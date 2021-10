26/10/2021 - 08:00

Paris, le 26 octobre 2021 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce la publication d'une étude dans la prestigieuse revue Nature sur le rôle des chiens détecteurs dans le dépistage du Covid-19[1].

L'OMS continue de soutenir le renforcement des systèmes de surveillance du Covid-19. Plusieurs experts ont souligné le besoin de méthodes de diagnostic alternatives à l'utilisation des tests RT-PCR comme référence absolue. Des résultats publiés dans la revue scientifique Nature préconisent l'utilisation de chiens dressés et utilisés pour détecter cette maladie chez l'Homme. Les auteurs démontrent que ces chiens sont capables de détecter l'odeur du COVID-19 dans la sueur des patients. La sensibilité du test s'est avérée supérieure aux tests RT-PCR réalisés à partir d'écouvillonnages nasaux.

L'utilisation de la technique des chiens détecteurs pour le dépistage du SRAS-COV-2 chez les individus asymptomatiques s'avère être une solution plus efficace que les tests RT-PCR. Les caractéristiques favorables à son utilisation sont sa sensibilité élevée, son délai d'exécution court, son faible coût, son caractère moins invasif et sa facilité d'application.

Pour rappel, Néovacs a annoncé, le 27 septembre dernier, un investissement de 5 M$ (4,2 M€) dans Bio Detection K9, société canadienne spécialisée dans la détection canine de bactéries et de virus et notamment du Covid-19. Il s'agit de la première opération de croissance externe de Néovacs dans le cadre de son plan stratégique d'investissements dans des sociétés BioTech et MedTech à fort potentiel.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

[1] Source : The detection dogs test is more sensitive than real-time PCR in screening for SARS-CoV-2, Nature, 3 June 2021