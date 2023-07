28/07/2023 - 08:00

Amélioration de tous les indicateurs économiques

647 000 abonnés [1] à fin Juin 2023

à fin Juin 2023 Relèvement de l'objectif de croissance de l'ARR [2] annuel à 30%

annuel à 30% Acquisitions de Eclair Préservation et de Eclair Digital Services finalisées

Paris, le 28 juillet 2023

Le Conseil d'Administration de Netgem du 27 juillet 2023 a arrêté les comptes du 1er semestre 2023.



Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, “Le premier semestre 2023 a confirmé l'amélioration des résultats de Netgem grâce à la croissance organique. Le groupe a également mis en œuvre des chantiers ouvrant d'autres leviers de croissance, tant au plan stratégique qu'au plan de l'innovation, avec toujours la même vision : être le partenaire de référence des acteurs du divertissement digital. Nous sommes confiants et relevons notre objectif de croissance de l'ARR à 30% sur l'année 2023.”

Activité et Perspectives

Au premier semestre 2023, le groupe a mis en place le recentrage stratégique annoncé en début d'année sur le divertissement digital opéré avec en particulier :

- la cession de l'activité Fibre à Nordnet et la poursuite de l'activité TV opérée pour ce dernier à la suite de cette transaction,

- le recentrage sur le métier plateforme associé à la sortie progressive du Hardware avec le basculement sur les technologies Android.

Dans ce contexte, le groupe a annoncé la simplification de son organisation juridique et capitalistique avec l'acquisition des minoritaires de sa filiale Vitis, et l'entrée au capital du groupe de la Caisse des Dépôts et de la société Manco, opérations qui ont été finalisées fin juin 2023.

Netgem avait annoncé en juillet 2022 avoir identifié le marché des éditeurs de service vidéo comme un axe de développement complémentaire à celui du service aux opérateurs télécoms. Le groupe a ainsi renforcé son positionnement dans ce domaine à la suite de l'acquisition des sociétés Eclair Préservation et Eclair Digital Services, opération finalisée début juillet 2023.

Le groupe a également lancé plusieurs nouveaux produits et innovations :

- sa première offre complète de services opérés de TV intégrant une BOX Android pour l'opérateur Zeop,

- un nouveau produit associant TV et Cloud Gaming, en partenariat avec la société GameStream,

- plusieurs services sur la plateforme Amazon Channel, en particulier Gaumont Classique.

Sur le second semestre, le groupe Netgem va bénéficier de ses différents axes de croissance organique, de la dynamique de ses clients opérateurs, de son nouvel axe de développement auprès des éditeurs, et de sa nouvelle offre TV & Cloud Gaming à destination des opérateurs.

Dans ces conditions, Netgem est en mesure de relever son objectif de croissance de l'ARR à 30% sur l'année 2023.

Le groupe poursuit également en 2023 sa politique RSE avec en particulier des objectifs de limitation de son impact carbone (-65% en S1 2023 sur les livraisons de STB), d'amélioration de la parité (objectif de 33% de femmes) dans le cadre du nouveau périmètre faisant suite au rachat de Eclair Digital Services et de Eclair Préservation, ainsi qu'un partage de la valeur générée entre les actionnaires et les collaborateurs du groupe.



Résultats du 1er semestre 2023

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2023 S1 2022 S1 ÉVOLUTION Chiffre d'affaires 18,1 16,3 +11% Marge brute 10,0 9,6 +4% Opex 6,2 6,5 -5% EBITDA 3,8 3,2 +21% Résultat opérationnel courant 0,2 (1,3)

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2023 S1 2022 S1 Résultat opérationnel 0.1 (1.3) Résultat financier (0.1) (0.1) Impôts 0.0 0.0 Résultat net

(part du Groupe) (0.1) (0.5)



Base d'abonnés et chiffre d'affaires en croissance, amélioration confirmée de la rentabilité

Netgem a connu une croissance marquée de sa base d'abonnés sous gestion lors du premier semestre 2023 (+26% vs fin 2022) grâce à la dynamique de ses clients opérateurs, en particulier en Finlande avec Elisa, au Royaume-Uni avec Talk Talk, mais également au Luxembourg avec le basculement de POST sur sa plateforme NetgemTV.

Le chiffre d'affaires s'établit au 1er semestre 2023 à 18,1M€ (S1 2022 : 16,3M€), soit une augmentation de 11% par rapport à la même période en 2022. L'ARR est de 10,1M€ (S1 2022 : 6,1M€) en croissance de 65%. Cette croissance se traduit par une augmentation de 4% de la marge brute qui s'établit à 10M€.

En raison de la maîtrise continue des coûts opérationnels associée à la croissance de la marge brute, ce semestre se traduit par une croissance de 21% de l'Ebitda qui s'établit à 3,8M€ (S1 2022 : 3,2M€).

Le résultat opérationnel courant devient positif et s'établit à 0,2M€ (S1 2022 : (1,3)M€). Il reste impacté par les amortissements des actifs identifiés dans la cadre de l'entrée de Vitis dans le périmètre consolidé au 1er janvier 2020, ainsi que par l'amortissement des équipements fournis aux nouveaux abonnés. Le résultat net part du Groupe[3] s'élève à (0,1)M€ à comparer à (0,5M€) sur le premier semestre 2022. Le résultat net d'ensemble est à l'équilibre sur S1 2023 contre une perte de (1,4M€) sur S1 2022.

L'activité du Groupe a généré 4,6M€ de trésorerie sur le premier semestre 2023 contre 3,3M€ sur la même période en 2022. Les flux d'investissements qui s'élèvent à (5,2)M€ comprennent les équipements immobilisés du fait de la croissance du parc d'abonnés, l'achat des titres Vitis détenus par la Caisse des Dépôts et de Oceinde et l'impact de la cession de l'activité fibre à Nordnet. Les flux liés aux financements qui s'élèvent à 3,2M€ correspondent au versement du dividende annuel intervenu en juin 2023 et également à l'augmentation de capital réservée souscrite par la Caisse des Dépôts et la société Manco.



Au 30 juin 2023, la trésorerie brute s'établit à 8,9M€ (6,2M€ fin 2022) et la trésorerie nette à 7,8M€ (4,9M€ fin 2022). La position de Trésorerie à fin juin intègre les ressources générées par le placement de privés de 5M€, le rachat des minoritaires de Vitis ainsi que le paiement de 1,5M€ de dividendes. La finalisation du rachat des opérations d'acquisition de EP et EDS pour 3,6M€ net a été effectué début juillet et n'est pas intégré à ces chiffres, au même titre qu'un complément de prix de 0,5M€ au titre de la cession de la Fibre, attendus fin juillet.

Gouvernance

La gouvernance du Groupe, à la suite de l'arrivée de nouveaux actionnaires de long terme, évolue avec le remplacement de Mme Virginie Banet par Mme Alexandra Barth, nommée par cooptation du Conseil d'administration.

Mme Alexandra Barth est directrice d'investissement à la Caisse des Dépôts depuis 2011. Elle a participé au financement de projets dans les télécoms et a siégé à de nombreux conseils d'administration de sociétés techs & média (Universign, My Trip Tailor, Universciné, Up Factor) dans l'objectif d'accompagner leur croissance. Alexandra connaît bien le groupe Netgem pour avoir siégé au conseil stratégique de sa filiale Vitis (Videofutur) depuis 2016 jusqu'au rachat des intérêts minoritaires par le groupe. Elle est diplômée de l'ESCP Business School.

A propos de Netgem

Netgem opère la plateforme netgem.tv de services autour du divertissement vidéo digital, intégrant l'ensemble des contenus en direct, à la demande ou par abonnement disponible sur le marché, et accessibles par tous les membres de la famille sur les écrans mobile, PC ou TV.

Le produit netgem.tv est distribué, à travers un réseau d'opérateurs télécoms fixe en Europe, sous la marque de l'opérateur (modèle B2B2C) à plus de 600.000 foyers abonnés.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

ANNEXES FINANCIÈRES

Flux de trésorerie du 1er semestre 2023

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2023 S1 2022 S1 Cash Flow lié à l'activité (A) (*) 4,6 3,3 Dont :

Capacité d'autofinancement avant versement de l'impôt 4,6 3,0 Impôt versé (0,0) 0,0 Diminution (augmentation du BFR) 0,0 0,3 Cash Flow lié aux investissements (B) (5,2) (3,6) Cash Flow opérationnel (A+B) (*) (0,5) (0,3) Cash Flow lié aux financements (C) (*) 3,2 (1,0) Dont :

Dividendes (1,5) (0,9) Augmentation de capital 5,0 0,0 Achat net d'actions propres 0,0 0,2 Emissions/Remboursements d'emprunts et de dettes financières (0,3) (0,3) Activités abandonnées & variation devises (D) 0,0 0,0 Variation nette de trésorerie (A+B+C+D) 2,7 (1,3)

(*) hors impact IFRS 16

Capitaux propres et endettement, trésorerie nette

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2023 S1 2022 S1 Capitaux propres et endettement Capitaux propres, part du Groupe 24,2 23,5 Passifs financiers courants et non courants 1,1 1,3 Analyse de la trésorerie nette A - Liquidités 8,9 6,2 B - Passifs financiers courants 0,5 0,5 C- Trésorerie nette courante (A)-(B) 8,4 5,7 D - Passifs financiers non courants 0,6 0,8 E - Trésorerie nette (C)-(D) avant impact IFRS 16 7,8 4,9 F - Impact norme IFRS 16 1,3 1,6 G - Trésorerie nette (E)-(F) 6,5 3,3

[1] comprend tout abonné utilisateur final des services de la plateforme Netgem, faisant l'objet d'une facturation directement ou indirectement (modes B2B et B2B2C).

[2] annual recurring revenue ou revenu annuel récurrent.

[3] après prise en compte des intérêts minoritaires (Caisse des Dépôts et Groupe Océinde) dans la filiale française Vitis détenue à hauteur de 55% par Netgem au 30 juin 2023