - - - - - -843 - -843 -25 730 -26 573 Mouvements sur actions propres - - -13 - - - - - - -13 Autres - - - - - - - - -13 -13 Solde au 31 décembre 2022 4 053 50 671 -91 1 155 -2 407 398 -8 -2 017 61 445 115 216 Ecarts de conversion - - - - - 474 - 474 - 474 Perte de la période - - - - - - - - -8 348 -8 348 Résultat global de la période - - - - - 474 - 474 -8 348 -7 874 Mouvements sur actions propres - - -32 - - - - - - -32 Solde at 30 juin 2023 4 053 50 671 -123 1 155 -2 407 872 -8 -1 543 53 097 107 310

Tableau des flux de trésorerie pour le semestre au 30 juin 2023

Montants en k£ Notes (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2022 Trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation 17 -5 691 -1 662 Flux de trésorerie d'exploitation des activités abandonnées -1 287 -1 589 Flux de trésorerie d'exploitation des activités poursuivies -4 404 -73 Activités d'investissement Produits de cession des immobilisations corporelles 13 - Acquisitions de brevets et de marques -35 -119 Acquisitions d'immobilisations corporelles -138 -182 Variation des dépôts de garantie 120 -36 Acquisition de filiales, nette de la trésorerie acquise -2 16 Intérêts perçus 1 052 122 Flux de trésorerie nets des activités d'investissement 1 010 -199 Flux de trésorerie d'investissement des activités abandonnées 88 7 Flux de trésorerie d'investissement des activités poursuivies 922 -206 Activités de financement Remboursement des dettes de location -483 -200 Achat d'actions propres - net -32 -14 Intérêts payés -19 -67 Flux de trésorerie nets des activités de financement -534 -281 Flux de trésorerie liés au financement des activités abandonnées -320 -84 Flux de trésorerie liés au financement des activités poursuivies -214 -197 Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -5 215 -2 142 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 86 973 101 746 Effet des variations des taux de change -24 37 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 81 734 99 641

Notes aux états financiers intermédiaires pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2023

1. Informations générales et base de préparation

Novacyt est un groupe international de diagnostic qui propose un large portefeuille de tests de diagnostic in vitro et moléculaire pour un grand nombre de maladies infectieuses, permettant des tests plus rapides, plus précis et plus accessibles afin d'améliorer la performance des soins. Le groupe offre à ses clients une fluidité des analyses, depuis l'échantillon jusqu'au résultat, grâce à ses instruments/solutions intégrés et évolutifs. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la fourniture de kits PCR en temps réel, de réactifs et d'une gamme complète d'instruments de laboratoire et de qPCR pour la recherche en biologie moléculaire et l'utilisation clinique. Novacyt propose l'une des gammes les plus variées et les plus complètes de tests qPCR au monde, couvrant les tests humains, vétérinaires, de biodéfense, environnementaux, agricoles et alimentaires. Son siège social est situé au 13 Avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy Villacoublay.

Les informations financières contenues dans le présent rapport comprennent les états financiers consolidés du groupe et de ses filiales (ci-après dénommés collectivement le "Groupe"). Elles sont préparées et présentées en livres sterling ("GBP"), arrondies au millier le plus proche ("k£").

Ce condensé d'informations financières consolidées semestrielles ne constitue pas des comptes statutaires complets. Il ne comprend pas toutes les informations requises pour les états financiers annuels complets et doit être lu conjointement avec les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les comptes statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été approuvés par le Conseil d'administration et ont été déposés au greffe du tribunal de commerce. Le rapport du commissaire aux comptes sur ces comptes n'est assorti d'aucune réserve. Les informations financières pour les semestres clos le 30 juin 2023 et le 30 juin 2022 ne sont pas auditées et celles concernant l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2022 sont auditées.

2. Résumé des méthodes comptables appliqués par le groupe

Les états financiers ont été préparés conformément aux normes internationales d'information financière ("IFRS") adoptées par l'Union européenne.

Les informations financières ont été préparées sur la base du coût historique, sauf en ce qui concerne les instruments financiers qui ont été évalués à leur juste valeur. Le coût historique se base en général sur la juste valeur de la contrepartie versée en échange des biens et services.

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif dans le cadre d'une transaction effectuée en bonne et due forme entre les participants à l'opération à la date d'évaluation, que ce prix soit directement observable ou estimé à l'aide d'une autre technique. Pour estimer la juste valeur d'un actif ou d'un passif, le Groupe tient compte des caractéristiques de l'actif ou du passif que les acteurs du marché auraient prises en compte pour déterminer le prix de l'actif ou du passif à la date d'évaluation. La juste valeur à des fins d'évaluation et/ou d'information dans les états financiers est déterminée sur cette base, à l'exception des opérations de location qui entrent dans le champ d'application de l'IFRS 16 et des évaluations qui présentent certaines similitudes avec la juste valeur mais qui ne sont pas une juste valeur, telles que la valeur nette de réalisation dans l'IAS 2 ou la valeur d'usage dans l'IAS 36.

Les domaines dans lesquels les hypothèses et les estimations sont significatives par rapport aux informations financières sont l'évaluation du goodwill (voir la note 16 des comptes statutaires 2022 pour plus de détails), les valeurs comptables et les durées d'utilité des autres immobilisations incorporelles (voir la note 17 des comptes statutaires 2022 pour plus de détails), les impôts différés (voir la note 20 des comptes statutaires 2022 pour plus de détails), les créances clients (voir la note 22 des comptes statutaires 2022 et la note 12 des comptes semestriels 2023 pour plus de détails) et les provisions pour risques et autres provisions liées à l'exploitation (voir la note 29 des comptes statutaires 2022 et la note 13 des comptes semestriels 2023 pour plus de détails).

Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliqués de manière cohérente à toutes les périodes présentées dans les informations financières.

Les méthodes comptables appliquées par le Groupe dans les présents états financiers consolidés semestriels résumés sont essentiellement les mêmes que celles appliquées par le Groupe dans ses états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et qui constituent la base des états financiers de 2023. La méthodologie de sélection des hypothèses sous-tendant les calculs de la juste valeur n'a pas changé depuis le 31 décembre 2022.

Périmètre et méthode de consolidation

Tous les actifs et passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie relatifs aux transactions entre les membres du Groupe sont éliminés lors de la consolidation. Le périmètre de consolidation du Groupe comprend les sociétés suivantes, toutes consolidées par intégration globale lors de leur entrée dans le périmètre.

Au 30 juin 2023 Au 30 juin 2022 Entreprises Pourcentage d'intérêt Méthode de consolidation Pourcentage d'intérêt Méthode de consolidation Biotec Laboratories Ltd 100% IG 100% IG IT-IS International Ltd 100% IG 100% IG Lab21 Healthcare Ltd 100% AA 100% AA Novacyt US Inc 100% IG 100% IG Novacyt Inc 100% IG 100% IG Microgen Bioproducts Ltd 100% AA 100% AA Novacyt SA 100% IG 100% IG Novacyt Asia Ltd 100% IG 100% IG Novacyt China Ltd 100% IG 100% IG Novacyt UK Holdings Ltd 100% IG 100% IG Primer Design Ltd 100% IG 100% IG

Légende : IG : Consolidation totale

AA : Activité abandonnée

Activités abandonnées et actifs détenus en vue de la vente

Une activité abandonnée est une composante qui a été soit cédée, soit classée comme détenue en vue de la vente, et qui :

a) représente une ligne d'activité ou une zone géographique d'opérations majeure et distincte,

b) fait partie d'un plan unique et coordonné de cession d'une branche d'activité ou d'une zone géographique d'opérations importante et distincte, ou

c) est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

Le résultat des activités abandonnées est présenté dans le compte de résultat consolidé comme un montant unique comprenant le total des éléments suivants :

- Le résultat après impôt de l'activité abandonnée,

- Le gain ou la perte après impôt comptabilisé lors de l'évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, et

- Le gain ou la perte après impôt comptabilisé sur la cession d'actifs ou du Groupe de cession constituant l'activité abandonnée.

Lorsqu'elle est significative, l'analyse du montant unique est présentée dans la note correspondante (voir note 16).

Dans le tableau des flux de trésorerie, les flux de trésorerie nets attribuables aux activités d'investissement et de financement des activités abandonnées ont été présentés séparément.

Aucun ajustement n'a été effectué dans l'état de la situation financière.

Continuité d'exploitation

Au moment de l'approbation des états financiers, la Direction s'attend raisonnablement à ce que le Groupe dispose de ressources suffisantes pour poursuivre son existence opérationnelle dans un avenir prévisible. Ils ont donc adopté le principe de la continuité de l'exploitation pour la préparation des états financiers.

Le modèle de continuité d'exploitation couvre la période allant jusqu'à septembre 2024 inclus. En procédant à cette évaluation, les administrateurs ont pris en compte les éléments suivants :

- Le besoin en fonds de roulement de l'entreprise ;

- Un solde de trésorerie positif au 30 juin 2023 de 81 734 000 £ ;

- Les coûts liés à l'acquisition de Yourgene Health plc ; et

- Le litige commercial du DHSC, qui sera jugé en juin 2024.

Toutefois, si Novacyt devait payer la valeur totale de la réclamation du DHSC au cours de la période allant jusqu'à septembre 2024 inclus, ce qui n'est pas le scénario que la direction considère comme probable, le Groupe ne disposerait pas de fonds suffisants pour régler le passif sans convenir d'un plan d'étalement des paiements ou lever des fonds supplémentaires.

Évaluation du goodwill

Le goodwill est ventilé par unité génératrice de trésorerie ("UGT") ou groupe d'UGT, en fonction du niveau auquel le goodwill est suivi à des fins de gestion. Conformément à l'IAS 36, aucune des UGT ou groupes d'UGT définis par le Groupe n'a une taille supérieure à celle d'un secteur opérationnel.

Tests de dépréciation

Le goodwill n'est pas amorti, mais fait l'objet d'un test de dépréciation lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, et au moins une fois par an à la date de clôture.

Ce test consiste à comparer la valeur comptable d'un actif à sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable d'un actif, d'une UGT ou d'un groupe d'UGT est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d'utilité. La juste valeur diminuée des coûts de la vente est le montant qui pourrait être obtenu de la vente d'un actif, d'une UGT ou d'un groupe d'UGT lors d'une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de la vente. La valeur d'utilité est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus d'un actif, d'une UGT ou d'un groupe d'UGT.

Il n'est pas toujours nécessaire de déterminer à la fois la juste valeur d'un actif diminuée des coûts de la vente et sa valeur d'utilité. Si l'un de ces montants est supérieur à la valeur comptable de l'actif, celui-ci n'est pas déprécié et il n'est pas nécessaire d'estimer l'autre montant.

Stocks

Les stocks sont comptabilisés à la valeur la plus faible entre leur coût d'acquisition et leur valeur recouvrable. Le coût d'acquisition comprend les matières et fournitures et, le cas échéant, les coûts directs de main-d'œuvre encourus pour les transformer dans leur état actuel. Il est calculé selon la méthode du coût moyen pondéré. La valeur recouvrable représente le prix de vente estimé, diminué des frais de marketing, de vente et de distribution.

La valeur brute des biens et fournitures comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation, égale à la différence entre la valeur brute déterminée selon les modalités ci-dessus et le prix de marché actuel ou la valeur de réalisation diminuée des frais proportionnels de vente, est constituée lorsque la valeur brute est supérieure à l'autre élément indiqué.

Créances clients

Le Groupe a établi une politique de crédit qui prévoit l'examen de la situation de chaque nouveau client avant l'octroi d'un crédit, et tient compte des évaluations de crédit externes lorsque c'est possible. Des limites de crédit sont établies pour tous les clients importants ou présentant un risque élevé. Elles correspondent au montant de crédit autorisé le plus élevé au-delà duquel une autorisation supplémentaire doit être obtenue d'un manager expérimenté. Le niveau des créances fait l'objet d'un suivi permanent par chaque division. Les limites de crédit sont revues régulièrement, et au moins une fois par an. Les clients qui ne satisfont pas aux critères de solvabilité du Groupe ne peuvent traiter avec lui que sur la base d'un paiement anticipé.

Les créances commerciales sont initialement enregistrées à leur juste valeur et ensuite évaluées au coût amorti. Cela se traduit généralement par leur comptabilisation à la valeur nominale moins une provision pour toute créance douteuse. Les créances commerciales libellées en devises étrangères sont comptabilisées dans la devise locale et réévaluées par la suite à la fin de chaque période, les différences de change étant enregistrées dans le compte de résultat en produit ou charge.

La provision pour créances douteuses est comptabilisée sur la base des pertes attendues par la direction, sans tenir compte de l'existence ou non d'un déclencheur de dépréciation (modèle des "pertes de crédit attendues"). En appliquant la norme IFRS 9, le Groupe a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer un taux de défaillance historique en raison du faible niveau de pertes historiques. Le Groupe comptabilise donc une provision pour créances douteuses sur la base de l'ancienneté des factures. Lorsqu'une facture est en retard de plus de 90 jours par rapport à sa date d'échéance, sur la base des conditions de crédit convenues, cette facture est alors plus susceptible de faire l'objet d'un défaut de paiement que les factures dont la date d'échéance est dépassée depuis moins de 90 jours. Ces factures seront donc intégralement provisionnées dans le cadre d'un modèle de perte de crédit attendue, sauf si la direction a examiné le dossier et en a jugé autrement.

Les créances commerciales sont comptabilisées en pertes lorsqu'il n'y a pas de perspective raisonnable de recouvrement. Les indicateurs de l'absence de perspective raisonnable de recouvrement sont notamment le fait que le débiteur ne s'engage pas dans un plan de paiement échelonné et qu'il n'effectue pas les paiements prévus contractuellement dans les 365 jours suivant la date d'échéance initiale.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les équivalents de trésorerie sont détenus pour faire face à des engagements de trésorerie à court terme plutôt qu'à des fins d'investissement ou autres. Pour qu'un placement soit considéré comme un équivalent de trésorerie, il doit être facilement convertible en un montant connu de trésorerie et être soumis à un risque négligeable de changement de valeur. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds de caisse, les comptes bancaires courants et les titres négociables (OPCVM de trésorerie, titres de créance négociables, etc.) qui peuvent être liquidés ou vendus dans un délai très court (généralement avec des échéances initiales inférieures ou égales à trois mois) et qui présentent un risque négligeable de changement de valeur. Tous ces éléments sont évalués à leur juste valeur, les ajustements éventuels étant comptabilisés dans le compte de résultat.

Dettes fournisseurs

Les dettes fournisseurs sont des obligations de fournir de la trésorerie ou d'autres actifs financiers. Elles sont comptabilisées dans l'état de la situation financière lorsque le Groupe devient partie à une transaction générant des dettes de cette nature. Les dettes fournisseurs sont comptabilisées dans l'état de la situation financière à leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale, sauf si le règlement doit intervenir plus de 12 mois après la comptabilisation. Dans ce cas, elles sont évaluées selon la méthode du coût amorti. L'utilisation de la méthode du taux d'intérêt effectif entraîne la comptabilisation d'une charge financière dans le compte de résultat. Les dettes fournisseurs sont sorties de l'état de la situation financière lorsque l'obligation correspondante est acquittée.

Les dettes fournisseurs n'ont pas fait l'objet d'une actualisation, car l'effet de ce calcul serait négligeable.

Provisions

Conformément à la norme IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels", une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation actuelle à la date de clôture à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'il y aura une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente de la part de ce dernier. Les provisions pour risques et charges couvrent le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie future de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation.

Les provisions concernent la remise en état des locaux loués, les risques liés aux litiges et les garanties sur les produits.

Plan d'intéressement à long terme

Novacyt a attribué des actions à certains employés dans le cadre d'un plan d'intéressement à long terme ("LTIP" ou "Long-Term Incentive Plan") adopté le 1er novembre 2017. Les dernières tranches ont été payées en 2022 et ce plan est désormais entièrement soldé.

En décembre 2021, Novacyt a mis en place un LTIP en numéraire pour les employés répondant à certains critères, basé sur la réalisation d'objectifs annuels d'EBITDA sur une période de qualification de trois ans. Le bénéfice du plan sera acquis au troisième anniversaire de la date d'attribution et sera réglé en espèces.

En février 2022, un programme d'attribution d'actions de performance pour les cadres supérieurs a été créé dans le cadre du nouveau LTIP. Ce dernier a remplacé le précédent programme d'attribution d'actions fictives qui a pris fin en novembre 2020.

Le programme d'attribution d'actions de performance 2022 est structuré sous forme d'options à coût nul, donnant le droit d'acquérir un nombre déterminé d'actions à un prix d'exercice nul par action (c'est-à-dire sans paiement) conformément aux règles, régies par les articles L-225-197-1 et suivants du Code de commerce ("actions gratuites").

Les attributions seront acquises sur une période de performance de trois ans, commençant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2024, sous réserve que la société atteigne certains niveaux de croissance du rendement total pour l'actionnaire. La référence pour le rendement total pour les actionnaires est basée sur le prix de clôture moyen des actions de la société en décembre 2021, qui était de 3,54 livres sterling. Ce chiffre sera comparé au chiffre équivalent en décembre 2024.

Chiffre d'affaires consolidé

La norme IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients" pose le principe de la reconnaissance du chiffre d'affaires uniquement lorsque les obligations de performance sont remplies et que le contrôle des biens ou services correspondants est transféré. Elle aborde des éléments tels que la nature, le montant, le calendrier et l'incertitude des produits, ainsi que les flux de trésorerie découlant des contrats avec les clients. L'IFRS 15 prévoit une approche en cinq étapes du processus de comptabilisation des produits et s'applique à tous les contrats conclus avec des clients, à l'exception de ceux qui entrent dans le champ d'application d'autres normes :

· Étape 1 - Identifier le(s) contrat(s) avec un client

· Étape 2 - Identifier les obligations de performance du contrat

· Étape 3 - Déterminer le prix de la transaction

· Étape 4 - Attribuer le prix de la transaction aux obligations de performance du contrat

· Étape 5 - Comptabiliser les produits lorsque (ou au fur et à mesure que) l'entité satisfait à une obligation de performance

Le Groupe s'acquitte de ses obligations de performance principalement à un moment donné et le chiffre d'affaires comptabilisé au titre des obligations de performance satisfaites au fil du temps n'est pas significatif. Ainsi, les produits sont généralement comptabilisés au moment de la vente, et le jugement nécessaire pour déterminer le moment du transfert de contrôle est peu significatif.

Certains contrats conclus avec des clients contiennent une garantie d'assurance limitée qui est comptabilisée conformément à l'IAS 37 (voir la méthode comptable relative aux provisions). Si une réparation ou un remplacement n'est pas possible dans le cadre de la garantie d'assurance, un remboursement intégral du prix du produit peut être accordé. Le passif potentiel lié au remboursement représente une composante variable du prix de vente (contrepartie variable).

En application de l'IFRS 15.53, le Groupe peut utiliser l'une ou l'autre des méthodes suivantes pour déterminer le montant de la contrepartie variable :

· La valeur attendue (somme des montants pondérés par les probabilités) ; ou

· Le montant le plus probable (généralement utilisé lorsque les résultats sont binaires).

La méthode utilisée ne relève pas d'un choix de méthode. La direction utilise celle qui, selon elle, permet de prévoir au mieux le montant de la contrepartie sur la base des termes du contrat. La méthode est appliquée de manière cohérente tout au long du contrat. Les contreparties variables sont limitées si nécessaire. La norme IFRS 15 exige que les produits ne soient pris en compte que dans la mesure où il est hautement probable qu'il n'y aura pas d'annulation significative au cours des périodes futures.

Pour réaliser cette évaluation, la direction a pris en compte les facteurs suivants (qui ne sont pas exclusifs) :

· La sensibilité de la contrepartie à des facteurs échappant à l'influence du Groupe ;

· Le délai au terme duquel l'incertitude sur le montant de la contrepartie devrait être résolue ;

· L'expérience du Groupe (ou d'autres preuves) avec des types de contrats similaires ;

· La pratique du Groupe d'offrir un large choix de concessions tarifaires ou de modifier les conditions de paiement de contrats similaires dans des circonstances analogues ; et

· L'importance et la largeur de la fourchette des montants de contrepartie possibles.

La décision de prendre ou non en compte la contrepartie variable est considérée comme un jugement important, car le terme "hautement probable" n'est pas défini dans la norme IFRS 15. La direction considère que le terme "hautement probable" signifie qu'il est beaucoup plus probable que probable.

Imposition

L'impôt sur le résultat de la période comprend l'impôt courant et l'impôt différé.

· Impôts exigibles

L'impôt exigible est basé sur le bénéfice imposable de l'année. Le bénéfice imposable diffère du bénéfice net tel qu'il figure dans le compte de résultat car il exclut les éléments de produits ou de charges qui sont imposables ou déductibles au cours d'autres années, et il exclut également les éléments qui ne sont jamais imposables ou déductibles. Le passif d'impôt exigible du Groupe est calculé en utilisant les taux d'imposition qui ont été adoptés ou quasiment adoptés à la fin de la période de référence.

Une provision est comptabilisée lorsque le montant de l'impôt est incertain, mais qu'une sortie future de fonds au profit d'une autorité fiscale est jugée probable. Les provisions sont évaluées sur la base de la meilleure estimation du montant à payer. L'évaluation est le résultat du jugement du Groupe, fondé sur l'avis de fiscalistes externes et sur l'expérience acquise sur ces sujets.

· Impôts différés

L'impôt différé est l'impôt que l'on s'attend à payer ou à recouvrer sur les différences entre les valeurs comptables des actifs et des passifs dans les états financiers et les bases fiscales correspondantes utilisées dans le calcul du bénéfice imposable. Il est comptabilisé selon la méthode du report variable. Les passifs d'impôt différé sont généralement comptabilisés pour toutes les différences temporelles imposables et les actifs d'impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que l'on disposera de bénéfices imposables sur lesquels les différences temporelles déductibles pourront être imputées. Ces actifs et passifs ne sont pas comptabilisés si la différence temporaire résulte de la comptabilisation initiale du goodwill ou de la comptabilisation initiale (autre que dans le cadre d'un regroupement d'entreprises) d'autres actifs et passifs dans le cadre d'une transaction qui n'affecte ni le bénéfice imposable ni le bénéfice comptable.

Des passifs d'impôt différé sont comptabilisés pour les différences temporelles imposables liées à des investissements dans des filiales et des entreprises associées, ainsi qu'à des participations dans des coentreprises, sauf lorsque le Groupe est en mesure de contrôler le renversement de la différence temporelle et qu'il est probable que la différence temporelle ne s'inversera pas dans un avenir prévisible. Les actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles déductibles liées à ces investissements et participations ne sont comptabilisés que dans la mesure où il est probable qu'il y aura suffisamment de bénéfices imposables pour utiliser les avantages de ces différences temporelles dans un avenir proche.

La valeur comptable des actifs d'impôt différé est réexaminée à chaque date de clôture et réduite dans la mesure où il n'est plus probable que des bénéfices imposables suffisants seront disponibles pour permettre le recouvrement de tout ou partie de l'actif.

L'impôt différé est calculé aux taux d'imposition qui devraient s'appliquer à l'exercice au cours duquel le passif est réglé ou l'actif est réalisé, sur la base des lois fiscales et des taux d'imposition qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.

L'évaluation des actifs et passifs d'impôt différé reflète les conséquences fiscales qui résulteraient de la manière dont le Groupe s'attend, à la fin de la période de référence, à recouvrer ou à régler la valeur comptable de ses actifs et passifs.

Les actifs et passifs d'impôt différé sont compensés lorsqu'il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôt exigible et lorsqu'ils concernent des impôts sur le revenu prélevés par la même autorité fiscale et que le Groupe a l'intention de régler ses actifs et passifs d'impôt exigible sur une base nette.

Impôts exigibles et impôts différés de l'exercice

Les impôts exigibles et différés sont comptabilisés dans le compte de résultat, sauf lorsqu'ils concernent des éléments comptabilisés dans les autres éléments du résultat global ou directement dans les capitaux propres, auquel cas les impôts courants et différés sont également comptabilisés dans les autres éléments du résultat global ou directement dans les capitaux propres, respectivement. Lorsque l'impôt exigible ou différé résulte de la comptabilisation initiale d'un regroupement d'entreprises, l'effet fiscal est inclus dans la comptabilisation du regroupement d'entreprises.

Régime britannique de la "Patent Box"

Le régime britannique de la "Patent Box" est un taux d'imposition spécial, très bas, sur les sociétés utilisé pour encourager la recherche et le développement en imposant les revenus des produits brevetés différemment des autres revenus. Le 30 mars 2022, Novacyt (plus précisément sa filiale Primer Design Ltd) a reçu la confirmation que l'Office britannique de la propriété intellectuelle avait accordé le brevet clé (ORF1a/b), avec le numéro de brevet GB2593010. Cela signifie que le taux d'imposition effectif sur les bénéfices (ajustés en fonction de certaines règles) provenant de la vente de produits incorporant ce brevet est proche de 10 % plutôt que le taux actuel de l'impôt britannique sur les sociétés de 25 % .

Le taux d'imposition effectif est donné par le biais d'une déduction fiscale. En raison de l'incertitude quant au calendrier précis de l'allègement fiscal dont bénéficie la société et de la complexité de la première demande, aucun actif fiscal n'a été comptabilisé. L'actif ne sera comptabilisé que lorsque la direction pourra mesurer et prévoir de manière fiable le résultat d'une réclamation au titre du régime "Patent Box" en termes de valeur et de calendrier.

Crédits d'impôt pour la recherche et le développement

Primer Design Ltd et IT-IS International Ltd bénéficient de crédits d'impôt pour certaines de leurs activités de recherche. Le crédit d'impôt est calculé par année financière et déduit de l'impôt à payer par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Les crédits d'impôt qui ne peuvent être déduits de la charge fiscale sont abandonnés en faveur d'un crédit d'impôt remboursable et comptabilisés en subvention gouvernementale dans le compte de résultat.

En 2022, Primer Design Ltd et IT-IS International Ltd ont bénéficié d'un crédit d'impôt sur les dépenses de R&D pour certaines de leurs activités de recherche. Le crédit d'impôt est calculé par exercice à hauteur de 13 % des dépenses réelles et figure dans le compte de résultat en tant que subvention gouvernementale. Le crédit est imposable et, par conséquent, la charge fiscale sur ce crédit est incluse dans la ligne fiscale du compte de résultat.

Bénéfice/perte par action

Le Groupe présente un résultat de base et un résultat dilué par action ordinaire. Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de la société par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période.

Le résultat dilué par action est déterminé en ajustant le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation, en tenant compte des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives, y compris les options.

Éléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels sont les coûts ou les revenus qui contribuent à la formation du résultat opérationnel consolidé, et qui, de l'avis du conseil d'administration, doivent être présentés distinctement en raison de leur importance ou de leur fréquence.

3. Principaux Jugements comptables et principales sources d'incertitude des estimations

Pour l'application des principes comptables du Groupe, la direction est tenue de porter des jugements (autres que ceux impliquant des estimations) qui ont un impact significatif sur les montants comptabilisés et de faire des estimations et des hypothèses sur la valeur comptable des actifs et des passifs qui ne sont pas facilement accessibles à partir d'autres sources. Les estimations et les hypothèses associées sont basées sur l'expérience acquise et d'autres facteurs considérés comme pertinents. Les montants réels peuvent différer de ces estimations.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont revues en permanence. Les révisions des estimations comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou dans la période de la révision et les périodes futures si la révision affecte à la fois la période actuelle et les périodes futures.

Principaux jugements comptables

· Non prise en compte de certains produits

Le produit d'une transaction ne doit inclure une contrepartie variable que s'il est hautement probable qu'aucun ajustement important du produit n'interviendra ultérieurement. Le qualificatif "hautement probable" n'est pas défini par la norme IFRS 15. Aussi, la direction doit porter un jugement important sur la nécessité de prendre ou non en compte la contrepartie variable. Le montant du chiffre d'affaires lié aux obligations de performance remplies en 2020 et sur lequel aucune réduction n'a pas été appliquée s'élève à 130 642 k£ et concerne le litige avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales (Department of Health and Social Care - DHSC), dont les détails sont présentés à la note 18.

· Créances commerciales et autres créances

Une estimation des risques de non-recouvrement basée sur les informations commerciales, les tendances économiques actuelles et la solvabilité des clients individuels est effectuée pour déterminer la nécessité d'une dépréciation au cas par cas. La direction exerce son jugement pour déterminer si une provision pour perte de crédit est nécessaire.

Au 30 juin 2023, le Groupe avait des créances commerciales d'un montant de 25 209 k£ pour lesquelles une provision pour perte de crédit de 248 k£ a été appliquée. À la date de publication des états financiers semestriels, 23 957 k£ des créances du 30 juin 2023 restent impayées à l'échéance en raison du différend contractuel avec le DHSC (voir note 18). La direction estime qu'il est plus probable qu'improbable que les soldes du 30 juin 2023 soient recouvrables ; il s'agit là d'un jugement important.

· Provisions pour garantie des produits

La valeur de la provision nécessaire est déterminée par la direction sur la base des informations disponibles, de l'expérience et, dans certains cas, d'estimations d'experts. Les provisions pour garantie des produits ne sont incluses que s'il est considéré comme probable qu'une sortie d'avantages économiques sera nécessaire. La détermination de la probabilité est un jugement important, en particulier en considération du litige décrit dans la note 18.

Principales sources d'incertitude des estimations

Le Groupe a identifié plusieurs sources clés d'incertitude relatives aux estimations. Parmi elles, seule l'évaluation du goodwill est susceptible de donner lieu à des ajustements significatifs. Les autres domaines d'estimation ont été jugés non significatifs.

· Évaluation du goodwill

Les goodwills sont soumis à des tests de dépréciation annuels. Les valeurs recouvrables de ces actifs sont déterminées essentiellement sur la base de prévisions de flux futurs de trésorerie. Le montant total des flux de trésorerie attendus reflète la meilleure estimation par la direction des avantages et obligations futurs attendus pour l'UGT concernée. Les hypothèses utilisées et les estimations qui en résultent couvrent parfois des périodes très longues, et prennent en compte les contraintes technologiques, commerciales et contractuelles associées à chaque UGT. Ces estimations sont principalement soumises à des hypothèses en termes de volumes, de prix de vente et de coûts de production associés, et de taux de change des devises dans lesquelles les ventes et les achats sont libellés. Elles dépendent également du taux d'actualisation utilisé pour chaque UGT.

La valeur des goodwills est testée chaque fois qu'il existe des indices de dépréciation et revue à chaque date de clôture annuelle ou plus fréquemment si des événements internes ou externes le justifient.

4. Chiffre d'affaires

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d'affaires par zone géographique :

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2022 Zone géographique Royaume-Uni 814 8 447 France 196 122 Reste de l'Europe 584 2 851 Amérique 764 3 514 Asie-Pacifique 749 1 234 Afrique 192 202 Moyen-Orient 40 138 Total chiffre d'affaires 3 339 16 508

Le chiffre d'affaires a diminué en raison d'une baisse de la demande de tests COVID-19.

La ventilation du chiffre d'affaires par secteur opérationnel et par zone géographique est présentée dans la note 5.

5. Secteurs opérationnels

Information sectorielle

Conformément à la norme IFRS 8, un secteur opérationnel est une composante d'un groupe :

- qui s'engage dans des activités qui peuvent générer des revenus et des charges (y compris des revenus et des charges liés à des transactions avec d'autres composantes du même groupe) ;

- dont les résultats d'exploitation sont régulièrement examinés par le directeur général du groupe afin de prendre des décisions concernant l'affectation des ressources au secteur et d'évaluer ses performances ; et

- pour lesquels des informations financières discrètes sont disponibles.

Le Groupe a identifié quatre secteurs opérationnels dont les performances et les ressources sont suivies séparément. Suite à la décision du Groupe d'arrêter les activités Microgen Bioproducts et Lab21 Healthcare en 2022, le secteur "Produits Lab21", qui est composé de ces activités, a été traité comme une activité abandonnée.

o Primer Design

Ce secteur représente les activités de Primer Design Ltd, qui est concepteur, fabricant et distributeur d'appareils et de réactifs pour les tests moléculaires qPCR en temps réel dans le domaine des maladies infectieuses. La société est basée à Eastleigh, au Royaume-Uni.

o IT-IS International

Ce secteur représente les activités d'IT-IS International Ltd, une société de développement et de fabrication d'instruments de diagnostic spécialisée dans le développement d'appareils PCR pour les sciences de la vie et l'industrie des tests alimentaires, basée à Stokesley, au Royaume-Uni.

o Produits Lab21

Ce secteur représente les activités de Produits Lab21, qui développait, fabriquait et distribuait une large gamme de produits de diagnostic in vitro pour les maladies infectieuses à base de protéines. Il comprend les sociétés Microgen Bioproducts Ltd et Lab21 Healthcare Ltd, toutes deux basées à Camberley, au Royaume-Uni. Ces entreprises ayant cessé leurs activités en juin 2022, ce secteur a été traité comme une activité abandonnée.

o Groupe

Ce secteur représente les coûts centraux du Groupe. Le cas échéant, les coûts sont refacturés aux unités opérationnelles individuelles par le biais d'honoraires de gestion.

o Éliminations internes au Groupe

Cette colonne présente les transactions internes entre sociétés du Groupe qui n'ont pas été attribuées à un secteur opérationnel individuel. Il ne s'agit pas d'un secteur distinct.

Le principal décideur opérationnel est le directeur général.

Dépendance à l'égard des grands clients et risque de concentration

Sur le premier semestre 2023 et le premier semestre 2022, le Groupe n'était pas dépendant d'un client particulier et aucun client ne générait des ventes représentant plus de 10 % du chiffre d'affaires.

95,0 % des créances clients concernent une contrepartie avec laquelle il existe un différend contractuel, comme indiqué dans la note 18. La direction estime qu'il est plus probable qu'improbable que les soldes au 30 juin 2023 soient recouvrables.

Ventilation du chiffre d'affaires par secteur opérationnel et par zone géographique

o Au 30 juin 2023

Montants en k£ Primer Design IT-IS International Total Zone géographique Royaume-Uni 796 18 814 France 159 37 196 Reste de l'Europe 379 205 584 Amérique 689 75 764 Asie-Pacifique 555 194 749 Afrique 172 20 192 Moyen-Orient 28 12 40 Total chiffre d'affaires 2 778 561 3 339

o Au 30 juin 2022

Montants en k£ Primer Design IT-IS International Total Zone géographique Royaume-Uni 8 446 1 8 447 France 99 23 122 Reste de l'Europe 2 606 245 2 851 Amérique 3 271 243 3 514 Asie-Pacifique 853 381 1 234 Afrique 201 1 202 Moyen-Orient 138 - 138 Total chiffre d'affaires 15 614 894 16 508

Ventilation du résultat par secteur opérationnel

o Semestre clos au 30 juin 2023

Montants en k£ Primer Design IT-IS International Groupe Éliminations intra-groupe Total Chiffre d'affaires 2 778 561 - - 3 339 Coût des ventes -1 309 -374 - 9 -1 674 Frais de vente et de marketing -1 281 -202 -23 - -1 506 Recherche et développement -1 047 -192 - - -1 239 Frais généraux et administratifs -3 007 -729 -684 - -4 420 Subventions gouvernementales 154 -29 - - 125 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement selon les rapports de gestion -3 712 -965 -707 9 -5 375 Dépréciation et amortissement -935 -209 -33 18 -1 159 Résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels -4 647 -1 174 -740 27 -6 534

o Semestre clos au 30 juin 2022

Montants en k£ Primer Design IT-IS International Groupe Éliminations intra-groupe Total Chiffre d'affaires 15 614 902 - -8 16 508 Coût des ventes -11 125 -1 670 - 297 -12 498 Frais de vente et de marketing -2 493 -172 -222 - -2 887 Recherche et développement -2 996 -275 - - -3 271 Frais généraux et administratifs -3 780 -520 -870 - -5 170 Subventions gouvernementales 163 17 - - 180 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement selon les rapports de gestion -4 617 -1 718 -1 092 289 -7 138 Dépréciation et amortissement -840 -202 -15 16 -1 041 Résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels -5 457 -1 920 -1 107 305 -8 179

Il est à noter que, conformément à la norme IFRS 5, les résultats du secteur "Produits Lab21" pour 2022 et 2023 ont été présentés sur une ligne distincte intitulée "Résultat des activités abandonnées", qui figure sous l'EBITDA. Aussi, tous les éléments situés au-dessus de l'EBITDA ont une valeur nulle.

6. Coût des ventes

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2022 Coût des stocks comptabilisé en charges 1 157 5 530 Variation de la provision pour stocks -175 3 923 Frais de transport 32 42 Coût de la main d'œuvre directe de production 664 2 984 Garantie des produits - 6 Autres charges -4 13 Total coût des ventes 1 674 12 498

Le coût total des ventes a diminué d'une année sur l'autre, parallèlement à la réduction des ventes.

Au premier semestre 2023, la provision pour stocks relative aux activités poursuivies a diminué d'un montant net de 175 k£ (premier semestre 2022 : augmentation de 3 923 k£, principalement en raison de la provision pour stocks excédentaires associés à la baisse des ventes de COVID-19). Le stock, qui avait été précédemment provisionné, a été annulé et liquidé au cours du premier semestre 2023. Le coût est compris dans le poste "Coût des stocks comptabilisé en charges" et une reprise correspondante de la provision pour stocks a été effectuée.

La main-d'œuvre directe (y compris les charges de sous-traitance) a diminué d'une année sur l'autre en raison de la réduction de la production pour s'aligner sur la baisse des ventes.

7. Autres produits et charges d'exploitation

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2022 Autres produits d'exploitation - 2 Total des autres produits d'exploitation - 2 Frais liés aux acquisitions -666 - Frais du litige avec le DHSC -640 -462 Frais de restructuration -543 - Autres charges -13 -73 Total des autres charges d'exploitation -1 862 -535

Les dépenses d'acquisition encourues en 2023 ont été engagées pour l'acquisition de la société Yourgene Health plc.

Les coûts du litige contractuel avec le DHSC concernent les frais juridiques et professionnels ainsi que les coûts de stockage des produits encourus dans le cadre du litige commercial en cours.

Les frais de restructuration en 2023 concernent l'ensemble du Groupe, ce dernier continuant à réduire sa base de coûts.

8. Produits et charges financiers

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2022 Gains de change financiers 519 2 001 Intérêts reçus des activités abandonnées 415 216 Autres produits financiers 1 060 134 Total des produits financiers 1 994 2 351 Intérêts sur les dettes de location IFRS 16 -19 -24 Pertes de change financières -1 731 -594 Actualisation des instruments financiers -3 -19 Intérêts versés aux activités abandonnées -158 -86 Total des charges financières -1 911 -723

Les gains et pertes de change sont dus à la réévaluation du passif du plan d'intéressement à long terme et des comptes bancaires et comptes courants entre sociétés du Groupe libellés en devises.

Les intérêts reçus des activités abandonnées ou versés à celles-ci correspondent aux intérêts sur les soldes des comptes courants inter-sociétés avec Microgen Bioproducts Ltd et Lab21 Healthcare Ltd.

Les autres produits financiers correspondent aux intérêts perçus sur les soldes de trésorerie.

9. Produit d'Impot

Le taux principal de l'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni est de 25 % pour l'exercice fiscal débutant le 1er avril 2023 (2022 : 19 %). À partir du 1er avril 2023, un taux d'imposition pour petits bénéfices de 19 % a été introduit pour les entreprises dont les bénéfices ne dépassent pas 50 000 £.

Les comptes du premier semestre 2023 ont été calculés sur la base d'un taux d'imposition des sociétés de 19 %.

L'imposition pour les autres juridictions (principalement la France) est calculée aux taux en vigueur dans les juridictions respectives.

L'impôt du Groupe est la somme du total de l'impôt courant et de l'impôt différé.

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2022 Produit/(charge) d'impôt exigible Impôt exigible de l'année en cours 123 - Produit/(charge) d'impôt différé Impôt différé 51 2 041 Total des produits/(charges) d'impôt dans le compte de résultat 174 2 041

Le produit d'impôt de la période peut être rapproché de la perte avant impôt comme suit :

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2022 Perte avant impôt -8 313 -7 084 Impôt au taux de l'impôt britannique sur les sociétés (2023 : 19 %, 2022 : 19 %). 1 580 1 346 Effet des taux d'imposition différents des filiales opérant dans d'autres juridictions 159 61 Changement du taux d'imposition pour le calcul de l'impôt différé 272 888 Effet des dépenses non déductibles et des revenus non imposables -40 -254 Variation des actifs d'impôts différés non comptabilisés -1 761 - Autres ajustements -36 - Total du produit d'impôt pour la période 174 2 041

10. Perte par action

La perte par action est calculée sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période. La perte diluée par action est calculée sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation et du nombre d'actions pouvant être émises à la suite de la conversion d'instruments financiers dilutifs. Au 30 juin 2023, il n'y a pas d'instruments dilutifs en circulation.

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2022 Perte nette attribuable aux propriétaires de l'entreprise -8 348 -8 699 Nombre moyen pondéré d'actions 70 626 248 70 626 248 Perte par action (£) -0,12 -0,12 Perte diluée par action (£) -0,12 -0,12 Perte par action des activités poursuivies (£) -0,12 -0,07 Perte diluée par action des activités poursuivies (£) -0,12 -0,07 Perte par action des activités abandonnées (£) -0,00 -0,05 Perte diluée par action des activités abandonnées (£) -0,00 -0,05

11. Stocks et encours de production

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Audité)

Exercice clos

au 31 décembre 2022 Matières premières 8 977 8 562 Encours 1 947 2 854 Produits finis 3 153 3 404 Provisions pour dépréciation -11 618 -11 793 Total des stocks et encours de production 2 459 3 027

Les stocks et encours ont diminué depuis décembre 2022. En effet, les stocks accumulés pendant la pandémie COVID-19 ont réduit ce qui devrait se traduire par une normalisation des taux de rotation.

12. Clients et autres débiteurs

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Audité)

Exercice clos

au 31 décembre 2022 Clients et comptes rattachés 25 209 25 485 Provision pour pertes de crédit attendues -248 -214 Créances fiscales - Taxe sur la valeur ajoutée 8 233 8 312 Créances sur cessions d'activités 69 69 Autres créances 9 10 Total des créances clients et autres débiteurs 33 272 33 662

Le solde des comptes clients comprend une facture au DHSC émise en décembre 2020 pour 23 957 k£, qui concerne des produits livrés en 2020 et demeure impayée à la date de publication des comptes semestriels. Le recouvrement de la facture dépend de l'issue du litige contractuel.

Au cours de l'année 2021, des produits et services ont été livrés et facturés à la DHSC pour un total de 49 034 k£ (TVA comprise). Cette créance est maintenant incluse dans le litige en cours. Comme, conformément à la norme IFRS 15, ces ventes n'ont pas été comptabilisées, le produit, la créance commerciale et l'élément TVA des transactions ont été annulés. Ce traitement comptable ne modifie pas la position juridique du Groupe ni ses droits au titre du litige avec le DHSC.

Le solde des "Créances fiscales - Taxe sur la valeur ajoutée" de 8 233 k£ concerne principalement la TVA payée au Royaume-Uni sur des factures de vente faisant l'objet du litige avec le DHSC. Comme, conformément à la norme IFRS 15, ces ventes n'ont pas été comptabilisées, le produit, la créance commerciale et l'élément TVA des transactions ont été annulés, ce qui a donné lieu à un solde débiteur de TVA.

Les créances clients sont recouvrables dans un délai d'un an. Lorsque des factures sont en retard depuis plus de 90 jours, il est considéré plus probable qu'elles ne soient pas honorées et, à ce titre, ces factures sont intégralement provisionnées dans le cadre d'un modèle de perte de crédit attendue, sauf lorsque la direction a procédé à leur examen et a jugé qu'il en était autrement.

13. Provisions

Le tableau ci-dessous présente la nature et l'évolution des provisions pour risques et charges pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 :

Montants en k£ (Audité)

Au 1er janvier 2023 Augmentation Réduction (Non audité)

Au 30 juin 2023 - Provisions pour remise en état des locaux 95 3 - 98 Provisions à long terme 95 3 - 98 Provisions pour remise en état des locaux 330 - -285 45 Provision pour litiges 157 - - 157 Provisions pour garantie des produits 19 813 - - 19 813 Provisions à court terme 20 300 - -285 20 015

La provision pour garantie des produits est principalement liée à la notification par le DHSC d'une réclamation au titre de la garantie produit (voir note 18). La direction a évalué la provision pour garantie des produits lié à la réclamation du DHSC au 31 décembre 2022 et a estimé qu'elle était toujours appropriée au 30 juin 2023.

14. Dettes fournisseurs et autres créditeurs

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Audité)

Exercice clos

au 31 décembre 2022 Dettes fournisseurs 354 278 Factures à recevoir 2 154 2 035 Dettes sociales 436 455 Dettes fiscales - Taxe sur la valeur ajoutée 4 6 Autres dettes 11 13 Total fournisseurs et autres créditeurs 2 959 2 787

15. Capital social

Montant du capital social en k£ Montant du capital social en k€ Valeur unitaire par action

en € Nombre d'actions émises (Audité) Au 31 décembre 2022 4 053 4 708 0,07 70 626 248 (Non audité) Au 30 juin 2023 4 053 4 708 0,07 70 626 248

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le capital social de la Société, d'un montant de 4 708 416,54 €, était divisé en 70 626 248 actions d'une valeur nominale de 1/15e d'euro chacune.

Le capital social de la société se compose d'une seule catégorie d'actions. Toutes les actions en circulation ont été souscrites, appelées et entièrement libérées.

16. Activités abandonnées

Au début de l'année 2022, Novacyt a initié un examen stratégique du Groupe, dont les activités de Microgen Bioproducts et de Lab21 Healthcare, afin d'étudier les avantages de conserver plusieurs entités/noms de sociétés sous l'égide du Groupe Novacyt par rapport à un modèle d'entreprise et une marque simplifiés, ce qui, selon les administrateurs, pourrait avoir plus d'impact.

En avril 2022, Novacyt a annoncé son intention de cesser les deux activités de Microgen Bioproducts et de Lab21 Healthcare. A la fin du mois de juin 2022, les sociétés avaient mis fin à leurs activités commerciales quotidiennes.

Conformément à la norme IFRS 5, le résultat net de l'activité Produits Lab21 a été reporté sur la ligne "Résultat des activités abandonnées" du compte de résultat consolidé.

Le tableau ci-dessous présente le détail de la perte générée par ces deux activités au 30 juin 2023 et 2022 :

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2022 Activités abandonnées Chiffre d'affaires - 1 349 Coût des ventes 2 -979 Marge brute 2 370 Frais de commercialisation, de marketing et de distribution - -300 Frais de recherche et de développement - -17 Frais généraux et administratifs 3 -2 839 Résultat opérationnel avant éléments exceptionnels 5 -2 786 Autres charges opérationnelles - -173 Résultat opérationnel après éléments exceptionnels 5 -2 959 Produits financiers 15 86 Charges financières -229 -371 Résultat avant impôt -209 -3 244 Impôt - -412 Résultat après impôts des activités abandonnées -209 -3 656

Les soldes de 2023 concernent principalement les intérêts sur les soldes des comptes courants entre sociétés du Groupe.

17. Notes sur le tableau des flux de trésorerie

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2022 Perte de l'exercice -8 348 -8 699 Perte des activités abandonnées -209 -3 656 Perte des activités poursuivies -8 139 -5 043 Ajustements pour : Elimination des amortissements, dépréciations et provisions 877 2 841 Elimination des résultats de cession 89 60 Elimination des produits d'impôt -299 -1 809 Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement -7 681 -7 607 Diminution des stocks (*) 568 7 264 Diminution des créances clients et autres débiteurs 908 3 561 Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs et autres créditeurs 758 -9 069 Flux de trésorerie des activités opérationnelles -5 447 -5 851 Impôts encaissés 789 4 244 Produits financiers -1 033 -55 Flux de trésorerie opérationnels nets -5 691 -1 662 Flux de trésorerie opérationnels des activités abandonnées -1 287 -1 589 Flux de trésorerie d'exploitation des activités poursuivies -4 404 -73

(*) La variation de la valeur des stocks résulte des mouvements suivants :

Montants en k£ (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2023 (Non audité)

Semestre clos

au 30 juin

2022 Diminution de la valeur brute des stocks 743 3 218 (Diminution)/augmentation de la provision pour stocks -175 4 046 Total variation de la valeur nette des stocks 568 7 264

Les détails de la variation de la provision pour stocks sont présentés dans les notes 6 et 11.

18. Passif éventuel

En 2021, le Groupe a reçu la notification d'un litige contractuel entre sa filiale Primer Design Ltd et le Ministère de la santé et des affaires sociales "DHSC" (Department of Health and Social Care) concernant des ventes de produits d'un montant de 129 125 k£, en lien avec des obligations de performance sur l'exercice 2020.

Au cours de l'année 2021, 49 034 k£ (TVA comprise) de produits et services supplémentaires ont été livrés et facturés au DHSC, qui ont par la suite été inclus dans le litige en cours. La direction a jugé que, conformément à la norme IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients", il n'était pas approprié, à ce stade du litige, de comptabiliser en chiffre d'affaires les factures de vente adressées au client en 2021 qui faisaient l'objet du litige. Toutefois, la direction reste déterminée à obtenir le paiement de ces biens et services.

Le paiement de 23 957 k£ de factures relatives à des produits livrés en 2020 reste en suspens à la date de publication des comptes semestriels et le recouvrement de la créance dépend de l'issue du litige.

Le 25 avril 2022, des poursuites judiciaires ont été engagées par le DHSC contre Novacyt et Primer Design Ltd pour des montants payés à Primer Design Ltd d'un montant total de 134 635 k£ (TVA comprise). Ce montant correspond à 132 814 k£ (TVA comprise) de ventes de réactifs sur un montant total contesté de 154 950 k£ (129 125 k£ hors TVA comme indiqué précédemment), plus 1 821 k£ (1 517 k£ hors TVA) d'instruments q16 qui ont été ajoutés au litige. Cela porte le total des revenus 2020 en litige à 130 642 k£.

Le 15 juin 2022, Novacyt et Primer Design Ltd ont déposé un mémoire en défense contre la réclamation reçue le 25 avril 2022, et Primer Design Ltd a déposé une demande reconventionnelle d'environ 81 500 k£, intérêts et TVA compris, à l'encontre du DHSC.

Le 30 janvier 2023, Novacyt a annoncé que la Haute Cour du Royaume-Uni avait indiqué que l'audience de l'affaire opposant Primer Design Ltd / Novacyt SA au DHSC avait été programmée pour débuter le 10 juin 2024 et qu'elle devrait durer 16 jours.

Le Groupe reste déterminé à défendre l'affaire et à faire valoir ses droits contractuels, y compris à recouvrer les sommes dues par le DHSC.

La direction a examiné la situation au 30 juin 2023 et estime qu'elle reflète correctement le différend commercial actuel.

La direction et le conseil d'administration ont examiné la provision pour garantie des produits d'un montant total de 19 753 k£ comptabilisée en 2020 dans le cadre du litige avec le DHSC et ont estimé qu'elle restait appropriée au 30 juin 2023.

19. Événements postérieurs à la date du bilan

Le 3 juillet 2023, Novacyt a annoncé le projet d'acquisition de la société Yourgene Health plc, qui a été finalisé le 8 septembre 2023.

