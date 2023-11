28/11/2023 - 18:00

Communiqué de presse Puteaux, le 28 novembre 2023

CALENDRIER FINANCIER 2024

Publications Dates Chiffre d'affaires annuel 2023 Jeudi 15 février 2024 Résultats annuels 2023 Mercredi 27 mars 2024 Assemblée Générale Mercredi 29 mai 2024 Chiffres d'affaires du 1er semestre 2024 Mercredi 17 juillet 2024 Résultats semestriels 2024 Mercredi 25 septembre 2024

Communiqués diffusés après Bourse

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2023 : le 15 février 2024, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00