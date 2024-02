14/02/2024 - 08:00

Suresnes, le 14 février 2024 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce l'entrée en phases nationales de son brevet portant sur ses candidats vaccins à ARNm dans le domaine des allergies.

Pour rappel, un candidat vaccin à ARNm dirigé contre les cytokines IL-4 et IL-13 est développé par Néovacs pour le traitement des allergies. Le concept a été validé par la production d'anticorps neutralisants dans des modèles de souris humanisées. La réponse immunitaire et la tolérance au vaccin sont actuellement en cours d'évaluation chez le primate non humain en conditions R&D, avec des résultats attendus au début du second trimestre 2024.

Ce candidat vaccin IL-4 et IL-13 à ARNm est protégé par un brevet international déposé en août 2021 intitulé « mRNA vaccines comprising IL4 and/or IL13 RNA and uses thereof ». L'invention revendique l'utilisation d'un vaccin thérapeutique comme traitement des effets pathologiques associés à une surexpression d'IL-4 et d'IL-13, notamment dans l'asthme, les allergies alimentaires, les réponses aux venins et la survenue de chocs anaphylactiques, la dermatite atopique, la fibrose pulmonaire et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Le brevet entre en phase d'examen par les offices des États dans lesquels une délivrance est souhaitée, à savoir 10 pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et 4 autres territoires associés, dont notamment les Etats-Unis, la Chine et le Japon.

Vincent Serra, Directeur Scientifique de Néovacs, déclare « compte-tenue des avancées considérables de notre programme de vaccins à ARNm et des résultats prometteurs obtenus à ce jour, Néovacs s'assure de valider sa protection nationale sur tous les territoires majeurs et garantir les meilleures conditions de développement et d'exploitation de sa plateforme vaccinale dans le monde ».

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une double activité de R&D et 6d'investissement. Ses produits propres sont des candidats vaccins développés à partir de sa plateforme technologie kinoïde® dans le lupus et les allergies. L'approche innovante utilise le système immunitaire du patient pour réguler la surproduction nocive de cytokines (immunothérapie active) telles que IL-4/IL-13/IgE. En parallèle, la Société met à profit son expertise interne pour investir dans des sociétés innovantes en Biotech et Medtech à forts potentiels.

