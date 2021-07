13/07/2021 - 18:00

NEXTEDIA PREND UNE PARTICIPATION DANS MAVERICX, EXPERT SUISSE DE L'EXPERIENCE CLIENT

PREMIERE OPERATION DE CROISSANCE EXTERNE A L'INTERNATIONAL

RENFORCEMENT D'ALMAVIA CX SUR LA PLATEFORME SALESFORCE

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT) annonce sa prise de participation dans la société MAVERICX, localisée à Versoix dans le canton de Genève en Suisse.

Poursuivant sa politique d'acquisitions ciblées, NEXTEDIA, avec cette prise de participation minoritaire dans MAVERICX, élargit son savoir-faire sur des technologies leaders avec une volonté d'expansion en Europe.

Ce rapprochement renforce notamment l'expertise du Groupe sur le Cloud et sur le marché du CRM, avec la solution mondiale SALESFORCE. Il présente, de plus, l'intérêt d'augmenter la couverture géographique de son offre.

Le protocole d'accord permet à NEXTEDIA d'atteindre un contrôle majoritaire à terme.

L'activité de MAVERICX sera intégrée à la division ALMAVIA CX qui réunit toutes les expertises en lien avec l'Expérience Client du Groupe. NEXTEDIA se donne pour objectif le recrutement de 30 consultants et experts avant 2025.

« Nous sommes particulièrement heureux de ce rapprochement qui offre des perspectives conjointes de développement tant pour la division Customer eXperience que pour le groupe Nextedia. J'ai la certitude de pouvoir compter sur les talents combinés des professionnels d'ALMAVIA CX et de MAVERICX pour faire de ce projet d'entreprise un succès » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de NEXTEDIA

À propos de MAVERICX

Mavericx est une société de conseil spécialisée dans la transformation digitale et fournit des solutions innovantes utilisant Salesforce et des technologies Cloud complémentaires.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : [email protected]

Communication financière : Cap Value, Denis Bley - [email protected] - Tel : 01 80 81 50 00

Communication corporate : Mylène Larochelle - [email protected]