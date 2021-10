27/10/2021 - 08:00

Paris, le 27 octobre 2021 – 8 h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce son adhésion à la French Tech Paris-Saclay.

La French Tech Paris-Saclay est une association à but non lucratif de créateurs d'entreprises innovantes qui représente les intérêts de la Communauté de start-up, scaleup et porteurs de projets du territoire de Paris-Saclay, Yvelines et Essonne aussi bien au niveau local, national qu'international.

La French Tech Paris-Saclay a pour objet de regrouper cette communauté dans le but de défendre, promouvoir et accompagner autour de valeurs communes des start-ups, principalement dédiées à la production d'innovations de rupture (« Deep Tech »), mais sans cloisonnement géographique ni sectoriel.

L'adhésion de Néovacs à la French Tech Paris-Saclay s'inscrit dans la démarche de mise en place de son futur bio incubateur sur le nouveau site de Suresnes à partir de 2022. Pour mémoire, ce site a vocation à accueillir, outre les équipes de Néovacs, différentes BioTech et MedTech également membres de la FrenchTech. Des premières discussions sont déjà en cours avec deux d'entre elles. Les nombreux évènements de la French Tech permettront d'identifier les sociétés nouvellement créées, d'évaluer leur potentiel et d'aborder avec elles les conditions de collaborations ou d'investissements.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

