17/07/2024 - 18:00

Communiqué de presse Puteaux, le 17 juillet 2024





CROISSANCE SOUTENUE DU CA SEMESTRIEL 2024 : +10,4%





NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), groupe spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires semestriel 2024.

Au 30 Juin

en M€ - French GAAP

Comptes non audités 06.2024 06.2023 Variation Chiffre d'affaires consolidé 31,5 28,5 +10,4%





Activité semestrielle portée par le CA Technologie

Au 1er semestre 2024, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 31,5 M€, en hausse solide de 10,4% par rapport à l'exercice précédent. Cette progression est comparable à celle du 1er semestre 2023, qui s'établissait, en organique, à 9,8%.

Cette croissance a été portée par l'activité Cybersécurité & Digital Workspace qui a cru de 24% pour atteindre 15,2M€, soit 48% du CA total.

L'activité Expérience Client est restée stable et représente 52% du CA total.

Le CA Services ressort à 21,5M€, en progression de 0,6%, avec une performance contrastée : croissance du revenu long terme et diminution ponctuelle du revenu issu des nouveaux projets. Dans une conjoncture économique incertaine, la croissance a été freinée par l'attentisme de certains clients à lancer des projets de transformation digitale d'envergure, notamment dans l'activité Expérience Client.

Le CA Technologie s'établit à 10M€, en nette croissance de 39,3%. Cette performance s'explique par la robustesse du modèle économique de NEXTEDIA, qui repose sur des partenariats étroits et durables avec les leaders technologiques du marché que sont notamment Palo Alto Networks (niveau Platinum Innovator) sur l'activité Cybersécurité et Salesforce (niveau Summit Partner) sur l'Expérience Client.

La tendance haussière du CA Technologie valide les orientations stratégiques prises par NEXTEDIA visant à accroître le chiffre d'affaires issus des partenariats, afin de diversifier les sources de revenus et augmenter la récurrence. Le CA Technologie représente 32% du revenu au 1er semestre 2024 contre 25% au 1er semestre 2023.



Perspectives

Grâce à la force de son modèle économique, NEXTEDIA est confiant dans sa capacité à afficher une croissance de son activité sur l'ensemble de l'année 2024 malgré un contexte politique et économique incertain en France.

Enfin NEXTEDIA anticipe une hausse significative de sa rentabilité d'exploitation au 1er semestre 2024 portée par la croissance de son chiffre d'affaires et l'amélioration de son efficience opérationnelle.



Prochaine publication : Résultats semestriels 2024 : 25 septembre 2024, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT



Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00