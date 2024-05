30/05/2024 - 07:30

Poursuite de la stratégie de croissance sur le marché de

l'Entertainment Technology

Netgem confirme ses objectifs de croissance du revenu récurrent

et d'amélioration de la rentabilité en 2024

Paris, le 30 mai 2024,

Le groupe Netgem poursuit sa stratégie de croissance sur le marché de “l'Entertainment Technology”en Europe.

Netgem propose une plateforme B2B de services technologiques dédiés à l'exploitation des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et plus récemment jeux vidéo.

La plateforme est biface, les clients et partenaires de Netgem étant d'une part les ayants-droit des œuvres et d'autre part les exploitants/distributeurs, notamment les opérateurs télécoms.

La mission de Netgem est de favoriser la création audiovisuelle par sa monétisation, tout en réduisant le coût des échanges dans la chaîne technologique et en améliorant l'expérience du client final dans l'accès au contenu.

La réduction des coûts est rendue possible par une plateforme logicielle développée en propre, opérée dans le cloud en mode “multi-tenant” (complète mutualisation) entre l'ensemble des partenaires/clients, et indépendante des médias d'exploitation des œuvres.

L'expérience du client final est le fruit de l'innovation du Groupe depuis 25 ans, développée initialement pour son premier métier autour des logiciels de navigation des box opérateurs télécoms et étendue aujourd'hui à tous les écrans.

La stratégie de développement de Netgem repose d'une part sur l'élargissement permanent des deux faces de la plateforme : de nouveaux partenariats contenus attirent de nouveaux distributeurs, qui attirent de nouveaux contenus ; et d'autre part sur l'enrichissement de l'offre de services grâce à un effort permanent d'innovation logicielle, dont le financement est rendu possible par la forte récurrence des revenus d'abonnement à la plateforme.

Sur ces plans, les premiers mois de 2024 ont été particulièrement riches :

Les services de Préservation et de Valorisation Digitale du Groupe ont été sélectionnés pour des nouveautés telles que Dogman de Luc Besson, La passion de Dodin Bouffant; L'abbé Pierre ou Une Vie et Vivants ; mais aussi pour certains contenus corporate comme les actifs audiovisuels du Sénat. Les contrats avec Mediawan et Newen/TF1 ont été renforcés.

Le monde du streaming connaît une nouvelle révolution avec l'apparition des chaînes Fast (chaînes linéaires thématiques en streaming financées par de la publicité interactive). Pour répondre à cette demande, le Groupe a lancé auprès de ses clients opérateurs le package de contenus et services ‘Fast Lane', déjà déployé sur 6 territoires dont le Royaume-Uni avec Talk Talk, la France avec zeop, et la Suisse avec Netplus.

Anticipant le rapprochement du streaming et des jeux vidéos grâce à la technologie de cloud gaming, permettant d'accéder à des jeux ‘AAA' sans consoles, Netgem a conclu un partenariat avec le spécialiste Gamestream, dont il assure la distribution et l'intégration exclusive de la technologie et des contenus en Europe. Le service qui en résulte est d'ores et déjà distribué par zeop. L'offre “Cloud Gaming” distribuée par Bouygues Telecom sous la marque “Pleio” est par ailleurs directement opérée depuis plusieurs semaines par Netgem, qui entend accompagner les clients de cet opérateur vers une expérience toujours plus immersive.

L'ensemble de ces initiatives permet au groupe de confirmer son objectif de croissance des revenus récurrents et d'amélioration de sa rentabilité en 2024.

Par ailleurs, le groupe poursuit sa politique de mutualisation des coûts, en particulier d'innovation, et d'amélioration des G&A, en particulier avec l'intégration de Eclair Préservation et de Eclair Valorisation.

Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, déclare : “Le cinéma, l'audiovisuel et les jeux vidéo ont fonctionné pendant longtemps en silos. Le digital et l'intelligence artificielle sont en train de bouleverser l'industrie des services dans ces secteurs, et les modes de consommation du client final.

Notre ambition est de devenir le nouveau partenaire de référence de la création audiovisuelle et des exploitants/distributeurs - en premier lieu les opérateurs télécoms et les groupes de médias - en leur apportant nos savoir-faire technologiques et métiers dans une vision 360 “bout-en-bout. Pour atteindre ces objectifs, nous sommes ouverts à des opportunités stratégiques si elles se présentent”.

Calendrier de communication financière

Assemblée générale jeudi 30 mai 2024, 14h30

Résultats S1 2024 mercredi 31 juillet 2024

Point T3 2024 vendredi 18 octobre 2024

Les communiqués sont diffusés avant bourse.

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 (0)6.23.31.06.53 Relations Presse

Patricia Ouaki

patricia.ouaki@forcemedia.fr

+33 (0)1.44.40.24.01

