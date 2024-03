28/03/2024 - 07:30

Résultats annuels 2023 et Objectifs 2024

Croissance accélérée de tous les indicateurs de profitabilité



Chiffre d'affaires récurrent +55%, EBITDA +14%, Net cash +16%, ROC positif

Dividende annuel de 5cts d'euros par action

Paris, le 28 mars 2024,

Le Conseil d'Administration de Netgem s'est réuni le 27 mars 2024 et a arrêté les comptes de l'exercice 2023. Le Groupe affiche des résultats 2023 qui montrent l'accélération de tous les indicateurs de profitabilité. Le Conseil précise ses perspectives 2024 :

Positionnement recentré sur le marché des services et solutions technologiques du divertissement vidéo (“Entertainment Tech”),

Bilan permettant de financer sa stratégie d'innovation et de croissance externe ciblée,

Démarche proactive en matière de responsabilité sociale et environnementale,

Objectif de croissance de 10% de ses revenus récurrents en 2024, avec une amélioration des indicateurs de rentabilité et de génération de cash-flow.

Faits marquants 2023

Grâce à son offre de services et de technologies, le Groupe est à présent fermement positionné sur le marché des services et technologies du divertissement numérique.

Les nombreuses réalisations stratégiques et opérationnelles de 2023 ont consolidé ce positionnement “Entertainment Tech”, élargissant le potentiel de Netgem, et s'ouvrant à d'autres marchés que celui historique des opérateurs télécoms :

La cession de l'activité Fibre qui scelle la sortie du Groupe des activités B2C télécom ;

L'acquisition des sociétés Eclair à compter de juillet qui consolident la diversification des services aux éditeurs de contenus français et internationaux et ont contribué à hauteur de €2,5 millions au chiffre d'affaires (dont €1,3 million au chiffre d'affaires récurrent) ;

Le développement de l'offre cloud gaming venant donner une dimension additionnelle à la plateforme Netgem ;

La simplification du périmètre du Groupe avec l'acquisition des actionnaires minoritaires dans la filiale Vitis (renommée en conséquence Netgem France) ;

Un placement privé de €5 millions, souscrit notamment par la Caisse des Dépôts qui détient aujourd'hui plus de 7% du capital de Netgem.

Résultats 2023

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2023 2022 Evolution Chiffre d'affaires 35,6 36,3 -2% Dont récurrent 22,3 14,4 +55% Dont non récurrent 13,3 21,9 -39% Marge brute 22,0 20,1 +10% Opex (14,2) (13,2) +7% EBITDA 7,8 6,8 +14% Résultat opérationnel courant 0,4 (2,1)

Accélération de la croissance de tous les indicateurs de profitabilité.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 s'élève à €35,6 millions (-2%) et la marge brute à €22 millions (+10%). Le chiffre d'affaires récurrent s'élève à €22,3 millions, en hausse de 55% par rapport à l'exercice précédent, traduisant la dynamique positive de la croissance embarquée. Si la hausse du chiffre d'affaires récurrent, gisement de croissance pour l'avenir, n'a pas entièrement compensé en 2023 la décroissance attendue du chiffre d'affaires non récurrent, la croissance embarquée[1] est dans une dynamique positive comme l'illustre la progression de la base d'abonnés (en hausse de 33% sur l'exercice), avec fin 2023 plus de 677.000 abonnés netgem.tv, gérés pour le compte d'une vingtaine d'opérateurs de télécommunication fixe en Europe.

L'EBITDA augmente de 14%, passant de €6,8 millions en 2022 à €7,8 millions en 2023 grâce aux effets conjugués de la croissance de la marge brute et de la maîtrise des coûts opérationnels. Le résultat opérationnel courant est en nette amélioration, devenant positif en 2023 pour atteindre €0,4 million contre une perte de €2,1 millions en 2022. Ce résultat positif est lié à la fois à la croissance de l'EBITDA mais aussi à la baisse des amortissements.

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2023 2022 Résultat opérationnel 0,3 (2,2) Résultat financier (0,1) (0,1) Impôts 0,4 1,0 Résultat net d'ensemble 0,7 (1,3) Résultat net

(part du Groupe) 0,5 0,1

Le résultat opérationnel est aussi en nette amélioration et s'élève à €0,3 million sur l'exercice écoulé contre une perte de €2,2 millions sur l'exercice précédent. Enfin le résultat net part du Groupe, également en hausse, s'élève sur l'exercice à €0,5 million contre €0,1 million en 2022.



Flux de trésorerie et bilan

Le Groupe Netgem finance sa croissance endogène, ses innovations et des acquisitions ciblées grâce à son bilan solide, à sa capacité à générer des cash-flows et à son actionnariat renouvelé, incluant des investisseurs de premier rang connaissant ses marchés et ses métiers.

L'activité du Groupe a généré €5,2 millions de trésorerie en 2023, incluant une capacité d‘autofinancement de €8,0 millions en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent (€6,8 millions en 2022). La variation du besoin en fonds de roulement est importante en raison principalement du décalage de paiement d'un client qui s'est complètement résorbé dès février 2024.

Les flux d'investissement qui se sont élevés à €7,9 millions en 2023 comprennent essentiellement l'achat des sociétés EP et EDS, l'acquisition des actionnaires minoritaires de Vitis, les paiements reçus de la cession de l'activité fibre grand public à Nordnet et l'achat d'équipements immobilisés en lien avec la croissance du nombre d'abonnés.

Les flux de financement reflètent principalement le versement du dividende annuel de €1,5 million en juin 2023 et l'augmentation de capital de 5 m€.

A fin décembre 2023, la trésorerie brute du Groupe s'élevait à €6,6 millions (2022 : €6,2 millions). La trésorerie nette (avant impact IFRS16) de €5,7 millions s'est améliorée de €0.8 million sur l'exercice écoulé.

Les procédures d'audit des comptes annuels 2023 ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d'émission.

Dividende

Compte tenu de la capacité du Groupe Netgem de générer un flux régulier de trésorerie, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de renouveler un dividende de 5 cts d'euros par action.

Responsabilité sociale et environnementale

Depuis plusieurs années, le Groupe a initié une démarche proactive en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Cette démarche, qui a valu à Netgem d'obtenir la notation Ethifinance Or (note 73/100) en 2023, se poursuit avec de nouvelles actions telles que :

le partage de la valeur créée avec les salariés du groupe par la mise en place en 2024 d'une “prime de partage de la valeur” de 1.000€ concernant 80% des effectifs ;

le projet d'investissement éco-responsable du site de l'activité Eclair Préservation à Augy (Yonne) nouvellement acquis en juillet 2023, avec pour objectif de constituer un pôle numérique alimenté par de l'énergie renouvelable solaire.

Perspectives 2024

Netgem confirme son objectif de croissance des revenus récurrents de l'ordre de 10% en 2024

Cette croissance sera soutenue par l'ensemble des activités du Groupe, en France et à l'international et en particulier par les perspectives de gain de nouveaux clients, grâce aux nouveaux produits lancés en 2023 dans les domaines du cloud gaming et des FAST channels à destination des opérateurs télécoms, et de nouveaux clients médias par les lignes de produit Eclair Preservation by Netgem et Eclair Valorisation by Netgem.

Netgem a ainsi lancé avec succès en mars 2024, auprès de l'opérateur Zeop, et en partenariat avec Gamestream, le premier service qui unifie TV, streaming et cloud gaming.

Le Groupe entend aussi poursuivre la simplification de son organisation, notamment à la suite des changements de périmètre intervenus en 2023, conduisant à une réduction sensible de ses frais généraux dès 2024.

Le Groupe devrait ainsi encore améliorer en 2024 ses indicateurs de rentabilité et de génération de cash-flow.

Il s'est ainsi doté des moyens de poursuivre aussi une politique d'acquisition qui lui permettra de se renforcer plus encore sur son marché du digital entertainment technology.

Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, déclare : ”Les opérations de l'année écoulée nous ont placé de manière solide sur le marché des technologies et services à l'industrie du divertissement vidéo. Notre activité est rentable, sans dette et dispose d'une excellente visibilité grâce à la forte récurrence des revenus. La diminution de nos capex dans le segment Télécom (iptv) nous permettra de générer un free cash flow croissant dans les prochaines années. Notre priorité est de réinvestir ces cash flows dans l'accélération de la croissance, soit endogène soit par croissance externe”.

A propos de Netgem

Netgem accompagne le secteur audiovisuel dans sa transformation digitale et s'affirme comme un partenaire incontournable des opérateurs télécoms et des groupes médias pour développer de nouvelles solutions de divertissement immersives. Netgem est l'éditeur du service de divertissement digital netgem.tv, distribué, à travers un réseau d'opérateurs télécoms fixe et mobile en Europe, sous la marque de l'opérateur (modèle B2B2C) à plus de 670.000 foyers abonnés.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)





ANNEXES FINANCIÈRES

Tableau des flux de trésorerie

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2023 2022 Cash Flow lié à l'activité (A) (*) 5,2 6,6 Dont :

Capacité d'autofinancement avant versement de l'impôt 8,0 6,8 Impôt versé - - Diminution (augmentation) du BFR (2,7) (0,3) Cash Flow lié aux investissements (B) (7,9) (6,0) Cash Flow opérationnel (A+B) (*) (2,7) 0,5 Cash Flow lié aux financements (C) (*) 3,1 (0,8) Dont :

Dividendes (1,5) (0,9) Achat net d'actions propres 0,2 (0,2) Emissions/Remboursements d'emprunts et de dettes financières (0,5) 0,2 Augmentation de capital 4,9 - Variation nette de trésorerie (A+B+C) 0,4 (0,3)

(*) hors retraitement IFRS 16.

Capitaux propres, endettement et analyse de la trésorerie nette

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2023 2022 Capitaux propres et endettement Capitaux propres, part du Groupe 25,1 23,5 Passifs financiers courants et non courants 0,9 1,3 Analyse de la trésorerie nette A - Liquidités 6,6 6,2 B - Passifs financiers courants 0,4 0,5 C- Trésorerie nette courante (A)-(B) 6,2 5,7 D - Passifs financiers non courants 0,5 0,8 E - Trésorerie nette (C)-(D) avant impact IFRS 16 5,7 4,9 F - Impact norme IFRS 16 1,1 1,6 G - Trésorerie nette (E)-(F) 4,6 3,3

[1] Sur la base du chiffre d'affaires de décembre 2023, l'ARR (annuel recurring revenue) s'élève à 24M€.