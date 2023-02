15/02/2023 - 17:45

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel 2022.

Au 31 décembre

en M€ - French GAAP

Comptes non audités. 2022 2021 Variation Chiffre d'affaires consolidé 53,2 50,3 +5,8%

Activité bien orientée

Après une année 2021 en forte croissance, marquée par le succès de l'intégration d'ANETYS et de sa diversification dans la Cybersécurité, NEXTEDIA a poursuivi en 2022 sa trajectoire en réalisant un chiffre d'affaires de 53,2 M€, en progression de 5,8% par rapport à l'exercice précédent.

Malgré une conjoncture économique qui s'est dégradée à partir du 2ème trimestre, le Groupe a tiré parti de la dynamique de ses deux marchés phares, la Cybersécurité et l'Expérience Client. Les demandes de la base installée et des nouveaux clients pour mettre en place des solutions de plus en plus pointues dans un monde toujours plus connecté, se sont accrues et ont permis à Nextedia de réaliser sur le 2nd semestre un chiffre d'affaires en croissance de 7,5% par rapport à la même période de 2021.

La part de la Technologie dans le revenu total confirme sa bonne orientation et représente 28% du chiffre d'affaires annuel. Cette situation tient compte du changement de modèle économique vers plus de récurrent constaté chez la plupart des éditeurs. En phase avec son plan stratégique AMBITIONS 2025, Nextedia poursuit ainsi la mise en place de contrats pluriannuels permettant une meilleure visibilité et une adaptation optimisée de ses ressources.

Perspectives favorables

La bonne orientation de la stratégie conduit NEXTEDIA à réaffirmer sa confiance dans l'atteinte de son objectif de chiffres d'affaires de 100 M€ d'ici fin 2025. Pour y parvenir, le Groupe s'appuiera d'une part, sur le dynamisme de sa croissance organique, et d'autre part, sur une politique active de croissance externe ciblant des sociétés permettant d'accélérer la transformation du business model du Groupe vers une part croissante de revenus récurrents et long terme.

Effectif depuis janvier 2023, le regroupement d'une partie des équipes sur le nouveau siège à la Défense va contribuer à accélérer les synergies entre les différentes entités avec une diminution sensible des coûts locatifs.

Prochaine publication : Résultats annuels 2022 : 29 mars 2023, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

