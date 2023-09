08/09/2023 - 13:20

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Finalisation de l'acquisition de Yourgene Health plc et nominations au Conseil d'administration

L'acquisition renforce les capacités et diversifie les activités de diagnostic à l'échelle mondiale, en offrant une gamme complémentaire de technologies et de services génomiques.

Paris, France et Eastleigh, Royaume-Uni - 8 septembre 2023 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce la finalisation de l'acquisition par Novacyt UK Holdings Limited (« Novacyt UK »), filiale entièrement détenue par Novacyt, de la totalité du capital social de Yourgene Health plc (« Yourgene »), groupe international de diagnostic moléculaire (« l'Acquisition »). L'Acquisition a été réalisée à la suite d'un plan d'arrangement entre Yourgene et ses actionnaires en vertu de la partie 26 du UK Companies Act 2006 (le « Plan »).

Après l'annonce par l'Entreprise et Yourgene le 7 septembre 2023 que le tribunal avait approuvé le plan, l'Entreprise est fière d'annoncer qu'à la suite de la remise de l'ordonnance du tribunal au Registrar of Companies aujourd'hui, le Plan est désormais entré en vigueur conformément à ses dispositions et qu'en conséquence, Novacyt UK est désormais propriétaire de l'ensemble du capital social émis de Yourgene.

L'annonce de Yourgene concernant l'entrée en vigueur du Plan, y compris les modalités du règlement et le calendrier de la suspension de la négociation, ainsi que du retrait de la cote et de l'annulation de l'admission à la négociation sur l'AIM pour les actions de Yourgene, peut être consultée ici : polaris.brighterir.com/public/yourgenehealth/news/rns/story/rmv3q2r

Yourgene est une entreprise internationale de technologies et de services intégrés qui permet la mise en œuvre de la médecine génomique. Elle développe, fabrique et commercialise principalement des solutions simples et précises de diagnostic moléculaire et de dépistage pour la santé reproductive et la médecine de précision. Le portefeuille de produits de diagnostic in vitro de Yourgene comprend des diagnostics prénataux non invasifs (DPNI) pour la détection de la trisomie et d'autres troubles génétiques, des tests de dépistage de la mucoviscidose, des tests rapides invasifs d'aneuploïdie et des tests de génotypage DPYD. Le siège de Yourgene se trouve à Manchester, au Royaume-Uni, et la société possède des bureaux à Taipei (cession en cours), à Singapour, aux États-Unis et au Canada.

L'Acquisition est une étape stratégique clé pour Novacyt, puisqu'elle crée une société internationale de diagnostic plus importante et spécialisée, augmentant la portée et la diversification nécessaires pour accélérer la croissance de son chiffre d'affaires et créer de la valeur à long terme. Le Groupe Élargi disposera d'un portefeuille de produits plus large et d'une expertise complémentaire, ce qui renforcera la position de l'entreprise sur le marché et permettra à Novacyt d'offrir des solutions plus intégrées à ses clients. Grâce à la solidité de la position financière de Novacyt et à ses ressources complémentaires, le Conseil d'administration de Novacyt estime que l'entreprise est bien placée pour accélérer la croissance de l'offre principale de Yourgene en matière de DPNI, de technologie Ranger® et du portefeuille de PCR, au bénéfice du Groupe Élargi.

Conformément aux conditions de l'Acquisition, le Dr. John Brown et Lyn Rees (respectivement ancien président et directeur général de Yourgene) rejoindront le conseil d'administration de Novacyt en tant que membres non exécutif et exécutif, respectivement, d'abord en qualité de membres sans droit de vote, puis en tant que membres à part entière, sous réserve de la ratification par les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

James McCarthy, directeur général par intérim de Novacyt, a commenté : « L'Acquisition de Yourgene est une étape stratégique importante pour Novacyt, puisqu'elle nous fait gagner de l'ampleur et qu'elle renforce notre expertise, mais aussi parce qu'elle nous permet d'offrir une gamme complémentaire de produits et de services dans le domaine fascinant de la médecine génomique. Je suis ravi d'accueillir Lyn et son équipe au sein de Novacyt et je me réjouis de travailler ensemble pour continuer à développer de nouvelles solutions de diagnostic innovantes afin de faire progresser les soins de santé et de stimuler la croissance de l'entreprise. »

Lyn Rees, président directeur général de Yourgene, a commenté l'Acquisition en ces termes :

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Novacyt et je me réjouis de poursuivre l'évolution de Yourgene et du Groupe Élargi. Avec les ressources et l'expertise combinées du Groupe Élargi, nous sommes en bonne position pour libérer le plein potentiel de nos technologies et de nos services pour offrir une plus grande valeur à nos clients. »

Les termes en majuscules utilisés dans cette annonce auront, sauf définition contraire, la même signification que celle indiquée dans la partie VII du document du plan publié par Yourgene le 27 juillet 2023 en relation avec le Plan.

Informations réglementaires

À l'exception des informations présentées ci-dessus et ci-dessous, il n'y a pas d'autres informations à fournir conformément à la règle 17, annexe 2 (g) des règles de l'AIM pour les entreprises en ce qui concerne les nominations de M. John Robert Brown, âgé de 68 ans, et de M. Lyn Dafydd Rees, âgé de 50 ans.

Administrateur Mandats actuels Précédents mandats (5 dernières années) M. John Brown CALCIVIS Ltd

Craigmhor Consulting Ltd

DRC Management III LLC 2

Drug Royalty III GP LLC

JWEB Limited

Laverock Therapeutics Ltd

Yourgene Health plc Acacia Pharma Group Plc

BioCity Investments Limited

BioCity Group Limited

BioCity Nottingham Limited

Cell Therapy Catapult Limited

Mobius Technology Limited

Synpromics Ltd M. Lyn Rees Delta Diagnostics (UK) Limited

My HealthChecked Plc (previously Concepta Plc)

LJ Consultancy Ltd

Yourgene Health France SASU

Yourgene Health Inc (USA)

Yourgene Health Canada Inc

Yourgene Health Plc (previously Premaitha Health plc)

Yourgene Genomic Services Limited

Yourgene Health Singapore Co. Pty

Yourgene Health Taiwan Ltd

Yourgene Health UK Limited (previously

Premaitha Ltd) Abingdon Health plc

M. Rees et M. Brown ne détiennent aucune action ordinaire de 1/15 € chacune dans la société.

À propos de Novacyt Group

Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui propose un important portefeuille de tests de diagnostic in vitro et moléculaires pour un large éventail de maladies infectieuses, permettant ainsi des tests plus rapides, plus précis et plus accessibles pour améliorer les résultats des soins de santé. La société offre aux clients un flux de travail transparent de l'échantillon au résultat grâce à ses solutions et instruments intégrés et évolutifs. La société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de kits de PCR en temps réel, de réactifs et d'une gamme complète d'instruments de laboratoire et de qPCR destinés à la recherche en biologie moléculaire et à l'usage clinique. Novacyt offre l'une des gammes de tests qPCR les plus variées et les plus complètes au monde, couvrant les tests humains, vétérinaires, de biodéfense, environnementaux, agricoles et alimentaires.

Le siège social de Novacyt est situé à Vélizy, en France, avec des bureaux à Stokesley et à Eastleigh, au Royaume-Uni, et la société est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché de croissance Euronext de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : www.novacyt.com

À propos de Yourgene Health

Yourgene Health est une entreprise internationale de technologies et de services intégrés qui permet la mise en œuvre de la médecine génomique. Le Groupe travaille en partenariat avec les leaders mondiaux de la technologie génétique pour faire progresser la science du diagnostic.

Yourgene développe, fabrique et commercialise principalement des solutions simples et précises de diagnostic moléculaire et de dépistage pour la santé reproductive et la médecine de précision. Le portefeuille de produits de diagnostic in vitro du Groupe comprend des diagnostics prénataux non invasifs (DPNI) pour la détection de la trisomie et d'autres troubles génétiques, des tests de dépistage de la mucoviscidose, des tests rapides invasifs d'aneuploïdie et des tests de génotypage DPYD.

Grâce à son expertise en technologie génomique, la technologie Ranger® de Yourgene offre une sélection de taille de nouvelle génération avec une gamme de plateformes de préparation d'échantillons pour un enrichissement dynamique de la cible. La technologie Ranger® peut être utilisée pour améliorer les flux de travail et les performances dans de très nombreuses applications, notamment le DPNI, l'oncologie, les tests de maladies infectieuses et la synthèse de gènes.

Yourgene Genomic Services offre un service clinique au Royaume-Uni et à Taïwan, axé sur la médecine de précision et la santé reproductive, notamment le DPNI.

Le siège de Yourgene Health se trouve à Manchester, au Royaume-Uni, et la société possède des bureaux à Taipei, à Singapour, aux États-Unis et au Canada. Elle est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres sous le symbole « YGEN ».

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site https://yourgenehealth.com/ et suivez-nous sur twitter @Yourgene_Health.

