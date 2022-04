28/04/2022 - 07:30

Paris, le 28 avril 2022,

Netgem annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2021.

Le rapport financier annuel est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.netgem.com, dans la section “Informations réglementées” de la rubrique “Investisseurs”.

Calendrier de communication financière

Assemblée générale annuelle et point d'activité mercredi 1er juin 2022

Résultats S1 2022 vendredi 29 juillet 2022

Point d'activité jeudi 20 octobre 2022

Les communiqués sont diffusés avant bourse.

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil

[email protected]

+33 (0)6.23.31.06.53 Relations Presse

Patricia Ouaki

[email protected]

+33 (0)1.44.40.24.01

A propos de Netgem

Netgem développe, commercialise et opère la plateforme de divertissements numériques NetgemTV qui permet aux opérateurs de télécommunications et aux éditeurs de contenus numériques de créer ou dynamiser leurs offres de divertissement en mode streaming, accessibles sur tous les écrans, complétées au besoin du Wifi optimisé SuperStream. Netgem déploie NetgemTV selon un modèle B2B “as-a-Service”, ne nécessitant pas d'investissement en infrastructure et générant des revenus récurrents dans la durée, indexés sur le nombre d'abonnés actifs finaux. Forte d'une expérience de plus de 25 ans du marché du divertissement numérique, Netgem a acquis la reconnaissance des opérateurs de télécommunication de premier plan, le savoir-faire nécessaire à la conclusion d'accords avec les plus grands détenteurs de contenus et services OTT, et la juste combinaison de compétences technologiques hardware et software pour proposer à ses clients les solutions les plus robustes.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)