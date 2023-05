10/05/2023 - 08:00

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle

Paris, France et Eastleigh, Royaume-Uni- 10 mai 2023 - Novacyt S.A. (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce que son Assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra le 15 juin 2023 à 14h00 (heure de Paris) / 13h00 (heure de Londres) en tant que réunion virtuelle ouverte. Des informations plus détaillées sur l'AGA seront fournies aux actionnaires en temps voulu.

Personnes à contacter

Novacyt SA

James Wakefield, président non exécutif

James McCarthy, Directeur Général par intérim

+44 (0)2380 748830

SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Advisor et Broker)

Matthew Johnson / Charlie Bouverat (Financement des entreprises)

Vadim Alexandre / Rob Rees (Courtage d'entreprise)

+44 (0)20 3470 0470

Numis (Joint Broker)

Freddie Barnfield / Duncan Monteith / Jack McLaren

+44 (0)20 7260 1000

Allegra Finance (French Listing Sponsor)

Rémi Durgetto / Yannick petit

+33 (1) 42 22 10 10

r.durgetto@allegrafinance.com; y.petit@allegrafinance.com

Walbrook PR

Paul McManus / Stephanie Cuthbert / Anna Dunphy

+44 (0)20 7933 8780

novacyt@walbrookpr.com

À propos de Novacyt Group|

Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un large portefeuille de tests de diagnostic in vitro et moléculaire pour de nombreuses maladies infectieuses, proposant des tests plus rapides, plus précis et facilement accessibles afin d'améliorer les traitements médicaux. Grâce à ses instruments et ses solutions intégrés et évolutifs, la société offre à ses clients un processus continu de l'échantillonnage aux résultats. Novacyt se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution de kits PCR en temps réel, de réactifs et d'une gamme complète d'instruments de laboratoire et de tests qPCR destinés à la recherche en biologie moléculaire et les applications cliniques. La société propose l'une des gammes les plus variées et les plus complètes de tests qPCR au monde, destinée aux tests humains, vétérinaires, de bio défense, environnementaux, agricoles et alimentaires.

Le siège social de Novacyt est établi à Vélizy, en France, et la société dispose de bureaux à Stokesley et à Eastleigh, au Royaume-Uni. Elle est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.novacyt.com

