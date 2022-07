29/07/2022 - 08:00

411 000 abonnés [1] à fin juin 2022, fruit du déploiement des offres NetgemTV chez les clients opérateurs télécoms et éditeurs de services vidéo.

Ce niveau d'activité associé à une bonne maîtrise des coûts et des marges clients malgré le contexte inflationniste actuel se traduit dans la croissance du chiffre d'affaires (+11%), de la marge brute (+7%) et de l'EBITDA (+60%) par rapport à 2021.

Au Royaume Uni, lancement commercial de l'offre TalkTalk TV+ powered by Netgem , avec la première intégration du réseau social Tik Tok.

En France, lancement du service Gaumont Classique et renforcement du partenariat avec le groupe Oceinde en vue de la fourniture du service télévisuel ZeopTV powered by Netgem à destination de ses abonnés Très Haut Débit.

Paris, le 29 juillet 2022

Le Conseil d'Administration de Netgem du 28 juillet 2022 a arrêté les comptes du 1er semestre 2022.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, “Notre stratégie Content-as-a-service porte ses fruits, semestre après semestre. Tous les indicateurs financiers sont en croissance, comme le nombre de nos partenariats opérateurs et éditeurs. Nous confirmons l'objectif d'un demi-million d'abonnés en 2022.”

Activité et Perspectives

Sur le marché français, le groupe a signé un accord renforçant son partenariat avec l'opérateur réunionnais Zeop. A compter du 4ème trimestre 2022, le groupe Netgem exploitera sous la marque ZeopTV powered by Netgem les offres télévisuelles à destination des 100.000 abonnés Très Haut Débit de Zeop. Cet accord couvre initialement l'Île de la Réunion et il a vocation à s'étendre à d'autres territoires de l'Océan Indien. Du fait des synergies, cet accord sera contributif pour le Groupe dès 2023.

Ce partenariat illustre la capacité de Netgem à reprendre en gestion des bases de clients existantes, ouvrant des perspectives pour d'autres opérations similaires en Europe.

En France, le Groupe a identifié le marché des éditeurs de service vidéo comme un axe de développement complémentaire à celui de service aux opérateurs télécoms. Ses efforts de conquête commerciale ont donné de premiers résultats avec de nouveaux clients de référence tel que Gaumont Classique lancé en mai 2022, et il étudie diverses options d'accélération sur ce secteur par croissance organique ou stratégique.

Sur la zone nordique, les livraisons à destination de l'opérateur Elisa pour son offre Premium Elisa Viidhe en Finlande resteront soutenues sur l'ensemble de l'année.

Au Royaume-Uni, le Groupe anticipe une accélération du déploiement de TalkTalk TV powered by Netgem, grâce à l'ouverture de nouveaux canaux de distribution et à l'amélioration de l'offre de contenus avec le lancement de NowTV.

Dans ces conditions, Netgem est en mesure de confirmer son objectif d'un demi-million d'abonnés à ses services fin 2022, menant à l'amélioration de ses indicateurs financiers clés.

Le Groupe est faiblement impacté par le conflit russo-ukrainien. Dans le contexte inflationniste global qui a des répercussions sur les coûts internes et de l'augmentation de certains coûts de transport, ainsi que des effets négatifs de la parité dollar/euro, il a pris une série de mesures tarifaires auprès de ses clients. Il a également anticipé l'achat de stocks de composants pour sécuriser ses approvisionnements sur l'ensemble de l'année 2022 et le premier semestre 2023, avec un impact à la hausse du besoin en fond de roulement sur le semestre écoulé.



Résultats du 1er semestre 2022

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2022 S1 2021 S1 ÉVOLUTION Chiffre d'affaires 16.3 14.7 +11% Marge brute 9.6 9.0 +7% Opex (6.5) (7.0) -7% EBITDA 3.2 2.0 +60% Résultat opérationnel courant (1.3) (2.2) +41%

IFRS

en millions d'euros 2022 S1 2021 S1 Résultat opérationnel (1.3) (2.1) Résultat financier (0.1) (0.0) Impôts 0.0 0.0 Résultat net

(part du Groupe) (0.5) (1.0)

Base d'abonnés et chiffre d'affaires en croissance ; amélioration de la rentabilité

Le nombre total d'abonnés aux services du groupe s'établit à 411.000 à la fin du semestre écoulé, en croissance de 48.000 sur le premier semestre 2022 et de 91.000 par rapport à fin juin 2021, soit une croissance de 28% sur une année pleine.

Le chiffre d'affaires s'établit au 1er semestre 2022 à 16,3 M€ (S1 2021 : 14,7 M€), soit une augmentation de 11% par rapport à la même période en 2021. Cette croissance se traduit par une augmentation de 7% de la marge brute qui s'établit à 9,6 M€. Par rapport au second semestre 2021, l'évolution est plus marquée tant pour le chiffre d'affaires (+20%) que pour la marge brute (+12%) du fait d'un fort rebond de l'activité sur le début de l'année 2022.

En raison de la maîtrise des coûts opérationnels, ce semestre se traduit par une croissance de 60% de l'Ebitda qui s'établit à 3,2 M€ (S1 2021 : 2,0 M€).

Le résultat opérationnel courant s'établit à (1,3) M€ (S1 2021 : (2,2) M€). Ce dernier reste impacté par les amortissements des actifs identifiés dans la cadre de l'entrée de Vitis dans le périmètre consolidé, dont l'essentiel prend fin en 2022, ainsi que les amortissements des équipements fournis aux nouveaux abonnés. Le résultat net part du Groupe[2] est également en amélioration et s'élève à (0,5) M€ à comparer à (1M€) sur le premier semestre 2021.

Flux de trésorerie du 1er semestre 2022

DONNÉES IFRS

en millions d'euros (non audités) 2022 S1 2021 S1 Cash Flow lié à l'activité (A) (*) 3,3 3,3 Dont :

Capacité d'autofinancement avant versement de l'impôt 3,0 1,7 Impôt versé - - Diminution (augmentation du BFR) 0,3 1,6 Cash Flow lié aux investissements (B) (3,6) (3,6) Cash Flow opérationnel (A+B) (*) (0,3) (0,2) Cash Flow lié aux financements (C) (*) (1,0) (2,3) Dont :

Dividendes (0,9) - Achat net d'actions propres 0,2 - Remboursement d'emprunts et de dettes financières (0,3) (2,4) Variation nette de trésorerie (A+B+C) (1,3) (2,6)

(*) hors impact IFRS 16

L'activité du Groupe a généré 3,3 M€ de trésorerie sur le premier semestre 2022 comme en 2021 sur la même période, malgré l'impact de 1 M€ d'avance de trésorerie effectuée pour le paiement de composants afin de sécuriser les livraisons du 3ème trimestre 2022. Les flux d'investissements qui s'élèvent à 3,6 M€ comprennent essentiellement les équipements immobilisés du fait de la croissance du parc d'abonnés. Les flux liés aux financements reflètent principalement le versement du dividende annuel en juin 2022.



Capitaux propres et endettement, trésorerie nette

DONNÉES IFRS

en millions d'euros (non audités) Au 30/06/2022 Au 31/12/2021 Capitaux propres et endettement Capitaux propres, part du Groupe 23,0 24,0 Passifs financiers courants et non courants 1,7 2,0 A- Liquidités 5,1 6,4 B- Passifs financiers courants 1,6 1,8 C- Trésorerie nette courante (A) - (B) 3,6 4,6 D- Passifs financiers non courants 0,2 0,2 E- Trésorerie nette courante (C)-(D) avant impact IFRS 16 3,4 4,4 F- Impact norme IFRS 16 0,2 0,4 G- Trésorerie nette (E)-(F) 3,2 4,0



Au 30 juin 2022, la trésorerie brute s'établit à 5,1 M€ et la trésorerie nette à 3,2 M€.

Calendrier de communication financière

Point d'activité jeudi 20 octobre 2022, avant bourse

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 (0)6.23.31.06.53 Relations Presse

Patricia Ouaki

patricia.ouaki@forcemedia.fr

+33 (0)1.44.40.24.01

A propos de Netgem

Forte d'une expérience de plus de 25 ans du marché du divertissement numérique, Netgem a acquis la reconnaissance des plus grands éditeurs internationaux pour la diffusion sécurisée de leurs contenus numériques, et dispose du savoir-faire et de la légitimité pour opérer des services pour des distributeurs de premier rang tels que les opérateurs de télécommunication.

Netgem propose à ses clients, acteurs du divertissement vidéo numérique, les services leur permettant de valoriser leurs actifs immatériels (contenus, marque et clientèle).

Ces services s'appuient sur la plateforme logicielle propriétaire NetgemTV. Ils permettent la gestion complète “bout-en-bout” de l'offre vidéo et télévision en streaming accessible depuis tous les écrans. Ils répondent en ceci à l'évolution Over The Top des usages des consommateurs.

Netgem déploie NetgemTV selon un modèle B2B opéré dans le cloud “as-a-Service”. Ce modèle ne nécessite pas d'investissement en infrastructure et génère des revenus récurrents dans la durée, indexés sur le nombre d'abonnés actifs finaux.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

[1] comprend tout abonné utilisateur final des services de la plateforme Netgem, faisant l'objet d'une facturation, soit indirectement (modes B2B et B2B2C) qui est l'axe principal de développement du groupe, soit en direct (mode B2C).

[2] après prise en compte des intérêts minoritaires (Caisse des Dépôts et Groupe Océinde) dans la filiale française Vitis détenue à hauteur de 55% par Netgem au 30 juin 2022