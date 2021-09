14/09/2021 - 08:00

Anetys lance son academie pour former ses futurs professionnels de la cybersecurité

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT) est fière d'annoncer le lancement d'ANETYS ACADEMY, afin de faire monter en compétences de façon accélérée des jeunes diplômés sur les technologies les plus demandées du marché à travers un cursus de formation.

Durant 12 mois, Anetys Academy proposera à 20 étudiants une formation de haut niveau mixant technologies et méthodologie projet, en alternant période en entreprise et période en école. Les nouvelles recrues bénéficieront de modules spécifiques enseignés par des consultants Anetys sur des solutions d'éditeurs tels que Nutanix, Citrix, Palo Alto Networks, ainsi que des interventions sur le métier d'ingénieur/consultant en ESN. À l'issue de leur parcours, les candidats se verront proposer un CDI pour intégrer les équipes Anetys.

En partenariat avec le CESI, ce programme en contrat d'apprentissage est ouvert aux jeunes diplômés d'un bac +2souhaitant évoluer vers le métier de Responsable Sécurité et/ou Responsable Informatique.

Inauguré à la rentrée de septembre 2021, ce Bachelor a pour vocation de transmettre les fondamentaux du numérique tout en se spécialisant sur la conception et la mise en œuvre des technologies leaders du marché. Parmi les thèmes abordés, le cloud, la virtualisation, la cybersécurité, la résilience, la gestion de projet et l'accompagnement du changement.

« Anetys Academy s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance d'Anetys. Cette académie d'entreprise, au travers de projets passionnants et de belles opportunités pour l'avenir, nous permet d'une part d'attirer de nouveaux talents et de renforcer notre leadership dans les métiers de la Cybersécurité, du Cloud et du Digital Workspace, et d'autre part d'offrir à de jeunes diplômés un enseignement de qualité avec un titre reconnu à la clé, répondant aux besoins actuels de nos clients tout en renforçant nos équipes. » Marc Schmitt, Directeur Technique et des Opérations

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : [email protected]

Communication financière : Cap Value, Denis Bley - [email protected] - Tel : 01 80 81 50 00

Communication corporate : Mylène Larochelle - [email protected]