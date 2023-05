24/05/2023 - 14:30

Le partenariat LNB et SINGULART

Depuis sa fondation, Les Nouveaux Bureaux, troisième acteur français du bureau opéré avec des adresses et des bâtiments iconiques dans Paris, insèrent des œuvres d'art dans ses espaces. Hom Nguyen et ses portraits poétiques, Jérôme Mesnager et ses iconiques figures blanches, Tanya Angelova et ses Madonnes et de nombreux autres artistes constellent les escaliers, murs et terrasses.

Lorsque SINGULART, la galerie d'art contemporain online, a emménagé dans les bureaux LNB près de la place des Vosges, c'est tout naturellement que le rapprochement s'est fait pour aboutir à un partenariat de longue durée pour l'achat d'art à disséminer dans les nouvelles adresses LNB, avec une curation assurée par Marion Sailhen. Les artistes sont sélectionnés en adéquation avec l'esprit et l'époque des édifices dans lesquels ils et elles vont s'inscrire.



LNB, vivier de startups et d'entreprises digitales

Depuis l'ouverture de sa première adresse, LNB s'est spécialisé dans la création d'espaces de travail singuliers, particulièrement adaptés aux exigences des startups et des entreprises digitales en pleine croissance, avec des besoins de flexibilité en termes de taille et de durée de location. LNB est donc devenu un vivier de startups innovantes et d'entreprises pionnières de la French Tech.

C'est pour mettre en lumière cette grande richesse hébergée chez elles, que les équipes de LNB ont imaginé une série de rencontres nommées « Nos clients ont du talent ».



L'expérience de l'art au bureau

Pour ce premier rendez-vous, SINGULART est à l'honneur, autour de la thématique « L'art au bureau, la nouvelle expérience émotionnelle ».

Vecteur de bien-être au travail, fédérateur d'équipes et pourvoyeur d'inspiration, l'art est au centre d'une démarche et d'un engagement au fondement de LNB et constitutif de l'activité de SINGULART.

Lors d'une table ronde qui aura lieu jeudi 25 Mai 2023 animée par Olivia Strigari, co-fondatrice d'Informelles.media, seront présents pour en débattre :

David Pastor, collectionneur et co-fondateur de LNB

Marion Sailhen, directrice de la curation chez SINGULART

L'artiste Hélène Jacqz

Barbara Albasio, fondatrice de Sensi Ateliers Arts & Sens

Celle-ci aura lieu à l'issue d'un petit déjeuner de 9h00 à 10h00 dans le cadre de la toute nouvelle adresse LNB, issue de la spectaculaire restauration de l'ancien cercle Haussmann par PBLG Architecture, LNB Italiens, 22 rue de la Michodière, Paris IIe.

LNB

Créés en 2018 par quatre fondateurs, David Pastor, Stéphane Moity, Nicolas Testard et Daniel Guérin, Les Nouveaux Bureaux participent à la révolution des locations de bureaux avec leur offre d'espaces de travail privatifs, clés en main avec services situés au cœur de Paris, dans des lieux d'exception, aménagés par des architectes d'intérieur audacieux. Aujourd'hui troisième opérateur de ce segment, LNB propose plus de 20.000 M2 sur 22 adresses parisiennes avec une particularité : la propriété des trois quarts de ses biens.

SINGULART est une galerie d'art contemporain en ligne, fondée par Véra Kempf et Brice Lecompte à Paris en 2017, accompagnés par l'investisseur Denis Fayolle. La mission de SINGULART est de promouvoir les artistes contemporains dans le monde et d'inspirer les amateurs d'art grâce à une offre large et inclusive. Sur SINGULART, les collectionneurs trouvent une sélection personnalisée de peintures, sculptures, photographies et autres œuvres d'art, provenant de plus de 10 000 artistes contemporains. SINGULART a réalisé la levée de fonds la plus importante du monde de l'art (2021) d'un montant de 60 millions d'euros en série B.