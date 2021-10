12/10/2021 - 08:00

Paris, le 12 octobre 2021 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce l'acquisition de l'ancien immeuble du laboratoire Servier situé à Suresnes (92).

Comme annoncé le 6 septembre 2021, dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissements, Néovacs a décidé d'acquérir un site immobilier afin de regrouper l'ensemble de ses équipes ainsi qu'une pépinière d'entreprises évoluant dans le domaine de la recherche médicale (BioTech ou MedTech). Ces sociétés ont vocation à être accompagnées sur le plan financier et managérial par Néovacs dans le cadre de sa politique d'investissement.

Propriété du groupe pharmaceutique Servier, qui va regrouper, d'ici 2023, l'ensemble de ses activités R&D basées en France au sein de son futur Institut de Recherche et Développement situé au cœur du cluster d'innovation scientifique et technologique de Paris-Saclay, le site totalise 5 000 m2 de surface utile, dont une plateforme d'étude fonctionnelle de 2 000 m2. Ce bâtiment, parfaitement adapté pour la recherche scientifique et le scale up de composés biologiques, nécessitera des travaux de jouvence minimaux pour accueillir Néovacs et d'autres sociétés BioTech dès 2022. Plusieurs entreprises ont déjà manifesté un intérêt pour rejoindre le site.

Cette acquisition représente un investissement total, intégrant les frais de transaction et d'aménagement, de l'ordre de 8,9 M€. L'opération sera définitivement finalisée une fois purgé le droit de préemption urbain et, au plus tard, le 10 décembre 2021.

Hugo BRUGIERE, PDG de Néovacs, déclare : « Je suis très fier de doter aujourd'hui Néovacs d'un actif de très grande qualité. Il témoigne de notre vision à long terme pour l'avenir de Néovacs et de notre volonté de faire de la société un acteur de premier plan de l'innovation française au service de la santé. »

