13/11/2023 - 18:00

Suresnes, le 13 novembre 2023 – 18h CET - - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, présente le nombre d'actions et de droits de vote composant le capital social, conformément aux dispositions de l'article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote BRUT Nombre de droits de vote NET 31/10/2023 907 660 017 907 660 017 907 660 017

Par ailleurs, la société rappelle que, depuis le 1er janvier 2023, le nombre d'actions émis chaque mois par la société se décompose comme suit :

Libellé OCEANE ORA TOTAL Avant regroupement Janvier-23 348 132 988 348 132 988 Février-23 295 370 368 295 370 368 Mars-23 931 876 528 931 876 528 Avril-23 4 388 888 222 4 388 888 222 Mai-23 0 0 Après regroupement [1] Juin-23 622 278 622 278 Juillet-23 813 514 155 909 969 423 Aout-23 5 648 423 1 074 666 6 723 089 Septembre-23 196 671 818 83 989 996 280 661 814 Octobre-23 431 592 047 186 315 475 617 907 522

Pour mémoire, le suivi permanent de création des actions nouvelles issues notamment des conversions des OCEANE et des exercices de BSA E fait l'objet de tableaux de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site Internet de NEOVACS.

[1] Regroupement intervenu le 2 juin 2023 par voie d'échange de 8 000 actions anciennes contre 1 action nouvelle