20/10/2021 - 08:00

Paris, le 20 octobre 2021 – 8 h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce la réalisation d'un second investissement dans le cadre de sa stratégie de prise de participation : la société de biotechnologie Signia Therapeutics.

Issue d'un programme de recherche de 10 ans mené par le Dr. Manuel Rosa-Calatrava et son équipe au sein du Laboratoire de Virologie et Pathologie Humaine (Virpath), rattaché au CIRI (UCBL, ENS Lyon, Inserm et CNRS) avec le soutien fort des filiales de l'UCBL, Lyon Ingénierie Projet (LIP) et EZUS, Signia Therapeutics a été fondée en avril 2017. La société de biotechnologie met en œuvre une stratégie de rupture pour la recherche de médicaments contre les infections et les pathologies respiratoires, axée sur la modulation de la réponse de la cellule hôte infectée ou pathologique (polypharmacologie). La plateforme technologique de la société intègre analyse transcriptomique[1], intelligence artificielle (IA) et modèles physiologiques prédictifs pour le criblage in silico et la validation pré-clinique rapide de candidats médicaments.

Néovacs a décidé d'investir 1,3 M€ dans Signia Therapeutics afin notamment de financer l'initiation d'un essai clinique de Phase IIb dans le SARS-CoV-2, étude importante pour disposer à terme d'un traitement antiviral, qui participe également à la validation de la plateforme technologique de la société dans la lutte contre les infections respiratoires. Cette étude, menée en collaboration avec les Hospices Civils de Lyon, évaluera l'effet du Diltiazem sur la réduction de la charge virale chez les patients hospitalisés avec des formes modérées du Covid-19. Le Diltiazem est un antihypertenseur pour lequel un nouveau mécanisme d'action antiviral à large spectre a été mis à jour par Signia Therapeutics. Ses indications anti-infectieuses potentielles sont nombreuses et concernent, entre autres, des virus respiratoires responsables des bronchiolites chez le nouveau-né et les virus de la grippe.

Il s'agit de la seconde opération de croissance externe de Néovacs, après l'investissement d'amorçage dans Bio Detection K9, dans le cadre de son plan stratégique d'investissements qui prévoit une enveloppe globale de 80 M€ répartie entre le développement des essais cliniques autour de la plateforme technologique Kinoïde® et des prises de participations dans les sociétés BioTech et MedTech à forts potentiels.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

[1] La transcriptomique est la science qui étudie la manière dont varie l'expression globale des gènes d'un ensemble de cellules (ou de cellules isolées) soumises à des conditions expérimentales ou pathologiques variables.