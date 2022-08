05/08/2022 - 17:35

Paris, le 5 août 2022

Netgem annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2022.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.netgem.com, dans la section “Informations réglementées” de la rubrique “Investisseurs”.

Calendrier de communication financière

Point d'activité jeudi 20 octobre 2022, avant bourse

A propos de Netgem

Forte d'une expérience de plus de 25 ans du marché du divertissement numérique, Netgem a acquis la reconnaissance des plus grands éditeurs internationaux pour la diffusion sécurisée de leurs contenus numériques, et dispose du savoir-faire et de la légitimité pour opérer des services pour des distributeurs de premier rang tels que les opérateurs de télécommunication.

Netgem propose à ses clients, acteurs du divertissement vidéo numérique, les services leur permettant de valoriser leurs actifs immatériels (contenus, marque et clientèle).

Ces services s'appuient sur la plateforme logicielle propriétaire NetgemTV. Ils permettent la gestion complète “bout-en-bout” de l'offre vidéo et télévision en streaming accessible depuis tous les écrans. Ils répondent en ceci à l'évolution Over The Top des usages des consommateurs.

Netgem déploie NetgemTV selon un modèle B2B opéré dans le cloud “as-a-Service”. Ce modèle ne nécessite pas d'investissement en infrastructure et génère des revenus récurrents dans la durée, indexés sur le nombre d'abonnés actifs finaux.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)