20/10/2021 - 07:00

Paris, le 20 octobre 2021,

L'activité de NETGEM au troisième trimestre 2021 a été marquée par la bonne dynamique de déploiement de la plateforme NetgemTV en mode B2B (2C) “Content as a service”, avec notamment :

La signature d'un accord avec TalkTalk, comme annoncé le 12 Octobre 2021, opérateur britannique de premier plan, pour la fourniture de la plateforme NetgemTV dans le cadre du lancement du service TalkTalk 4K de nouvelle génération.

La poursuite de la croissance de la base d'abonnés en Finlande auprès d'Elisa.

Le lancement commercial de nouvelles plateformes de contenu en France, en particulier VIVA by VIDEOFUTUR, FRANCE CHANNEL et l'annonce du partenariat PREMIERE MAX by VIDEOFUTUR.

Une croissance de la marge brute qui se confirme du fait de notre modèle de revenus récurrents.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de NETGEM, “Ce 3ème trimestre a été marqué par le lancement de nombreux services avec nos partenaires et une activité commerciale soutenue. Nous avons signé en octobre un nouveau contrat au Royaume Uni avec TalkTalk. Nous renforçons notre implantation sur le marché en forte croissance du divertissement numérique, que nous adressons avec un modèle d'affaires vertueux et grâce à notre plateforme SaaS NetgemTV, éprouvée et validée par les plus grands détenteurs de contenus premium.”

Chiffre? ?d'affaires et marge brute (en millions d'euros, IFRS, non audité)

Groupe Netgem 2021

T3 2020

T3 2021

YTD 2020

YTD Variation

T3/T3 Variation

YTD Chiffre d'affaires 6.3 6,6 21.0 22.0 -4% -4% Marge brute 4.0 3.6 13.0 11.1 +10% +17%

Le modèle “Content-as-a-Service” et la croissance de la base d'abonnés permettent d'afficher une croissance de 17% de la marge brute sur les 9 premiers mois de l'année et de 10% sur le trimestre, en comparaison des mêmes périodes en 2020.

Sur le trimestre écoulé, l'opérateur anglais Origin, client du Groupe, s'est brutalement placé sous la protection d'un mandataire ad'hoc. Dans ce contexte, et par prudence, Netgem a pris la décision de ne pas reconnaître 500 K€ de chiffre d'affaires correspondant aux factures non réglées liées aux revenus du parc client TV et aux services associés jusqu'à fin septembre. Le parc de clients d'Origin ayant été racheté par TalkTalk en octobre, les ex-abonnés NetgemTV d'Origin seront facturés dans le futur par Netgem à TalkTalk.

Malgré la pénurie mondiale de composants qui aura bridé la croissance tout au long de l'année 2021, et après prise en compte de l'impact négatif exceptionnel d'Origin, de l'ordre de 3 points de croissance, le groupe vise une croissance annuelle de 12 % de sa Marge Brute en 2021.

