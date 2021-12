02/12/2021 - 08:00

Paris, le 2 décembre 2021 – 8 h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce la suspension du recours à son contrat de financement par émission d'OCEANE-BSA avec effet immédiat et, a minima, jusqu'au 31 décembre 2021.

Néovacs dispose aujourd'hui d'une trésorerie de 31,6 M€ lui permettant d'engager sereinement les différents axes de son plan pluriannuel d'investissement. Pour mémoire, ce plan, dévoilé le 6 septembre 2021, prévoit un montant total d'investissement de 80 M€. Plusieurs initiatives ont d'ores et déjà été engagées, comme les investissements dans Bio Detection K9 et Signia Therapeutics ou l'acquisition de l'ancien immeuble du laboratoire Servier situé à Suresnes (92).

Cette nouvelle annonce intervient après l'acquisition de l'intégralité des bons de souscription d'actions (BSA) en circulation associés au programme de financement par émission d'OCEANE-BSA en vue de leur annulation. Elle témoigne une nouvelle fois de la volonté de la société de limiter la dilution de ses actionnaires.

À PROPOS DE NÉOVACS

