31/05/2024 - 07:30

Paris, le 31 mai 2024,

L'assemblée générale mixte des actionnaires de NETGEM s'est tenue le 30 mai 2024 au siège social sous la présidence de Monsieur Joseph Haddad, Président du Conseil d'administration.

La participation des actionnaires a atteint 50,86 % des actions ayant droit de vote, représentant 165 actionnaires.

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions, à l'exception de la résolution n°14, suivant en cela les recommandations du Conseil d'administration. En particulier, ils ont décidé le versement d'un dividende de 0,05 € par action, détaché le 12 juin 2024 et mis en paiement le 14 juin 2024.

NETGEM remercie vivement les actionnaires qui ont participé à cette assemblée.

Calendrier de communication financière

Résultats S1 2024 mercredi 31 juillet 2024

Point T3 2024 vendredi 18 octobre 2024

Les communiqués sont diffusés avant bourse.

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 (0)6.23.31.06.53 Relations Presse

Patricia Ouaki

patricia.ouaki@forcemedia.fr

+33 (0)1.44.40.24.01

A propos de Netgem

Netgem accompagne le secteur audiovisuel dans sa transformation digitale et s'affirme comme un partenaire incontournable des opérateurs télécoms et des groupes médias pour développer de nouvelles solutions de divertissement immersives. Netgem est l'éditeur du service de divertissement digital netgem.tv, distribué, à travers un réseau d'opérateurs télécoms fixe et mobile en Europe, sous la marque de l'opérateur (modèle B2B2C) à plus de 670.000 foyers abonnés.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)