Paris, le 9 novembre 2022 – 8h00 CET – Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), société française de biotechnologie spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes et l'accompagnement de BioTech et MedTech prometteuses, annonce la nomination d'Hugo Brugière, Président Directeur Général de Néovacs, en tant qu'administrateur de Pharnext.

Cette nomination intervient dans le cadre de l'accord de financement et d'accompagnement stratégique de la société Pharnext, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annoncé le 4 octobre 2022[1].

Cette cooptation sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires de Pharnext.

[1] NÉOVACS ACCORDE À PHARNEXT UN FINANCEMENT D'UN MONTANT NOMINAL DE 21,1 MEUR (SOIT ENVIRON 20,7 MEUR NETS) ET POURRAIT À TERME EN DEVENIR UN ACTIONNAIRE DE REFERENCE