11/09/2023 - 08:55

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Retrait de la cotation et annulation de la négociation des actions Yourgene

Paris, France et Eastleigh, Royaume-Uni - 11 septembre 2023 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, prend acte de l'annonce faite aujourd'hui par Yourgene Health plc (« Yourgene »), concernant l'offre en espèces recommandée faite par Novacyt UK Holdings Limited (« Novacyt UK »), filiale en propriété exclusive de Novacyt, pour la totalité du capital social émis et à émettre de Yourgene annoncée le 3 juillet 2023 (« l'Acquisition »), qui entrera en vigueur au moyen d'un plan d'arrangement sanctionné par le tribunal en vertu de la partie 26 de la loi sur les sociétés de 2006 (le « Plan »).

À la suite de l'annonce faite par Yourgene le 8 septembre 2023 selon laquelle le Plan est désormais entré en vigueur conformément à ses conditions, Yourgene a annoncé aujourd'hui que, à la suite d'une demande auprès de la Bourse de Londres, l'admission à la négociation sur l'AIM des actions Yourgene a été annulée avec effet à partir de 7h00 aujourd'hui, le 11 septembre 2023.

Vous pouvez accéder à l'annonce complète de Yourgene ici https://polaris.brighterir.com/public/yourgenehealth/

news/rns/story/wkjon2r

Personnes à contacter

Novacyt SA +44 (0)23 8074 8830 James Wakefield, président non exécutif

James McCarthy, PDG par intérim SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker) +44 (0)20 3470 0470 Matthew Johnson / Charlie Bouverat (financement d'entreprise)

Vadim Alexandre / Rob Rees (courtage d'entreprise) Numis (Financial Adviser and Joint Broker to Novacyt and Financial Adviser to Novacyt UK) +44 (0)20 7260 1000 Freddie Barnfield / Stuart Ord / Duncan Monteith / Jack McLaren Allegra Finance (French Listing Sponsor)

Rémi Durgetto / Yannick Petit +33 (1) 42 22 10 10

r.durgetto@allegrafinance.com / y.petit@allegrafinance.com Walbrook PR (Financial PR & IR)

Stephanie Cuthbert / Anna Dunphy / Phillip Marriage +44 (0)20 7933 8780

novacyt@walbrookpr.com

À propos de Novacyt Group

Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui propose un important portefeuille de tests de diagnostic in vitro et moléculaires pour un large éventail de maladies infectieuses, permettant ainsi des tests plus rapides, plus précis et plus accessibles pour améliorer les résultats des services de santé. La société offre aux clients un flux de travail transparent de l'échantillon au résultat grâce à ses solutions et instruments intégrés et évolutifs. La société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de kits de PCR en temps réel, de réactifs et d'une gamme complète d'instruments de laboratoire et de qPCR destinés à la recherche en biologie moléculaire et à l'usage clinique. Novacyt offre l'une des gammes de tests qPCR les plus variées et les plus complètes au monde, couvrant les tests humains, vétérinaires, de biodéfense, environnementaux, agricoles et alimentaires.

Le siège social de Novacyt est situé à Vélizy en France, avec des bureaux à Stokesley et Eastleigh au Royaume-Uni, et la société est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : www.novacyt.com

À propos de Yourgene Health

Yourgene Health est une entreprise internationale de technologies et de services intégrés qui permet la mise en œuvre de la médecine génomique. Le Groupe travaille en partenariat avec les leaders mondiaux de la technologie génétique pour faire progresser la science du diagnostic.

Yourgene développe, fabrique et commercialise principalement des solutions simples et précises de diagnostic moléculaire et de dépistage pour la santé reproductive et la médecine de précision. Le portefeuille de produits de diagnostic in vitro du Groupe comprend le diagnostic prénatal non invasif (DPNI) pour la détection de la trisomie 21 et d'autres troubles génétiques, des tests de dépistage de la mucoviscidose, des tests rapides invasifs de l'aneuploïdie et des tests de génotypage DPYD.

Grâce à son expertise en technologie génomique, la technologie Ranger® de Yourgene offre une sélection de tailles nouvelle génération avec une gamme de plateformes de préparation d'échantillons pour un enrichissement dynamique de la cible. La technologie Ranger® peut être utilisée pour améliorer les flux de travail et les performances dans de très nombreuses applications, notamment le DPNI, l'oncologie, les tests de maladies infectieuses et la synthèse de gènes.

Yourgene Genomic Services offre un service clinique au Royaume-Uni et à Taïwan, axé sur la médecine de précision et la santé reproductive, notamment le DPNI.

Le siège de Yourgene Health se trouve à Manchester, au Royaume-Uni, et la société possède des bureaux à Taipei, à Singapour, aux États-Unis et au Canada. Elle est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres sous le symbole « YGEN ».

