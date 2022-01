25/01/2022 - 08:00

Paris, le 25 janvier 2022,

Le nombre total d'abonnés[1] aux services du Groupe atteint 363.000 à fin décembre, en croissance de plus de 30% sur l'année. La croissance de la Marge Brute sur la période s'élève à 11% pour atteindre 17,5 M€. La Marge Brute est constituée à plus de 90% de revenus récurrents.

Cette performance est le fruit du développement de l'offre “Content-as-a-service” sur les principaux marchés de Netgem :

Dans les pays nordiques, Netgem a accompagné la croissance de l'offre Premium Elisa Viihde, et ce malgré les tensions sur la disponibilité des composants, et poursuivra sur cette dynamique en 2022.

Sur le marché britannique, l'offre NetgemTV a connu une année de succès commerciaux, avec le déploiement de nombreux opérateurs Fibre, couronnée en décembre 2021 par le lancement de l'offre TalkTalkTV by NetgemTV, dont la conquête commerciale va être effective tout au long de l'année 2022.

Sur le marché français, Netgem a retrouvé une nouvelle dynamique grâce au lancement des nouveaux services B2C ou B2BC “OTT” Viva by VIDEOFUTUR, Première MAX by VIDEOFUTUR et France Channel. De nouveaux services “OTT” sont aussi programmés au premier semestre 2022.

En parallèle de son effort commercial vers les opérateurs, Netgem continue de renforcer l'attractivité de sa plateforme, notamment en nouant de nouveaux accords avec les éditeurs de contenus. NetgemTV propose désormais des centaines de chaînes et services, offrant l'accès à des dizaines de milliers de programmes au Royaume-Uni et en France. Parmi les accords les plus récents, Netgem peut citer BT Sport, BeIN SPort 4K, plus de 4.000 heures de programmes AVOD (contenus à la demande financés par la publicité), et de nouveaux services Replay de grandes chaînes.

En 2022, Netgem anticipe que cette dynamique commerciale jouera à plein et se traduira par une accélération de la croissance de sa base d'abonnés avec pour objectif de dépasser le demi-million d'abonnés. Malgré la tension persistante sur le marché des composants, le Groupe estime qu'il bénéficiera, comme en 2021, du niveau d'approvisionnement lui permettant de tenir ses objectifs.

Dans un contexte inflationniste, Netgem a obtenu de ses clients les réajustements de prix permettant de préserver la rentabilité des contrats et poursuit par ailleurs le contrôle serré de sa structure de coûts. La croissance attendue de la base d'abonnés conduira non seulement à la croissance du Chiffre d'Affaires mais également à la croissance de la Marge Brute, avec un effet positif à la fois sur l'EBITDA et sur la génération de trésorerie.

La trésorerie brute du groupe s'élève à 6,4 M€ à fin décembre.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de NETGEM, “L'année 2022 s'annonce en croissance, rentable et équilibrée entre nos différents marchés, de par notre portefeuille actuel de contrats clients. L'externalisation de tout ou partie des services TV et vidéo par les opérateurs télécoms est une tendance forte et pérenne, car elle améliore leurs indicateurs financiers et la satisfaction de leurs clients. Nous montrons chaque jour que Netgem est un partenaire crédible sur ce marché. Il nous reste à accélérer commercialement, de manière endogène et exogène si des opportunités se présentent.”.

Chiffre? ?d'affaires et marge brute (en millions d'euros, IFRS, non audité)

Groupe Netgem S2 2021 S2 2020 Variation 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 13,6 14,9 -9% 28,3 30,3 -6% Marge brute 8,5 8,3 3% 17,5 15,9 11%

Calendrier de communication financière

Résultats 2021 jeudi 31 mars 2022, avant bourse

Assemblée générale annuelle jeudi 19 mai 2022

Résultats S1 2022 vendredi 29 juillet 2022, avant bourse

A compter du trimestre en cours, Netgem remplacera les communications trimestrielles sur le Chiffre d'Affaires par un Point d'Activité visant à informer plus largement sur les principales évolutions opérationnelles et commerciales.

__________

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil

[email protected]

+33 (0)6.23.31.06.53 Relations Presse

Patricia Ouaki

[email protected]

+33 (0)1.44.40.24.01

__________

A propos de Netgem

Netgem développe, commercialise et opère la plateforme de divertissements numériques NetgemTV qui permet aux opérateurs de télécommunications et aux éditeurs de contenus numériques de créer ou dynamiser leurs offres de divertissement en mode streaming, accessibles sur tous les écrans, complétées au besoin du Wifi optimisé SuperStream.

Netgem déploie NetgemTV selon un modèle B2B “as-a-Service”, ne nécessitant pas d'investissement en infrastructure et générant des revenus récurrents dans la durée, indexés sur le nombre d'abonnés actifs finaux.

Forte d'une expérience de plus de 25 ans du marché du divertissement numérique, Netgem a acquis la reconnaissance des opérateurs de télécommunication de premier plan, le savoir-faire nécessaire à la conclusion d'accords avec les plus grands détenteurs de contenus et services OTT, et la juste combinaison de compétences technologiques hardware et software pour proposer à ses clients les solutions les plus robustes.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

[1] comprend tout abonné utilisateur final des services de la plateforme Netgem, faisant l'objet d'une facturation, soit indirectement (modes B2B et B2B2C), soit en direct (mode B2C).