19/11/2024

Communiqué de presse Puteaux, le 19 novembre 2024





RACHAT D'UN BLOC DE 2.678.724 TITRES HORS MARCHE

ACCROISSEMENT DE L'AUTOCONTROLE A HAUTEUR DE 9,4%





Conformément aux résolutions adoptées par l'Assemblée Générale du 26 juin 2024 dans sa 6ème Résolution, le Conseil d'Administration de NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), par délégation, a finalisé le 15 novembre 2024 le rachat hors marché de blocs pour un total de 2.678.724 titres, représentant 6,9 % du capital de la société.

Ces titres ont été acquis à un prix de 0,45€ par action, faisant ressortir une décote d'environ 10% par rapport au cours de cotation au moment des transactions, pour un total de 1.212.378,53 € net (1.209.475,80€ hors frais).

A l'issue de l'opération, NEXTEDIA détient 3.664.724 actions propres, soit 9,4% du capital.



NEXTEDIA utilisera les actions acquises conformément aux délégations accordées à savoir :

l'annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés dans les conditions prévues par la Loi ; ou

l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action NEXTEDIA par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation ; ou

la conservation des actions achetées et remise de celles-ci (à titre d'échange, de paiement ou autre) dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport, conformément à la réglementation applicable, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5% du capital social de la Société ; ou

l'attribution ou cession aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi; ou

la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière.

Ce rachat par bloc a fait l'objet d'un procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 7 novembre 2024 l'autorisant. Cette transaction a été régulièrement déclarée aux autorités de marché.

« Ce rachat important de titres d'autocontrôle illustre la confiance du Conseil d'Administration dans la pérennité et la robustesse du groupe NEXTEDIA. Nous poursuivons notre transformation et sommes convaincus que ses bénéfices contribueront à faire de ce rachat une bonne opération financière. » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.



Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2024 : 12 février 2025, après Bourse.



Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT



