Communiqué de la société NETGEM du 31/07/2024 - Résultats semestriels 2024 et Perspectives : Chiffre d'affaires récurrent +16%, EBITDA +5%, ROC +250% vs S1 2023

31/07/2024 - 07:30

Paris, le 31 juillet 2024,

Le Conseil d'Administration de Netgem du 30 juillet 2024 a arrêté les comptes du 1er semestre 2024.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, “Le premier semestre 2024 a confirmé l'amélioration des principaux agrégats économiques de Netgem. Notre positionnement sur le marché “l'Entertainment Technology” porte ses fruits et permet au groupe de diversifier ses sources de revenus entre les éditeurs et les opérateurs telecom.”

Activité et Perspectives

Au premier semestre 2024, le groupe a concentré ses actions sur l'innovation, le développement commercial et la conquête de nouveaux clients :

Les services Media du Groupe poursuivent leur développement en réalisant, entre autres activités, des prestations de service numérique pour des films tels que Dead For A Dollar, Boléro et Cocorico, mais aussi en renforçant leur activité internationale avec la livraison de packages Amazon sur la zone LATAM.

Le parc d'abonnés TV continue de croître grâce à la dynamique des partenaires fibre au Royaume-Uni et se renforcera sur la deuxième partie de l'année avec le lancement de nouveaux opérateurs alternatifs, notamment BRSK (Better TV) et ATI Fibernet (Just TV).

L'offre de “Cloud Gaming” poursuit sa montée en puissance avec l'extension des jeux sur mobile dans une “Super App” qui unifie TV et Gaming, et la croissance des parcs d'abonnés Bouygues Telecom et Zeop.

Netgem a étendu les accords de distribution de son service d'agrégation pour opérateurs télécom de chaînes FAST (chaînes linéaires thématiques en streaming financées par de la publicité interactive), “FAST Lane”, dans les territoires francophones (France, la Réunion, Suisse) en s'appuyant sur les contenus de ses partenaires producteurs francophones et anglo saxons.

L'activité commerciale est soutenue grâce à la participation de Netgem à de nombreuses manifestations professionnelles en Europe, alimentant un pipeline d'opérateurs à la recherche de solutions innovantes, en particulier enrichies par le cloud gaming et les FAST channels. Netgem est d'ailleurs nommée dans 6 catégories des CSI Awards pour le prochain IBC en septembre 2024 dont “Best interactive TV technology” pour le cloud gaming et “Best FAST innovation” pour son offre FAST Lane.

L'ensemble de ces initiatives permet au groupe de confirmer son objectif de croissance des revenus récurrents et d'amélioration de sa rentabilité en 2024.

Le groupe poursuit également en 2024 sa politique RSE avec en particulier des objectifs de limitation de son impact carbone, d'amélioration de la parité et d'un partage de la valeur générée entre les actionnaires et les collaborateurs du groupe.

Résultats du 1er semestre 2024 (non audités)

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2024 S1 2023 S1 ÉVOLUTION Chiffre d'affaires 16,7 18,1 -8% dont revenus récurrents 11,7 10,1 +16% Marge brute 11,7 10,0 +17% Opex 7,7 6,2 +24% EBITDA 4,0 3,8 +5% Résultat opérationnel courant 0,7 0,2 +250%

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2024 S1 2023 S1 Résultat opérationnel 0,8 0,1 Résultat financier - (0,1) Impôts - - Résultat net

(part du Groupe) 0,8 (0,1)





Croissance des principaux indicateurs économiques

Le chiffre d'affaires récurrent s'établit au 1er semestre 2024 à 11,7 M€ (S1 2023 : 10,1M€), soit une augmentation de 16% par rapport à la même période en 2023. Cette hausse du chiffre d'affaires récurrent n'ayant pas entièrement compensé la décroissance anticipée du chiffre d'affaires non récurrent (désengagement des activités hardware finalisé en H1 2024), le chiffre d'affaires total est en baisse de 8%.

L'activité récurrente disposant d'un taux de marge brute supérieur à celui de l'activité non récurrente, la marge brute est en croissance de 17% et le taux de marge brute est passé de 55% au 1er semestre 2023 à 70% au 1er semestre 2024.

En raison de la maîtrise continue des coûts opérationnels (qui intègrent sur le 1er semestre 2024 des charges de restructuration de 0,2M€) associée à la croissance de la marge brute, ce semestre se traduit par une croissance de 5% de l'Ebitda qui s'établit à 4,0M€ (S1 2023 : 3,8M€).

Le résultat opérationnel courant est aussi en amélioration et s'élève à 0,7M€ sur le semestre écoulé contre 0,2M€ sur la même période en 2023. Enfin le résultat net part du groupe, également en hausse, s'élève sur le 1er semestre 2024 à 0,8M€ contre (0,1)M€ au 1er semestre 2023.

L'activité du groupe a généré 4,5M€ de trésorerie sur le premier semestre 2024, incluant une capacité d'autofinancement de 4,0M€.

Les flux d'investissement qui s'élèvent à (4,1)M€ comprennent principalement les équipements immobilisés en lien avec la croissance du parc d'abonnés et les investissements réalisés dans le cadre de la restructuration des activités Eclair.

Le cash flow opérationnel s'élève à 0,4M€ sur le 1er semestre 2024 contre (0,5)M€ sur la même période en 2023. Les flux de financement qui s'élèvent à (1,8)M€ correspondent essentiellement au versement du dividende annuel intervenu en juin 2024.



Au 30 juin 2024, la trésorerie brute s'établit à 5,2M€ (6,6M€ fin 2023) et la trésorerie nette (avant impact IFRS16) à 4,5M€ (5,7M€ fin 2023).

Calendrier de communication financière

Point d'activité vendredi 18 octobre 2024, avant bourse

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 (0)6.23.31.06.53 Relations Presse

Patricia Ouaki

patricia.ouaki@forcemedia.fr

+33 (0)1.44.40.24.01

A propos de Netgem

Netgem accompagne le secteur audiovisuel dans sa transformation digitale et s'affirme comme un partenaire incontournable des opérateurs télécoms et des groupes médias pour développer de nouvelles solutions de divertissement immersives. Netgem est l'éditeur du service de divertissement digital netgem.tv, distribué, à travers un réseau d'opérateurs télécoms fixe et mobile en Europe, sous la marque de l'opérateur (modèle B2B2C) à plus de 700.000 foyers abonnés.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

ANNEXES FINANCIÈRES

Flux de trésorerie du 1er semestre 2024 (non audité)

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2024 S1 2023 S1 Cash Flow lié à l'activité (A) (*) 4,5 4,6 Dont :

Capacité d'autofinancement avant versement de l'impôt 4,0 4,6 Impôt versé (0,1) - Diminution (augmentation du BFR) 0,6 - Cash Flow lié aux investissements (B) (4,1) (5,2) Cash Flow opérationnel (A+B) (*) 0,4 (0,5) Cash Flow lié aux financements (C) (*) (1,8) 3,2 Dont :

Dividendes (1,7) (1,5) Augmentation de capital - 5,0 Emissions/Remboursements d'emprunts et de dettes financières (0,2) (0,3) Activités abandonnées & variation devises (D) - - Variation nette de trésorerie (A+B+C+D) (1,4) 2,7

(*) hors impact IFRS 16

Capitaux propres et endettement, trésorerie nette (non audité)