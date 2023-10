19/10/2023 - 08:00

Forte activité commerciale de l'offre “Immersive TV” de Netgem, intégrant les Contenus et le Cloud Gaming, à destination des opérateurs

Poursuite de l'intégration des filiales Eclair, pour proposer dès 2024 de nouvelles offres et un axe de rentabilité et de croissance complémentaire

Notation ESG Or (note 73/100) par Ethifinance au titre de l'année 2022.

Paris, le 19 octobre 2023,

Netgem confirme son objectif de croissance de 30% de sa base d'abonnés et également de l'ARR[1] sur l'année 2023.

A l'occasion du salon professionnel IBC, de nombreux opérateurs télécoms ont montré leur intérêt pour la nouvelle solution “Immersive TV” du groupe, intégrant les offres “Content-as-a-service”, “Cloud Gaming” et “Fast Channel”.

Le groupe poursuit également la croissance de son parc d'abonnés dans ses différentes zones géographiques, en particulier auprès de ses clients Zeop en France, Elisa en Finlande et Talk Talk au Royaume-Uni. L'opérateur télécom britannique brsk a également lancé son nouveau service de télévision "Better.TV" avec la plateforme Netgem TV. France Channel a lancé son service sur Amazon Channel.

L'intégration des sociétés Eclair Digital Services (EDS) et Eclair Préservation (EP) se déroule dans le calendrier prévu, afin de constituer un pôle Eclair Media Services by Netgem à destination des éditeurs. Les chantiers mis en œuvre doivent permettre de dégager des synergies commerciales et de structure de coûts, à travers une politique produit renouvelée et des équipes transverses.

Le groupe poursuit sa politique en matière de développement durable, ce qui lui a valu d'obtenir pour la première fois la notation Ethifinance Or (note 73/100) au titre de l'année 2022.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, “Notre stratégie continue à porter ses fruits, avec pour le groupe une amélioration attendue sur l'année tant des revenus récurrents que de la rentabilité. L'arrivée de nouveaux services, avec le Cloud Gaming et l'intégration des sociétés EDS et EP, doit donner un regain de dynamique commerciale en 2024. Cette stratégie est menée conformément aux objectifs de croissance responsable que s'est fixés le Groupe. ”

Calendrier de communication financière

Chiffre d'affaires et marge brute 2023 jeudi 31 janvier 2024, avant bourse

[1] Revenu Récurrent Annuel.