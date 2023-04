13/04/2023 - 08:00

Suresnes, le 13 mars 2023 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce le franchissement d'une nouvelle étape dans le développement de son partenariat stratégique avec le groupe Biosense Global LLC dans le traitement du lupus.

Pour rappel, il y a tout juste 1 an, Néovacs et Biosense Global renforçaient leurs interactions en signant un nouvel accord de partenariat pour permettre un transfert de technologie du produit IFNα Kinoïde dans le traitement du lupus. Cet accord « gagnant-gagnant » assure la poursuite du programme IFNα Kinoïde dans le lupus sur la base des résultats de la phase IIb réalisée par Néovacs, qui ont montré la pertinence de l'approche basée sur l'utilisation de l'IFNα kinoide. Cet accord permettrait de reprendre les essais cliniques en Chine, entièrement pris en charge par Biosense Global, et offre à Néovacs une nouvelle perspective de valorisation d'un actif stratégique sans aucun coût engagé.

Au début de l'été 2022, BioSence a informé Néovacs qu'une phase pré-IND (Investigational New Drug) avait été initiée avant le lancement éventuel d'une nouvelle phase IIb.

Néovacs annonce aujourd'hui que son partenaire lui a annoncé avoir reçu un retour positif et un feu vert de la part de la NMPA (National Medical Products Administration), l'autorité sanitaire chinoise, pour la soumission de l'IND. Biosense Global est donc entré dans une nouvelle phase avec la préparation de l'IND. Dans ce contexte, Biosense Global a engagé une recherche de partenaires afin de soutenir financièrement les prochaines étapes de son développement.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr