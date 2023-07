27/07/2023 - 08:00

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Rapport d'Activité Semestriel

Augmentation des ventes non liées à la COVID d'un trimestre à l'autre, avancées significatives dans le développement de produits et stratégie de croissance externe.

Paris, France et Eastleigh, Royaume-Uni - 27 juillet 2023 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), un spécialiste international du diagnostic clinique, annonce les résultats non audités pour le semestre clos le 30 juin 2023.

Faits saillants financiers

· Le chiffre d'affaires du groupe pour le premier semestre 2023 est prévu d'atteindre 3,3 millions £, dont 0,5 million £ liés à la COVID-19 (premier semestre 2022 : 16,5 millions £, dont 13,0 £ millions liés à la COVID-19).

· Le chiffre d'affaires du portefeuille non-COVID-19 s'élève à 2,8 millions £, représentant 85 % du chiffre d'affaires total (S1 2022 : 3,5 millions £). Comme indiqué précédemment, le S1 2022 est un comparateur élevé, en particulier dans les ventes d'instrumentation liées aux ventes COVID.

· Les revenus non liés à la COVID continuent de croître, avec une croissance de 3 % au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre et de 10 % par rapport au quatrième trimestre 2022.

· Les charges d'exploitation prévues pour le S1 2023 sont d'environ 7,1 millions £, soit une réduction d'environ 13 % par rapport au S2 2022, reflétant les plans de restructuration mis en œuvre au quatrième trimestre 2022.

· La position de trésorerie au 30 juin 2023 s'élevait à 81,7 millions £ (S2 2022 : 87,0 millions £) et le Groupe reste sans dette.

Bien positionnée pour une croissance organique et non organique diversifiée

Les ventes d'instruments ont enregistré une augmentation de plus de 65 % au deuxième trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2023, témoignant d'une amélioration du marché suite à la saturation observée lors de la pandémie de COVID-19, tandis que les ventes non liées à la COVID ont progressé régulièrement au cours des trois derniers trimestres. La Société reste résolument axée sur le renforcement de son cœur de métier pour assurer une croissance durable à long terme. Elle s'attache à élargir son portefeuille de produits, à stimuler les ventes internationales pour la recherche uniquement (RUO) et à saisir les opportunités de développement commercial stratégique. Conformément à cette stratégie, la Société a annoncé, le 3 juillet 2023, avoir présenté une offre en numéraire recommandée pour Yourgene Health plc, une entreprise internationale spécialisée dans les technologies et les services intégrés, qui permet de proposer des solutions de médecine génomique. Cette étape stratégique cruciale pour Novacyt, une fois achevée d'ici la fin du troisième trimestre 2023, permettra d'accélérer la croissance des revenus et de créer de la valeur à long terme pour le groupe élargi.

Forte progression de la R&D

Au cours de cette période, la Société a terminé le développement de six nouveaux tests multiplex RUO ciblant des domaines thérapeutiques tels que les maladies gastro-intestinales, respiratoires, de la méningite et d'autres pathologies à forte croissance, afin de répondre à la demande croissante à l'échelle mondiale de produits multiplex capables de détecter plusieurs maladies en un seul test. La direction prévoit que la commercialisation de ces produits débutera au second semestre 2023.

Le 29 juin, la société a reçu sa septième approbation pour son dispositif de test de coronavirus au Royaume-Uni (CTDA) pour son auto-dépistage rapide d'antigène PathFlow® COVID-19.

Mise en avant du marquage UKCA pour le marché clinique britannique

Compte tenu de l'importance du marché britannique pour les produits de diagnostic clinique de Novacyt, la société donne la priorité au marquage UK Conformity Assessed (UKCA) pour certains de ses nouveaux tests multiplex. L'UKCA remplace le label CE pour tous les produits de diagnostic in vitro (DIV) vendus au Royaume-Uni. Dans le cadre de l'UKCA, les fabricants de DIV peuvent continuer à auto-certifier leurs produits, ce qui prend généralement entre six et neuf mois, tandis que l'obtention d'un label CE dans le cadre du nouveau règlement européen sur le diagnostic in vitro (IVDR) nécessite habituellement 18 à 24 mois. La Société prévoit d'auto-certifier deux de ses nouveaux produits multiplex pour les maladies respiratoires et transmises par les insectes au cours du second semestre 2023, et quatre autres sont attendus en 2024.

Parallèlement, Novacyt progresse également dans l'enregistrement IVDR de son panel respiratoire hivernal, genesig™ Real-time PCR SARS-CoV-2 Winterplex, qui devrait être finalisé d'ici la fin 2024.

James McCarthy, Directeur Général de Novacyt, a déclaré : « Nous sommes restés concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie au cours du premier semestre et avons réalisé de solides progrès dans l'expansion de notre portefeuille de produits internes et la diversification de nos activités, en nous éloignant du COVID, comme en témoigne le projet d'acquisition très complémentaire de Yourgene par le Groupe. Le lancement de six nouveaux tests multiplex pour le marché RUO a considérablement élargi notre portefeuille IVD et nous a ouvert de nouvelles opportunités de revenus à court terme. L'UKCA offre une voie réglementaire plus favorable, nous prévoyons donc de lancer le processus d'auto-certification pour deux de ces nouveaux tests au cours du second semestre 2023 et nous nous attendons à ce qu'ils soient disponibles pour une utilisation clinique au Royaume-Uni au premier semestre 2024 ».

Cette annonce contient des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) 596/2014.

Personnes à contacter

Novacyt SA +44 (0)23 8074 8830 James Wakefield, président non exécutif

James McCarthy, Directeur Général SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker) +44 (0)20 3470 0470 Matthew Johnson / Charlie Bouverat (financement d'entreprise)

Vadim Alexandre / Rob Rees (courtage d'entreprise) Numis (Joint Broker) +44 (0)20 7260 1000 Freddie Barnfield / Duncan Monteith / Jack McLaren Allegra Finance (French Listing Sponsor)

Rémi Durgetto / Yannick Petit +33 (1) 42 22 10 10

r.durgetto@allegrafinance.com / y.petit@allegrafinance.com Walbrook PR (Financial PR & IR)

Stephanie Cuthbert / Anna Dunphy / Phillip Marriage +44 (0)20 7933 8780

novacyt@walbrookpr.com

À propos de Novacyt Group

Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui propose un important portefeuille de tests de diagnostic in vitro et moléculaires pour un large éventail de maladies infectieuses, permettant ainsi des tests plus rapides, plus précis et plus accessibles pour améliorer les résultats des soins de santé. La société offre aux clients un flux de travail transparent de l'échantillon au résultat grâce à ses solutions et instruments intégrés et évolutifs. La société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de kits de PCR en temps réel, de réactifs et d'une gamme complète d'instruments de laboratoire et de qPCR destinés à la recherche en biologie moléculaire et à l'usage clinique. Novacyt offre l'une des gammes de tests qPCR les plus variées et les plus complètes au monde, ouvrant les tests humains, vétérinaires, de biodéfense, environnementaux, agricoles et alimentaires.

Le siège social de Novacyt est situé à Vélizy, en France, avec des bureaux à Stokesley et à Eastleigh, au Royaume-Uni, et la société est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché de croissance Euronext de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour en savoir plus, consultez notre site web : www.novacyt.com

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.