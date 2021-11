23/11/2021 - 17:00

RESULTAT DE L'OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT SUR LES ACTIONS NEWS INVEST



RADIATION DE LA COTATION DES ACTIONS DU MARCHE EURONEXT ACCESS



NEWS INVEST informe ses actionnaires des résultats de l'Offre Volontaire de Rachat lancée par M.F.I – MARKETING FINANCE INTERNATIONAL (« l'Initiateur »), agissant de concert avec certains actionnaires (formant ensemble le « Groupe Initiateur »), et détenant ensemble avant opération, 5.070.879 actions représentant 90,65 % du capital et 91,28 % des droits de vote de NEWS INVEST qui visait l'intégralité des 522.903 actions NEWS INVEST non détenues par le Groupe Initiateur.

Il est rappelé que les actions NEWS INVEST sont admises à la négociation sur Euronext Access (anciennement Marché Libre) sous le code ISIN FR0010358507 ; MLNEI.

L'Initiateur s'était engagé à offrir aux actionnaires minoritaires de NEWS INVEST d'acquérir la totalité des 522.903 actions NEWS INVEST non détenues par le Groupe Initiateur au prix unitaire de 2,28 € par action du 15 octobre 2021 au 18 novembre 2021 inclus.

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de l'Offre devaient remettre à Caceis Corporate Trust ou à leur intermédiaire financier, selon qu'ils détenaient leurs actions en compte nominatif pur ou administré, ou au porteur, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 18 novembre 2021, jour de clôture de l'Offre.

Résultats de l'offre :

Les résultats de l'offre volontaire de rachat des actions NEWS INVEST sont les suivants :

Nombre d'actions présentées à l'offre : 373 152 actions, au prix unitaire de 2,28 euros

Soit un montant total en numéraire de 850 786,56 €

Ainsi, consécutivement à ces opérations, le Groupe Initiateur détient 5 444 031 actions représentant 97,32 % du capital de NEWS INVEST dont 4 906 444 actions détenues par l'Initiateur (M.F.I).

Dans la mesure où le Groupe Initiateur détient une participation supérieure ou égale à 90% du capital ou des droits de vote de NEWS INVEST, ils a demandé à Euronext Paris la radiation des actions de la société NEWS INVEST inscrites sur Euronext Access au terme de la Période d'Offre et conformément à l'article 5.2 alinéa 4 des Règles d'Euronext Access.

Par conséquent :

Les actions NEWS INVEST seront radiées de la cotation du marché EURONEXT ACCESS à compter du 26 novembre 2021.

Les actions seront radiées chez EUROCLEAR France à compter du 30 novembre 2021

A la suite de la radiation des titres sur Euronext Access il n'est plus possible de céder des titres NEWS INVEST via Euronext Paris.



La Société invite les actionnaires minoritaires n'ayant pas apporté leurs titres et souhaitant se trouver une liquidité à se rapprocher d'elle.

Contact : NEWS INVEST



Stéphane MOITY

[email protected]

01 53 67 36 50

Conseil : Atout Capital

Mélanie BONANNO

[email protected]

01 56 69 61 81