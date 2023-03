20/03/2023 - 08:00

Paris et Villeneuve d'Ascq, le 20 mars 2023,

A la suite de la conclusion de l'accord de cession annoncée le 10 février dernier, Netgem et Nordnet confirment la finalisation de cette cession avec effet au 1er avril 2023.

Le transfert à Nordnet des 10.000 abonnés à l'offre Fibre Videofutur se fera dans le respect des conditions techniques et contractuelles dont ceux-ci bénéficiaient jusqu'alors, sans impact notamment sur le prix de l'abonnement et les services associés, en particulier du service de télévision opéré par Netgem. Les abonnés pourront également se voir proposer dans un second temps des services complémentaires grâce à l'expertise reconnue en la matière de Nordnet, fournisseur d'accès depuis plus de 25 ans et filiale du groupe Orange.

Mathias HAUTEFORT, Directeur Général de Netgem, déclare : « Nous sommes heureux d'avoir finalisé cette opération, qui s'inscrit directement dans l'exécution de notre stratégie de recentrage sur notre cœur de métier, avec la société Nordnet, avec qui nous renforçons ainsi notre partenariat de long terme. Je suis convaincu que Nordnet constitue une excellente solution pour nos abonnés, que je remercie vivement de la confiance qu'ils nous ont témoignée. »

Jean-François BRAEMS, Président Directeur Général de Nordnet, déclare : « Je suis ravi que Netgem nous confie l'activité Accès Internet opérée jusque-là sous la marque La Fibre Videofutur. Les équipes Nordnet sont déjà à pied d'œuvre pour accueillir les clients dans les meilleures conditions. La continuité de leur service sera assurée grâce au sérieux de Netgem. Cette relation de confiance nous permettra d'offrir une expérience sans couture, pour que tous les clients continuent à bénéficier de leur connexion Internet et de services de qualité. »

Contacts Netgem

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand SOLEIL

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 (0)6 23 31 06 53 Relations Presse

Patricia OUAKI

patricia.ouaki@forcemedia.fr

+33 (0)1 44 40 24 01

Contact Nordnet

Relations Presse

Léa VANDAELE

presse@nordnet.fr

+33 (0)3 20 66 55 85





A propos de Netgem

Netgem est l'éditeur du service de divertissement digital netgem.tv, qui regroupe en une expérience intégrée l'ensemble des contenus vidéos, en direct, à la demande ou par abonnement disponible sur le marché, et permet leur accès par tous les membres de la famille sur les écrans mobile, PC ou TV.

Le produit netgem.tv est distribué, à travers un réseau d'opérateurs télécoms fixe en Europe, sous la marque de l'opérateur (modèle B2B2C) à plus de 500.000 foyers abonnés.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

A propos de Nordnet

Nordnet (société du groupe Orange) contribue activement à la réduction de la fracture numérique et au développement de l'attractivité des territoires de France métropolitaine. Nordnet, militante de l'équité numérique, s'engage pour apporter à chaque particulier ou professionnel, un accès Internet à Très Haut débit au travers de la meilleure technologie disponible à l'endroit où il se trouve. Les offres Fibre de Nordnet s'appuyant sur le déploiement de la fibre optique via les Réseaux d'Initiative Publique, sont déjà disponibles dans près de 18 000 communes fibrées réparties dans 72 départements. Nordnet est également spécialiste des connexions Internet Très Haut Débit par Satellite ou Radio disponibles partout en France. Rendre Internet très haut débit accessible à tous, partout, quelle que soit la technologie disponible, c'est l'engagement de Nordnet.