20/01/2022 - 08:00

À LA SUITE D'UNE CYBERATTAQUE MAJEURE, ANETYS ACCOMPAGNE GROUPE LEADER À RENFORCER SA POLITIQUE DE CYBERSÉCURITÉ

GROUPE LEADER, victime en 2021 d'une cyberattaque sans précédent, a fait appel à NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346 ALNXT), expert de la Cybersécurité via sa filiale ANETYS, pour reconstruire son réseau et renforcer durablement sa politique de cybersécurité.

Client historique d'ANETYS, GROUPE LEADER a subi en 2021 une attaque au cryptolocker majeure sur son réseau. Le ransomware cryptolocker est un type de logiciel malveillant qui restreint l'accès aux postes clients et aux serveurs infectés en chiffrant leur contenu.

Après l'arrêt total du système informatique et un premier diagnostic pour constater les dégâts causés et comprendre l'origine de l'attaque, Anetys a réussi à mobiliser, sous 4 heures, une équipe d'experts sur la partie systèmes, réseaux et cybersécurité pour intervenir dans ce contexte critique et d'extrême urgence. En quelques jours, un chef de projet dédié a coordonné l'ensemble des actions de sécurité : prêt de licences de protection des Endpoints (postes clients et serveurs) pour sécuriser l'existant avec la solution Cortex XDR de Palo Alto Networks (leader mondial de la cybersécurité), réalisation de scans pour vérifier l'état des serveurs et s'assurer que le chiffrement des données était stoppé, recommandation d'une stratégie pour reconstruire une toute nouvelle infrastructure.

« N ous avons eu beaucoup de chance d'avoir de bons process internes et un partenaire de confiance à nos côtés, expert dans ce type d'intervention, qui nous a permis d'éviter le pire. Les équipes Anetys ont réagi en un temps record, de sorte à contrer cette menace et sécuriser une grande partie de nos données.

Cet événement nous a permis de nous renforcer davantage sur les sujets de sécurité. Pour remédier à ce type de menace, nous avons inscrit dans la durée notre partenariat avec les experts ANETYS en leurs confiant la mise en place et la gestion opérationnelle de notre cybersécurité. » ajoute Christophe BENOIST, DSI du GROUPE LEADER

Cette nouvelle phase de projet s'est décomposée en plusieurs briques. Premièrement, ANETYS a fourni du matériel adapté pour donner suite aux recommandations de la nouvelle architecture intégrant notamment les firewalls. Puis ANETYS a assuré le déploiement de ce matériel et des licences. Aujourd'hui, ANETYS réalise les prestations de services managés afin de maintenir la sécurité des machines et des données, limiter l'exposition aux vulnérabilités et accompagner durablement les nouveaux besoins internes du GROUPE LEADER.

« Nous travaillons depuis plusieurs années avec GROUPE LEADER sur la partie Citrix et sur la messagerie. Lorsque cet incident est arrivé sur leur réseau, l'intégralité de la société s'est retrouvée à l'arrêt. Sans outils, les salariés sont dans l'incapacité de travailler. C'était une situation très critique pour l'entreprise, physiquement et psychologiquement très éprouvante pour tous. Nous sommes intervenus très rapidement pour traiter les urgences et leur permettre de reprendre leur activité le plus vite possible. Cette cyberattaque a déclenché une réelle prise de conscience de toute l'entreprise sur les bonnes pratiques et une vigilance accrue sur la résilience de leurs données. ANETYS a également apporté son soutien à GROUPE LEADER dans la sensibilisation des salariés aux règles de cybersécurité afin de limiter dans le futur les risques d'une future attaque. » conclut Xavier GAVARINI, Directeur Général chez ANETYS

À propos de GROUPE LEADER

Acteur de l'emploi depuis 1992, fort d'un réseau de plus de 950 collaborateurs permanents, plus de100.000 intérimaires et plus de 170 agences en France et en Europe, le Groupe Leader a constamment élargi ses domaines de compétences pour devenir aujourd'hui l'alternative indispensable aux multinationales du travail temporaire. Le Groupe Leader propose un panel complet de prestations en ressources humaines : Services sur mesure aux candidats et aux entreprises : Agences d'intérim, Cabinet de recrutement, Solutions digitales, Solutions hébergées, Organisme de formation, Cabinet conseil, Développement Durable, Insertion professionnelle.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnel de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : [email protected]

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- [email protected] - Tel : 01 80 81 50 00

Communication corporate : Mylène Larochelle - [email protected]