30/11/2021 - 19:00

Paris, le 30 novembre 2021 – 19 h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce la signature d'un contrat de collaboration avec ses partenaires académiques historiques, à Paris et Toulouse, sur le développement préclinique de nouveaux candidats vaccins dans le domaine des allergies.

Dans le cadre de ses activités de recherche autour de sa plateforme technologique Kinoïde® et de la mise en place d'une seconde plateforme innovante, Néovacs confirme son ambition d'accélérer la mise en œuvre de programmes précliniques de candidats vaccins dans le domaine des allergies (Asthme, Dermatite Atopique et Allergies alimentaires).

Cet important programme collaboratif, avec les co-inventeurs et Instituts des deux derniers brevets déposés (cf. communiqué de presse du 18 septembre 2020), permet, d'une part, de mieux comprendre les mécanismes d'action qui régissent l'activité des candidats vaccins actuels et, d'autre part, de tester d'autres approches vaccinales prometteuses. Ces programmes sont issus de la plateforme Kinoïde® et d'une nouvelle plateforme mise en place par Néovacs ces derniers mois.

La signature de ce contrat avait été suspendue par la procédure collective mise en œuvre fin 2019 par l'ancienne Direction de la société. Le redéploiement de cette collaboration est conditionné à la signature des règlements de copropriété et d'exploitation de ces différents candidats vaccins en copropriété.

À PROPOS DE NÉOVACS

