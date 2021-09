27/09/2021 - 08:00

Paris et Boston, le 27 septembre 2021 – 8 h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) est heureux d'annoncer un premier investissement stratégique de son fonds d'amorçage pour accompagner l'émergence de solutions de prévention et de lutte contre la Covid-19 et plus généralement contre les pandémies

Dans ce cadre, la société annonce un investissement de 5 M$ (4,2 M€) dans Bio Detection K9, société canadienne spécialisée dans la détection canine de bactéries et de virus et notamment du covid-19.

Cette société sera détenue à 35% par NEOVACS et à 65% par la société Priority One Canine (P1K9) qui a développé une expertise de pointe dans le domaine des chiens détecteurs. Historiquement, les chiens ont été domestiqués en raison de leur sens de l'odorat incroyablement développé. Cet outil hautement perfectionné a été utilisé pour détecter de nombreuses cibles d'intérêt, y compris les explosifs, les armes à feu, les stupéfiants et le tabac de contrebande.

Bio-Detection K9 a activement entraîné des chiens à détecter des agents pathogènes agricoles depuis 2011 avec l'aide d'un virologue et scientifique renommé de l'USDA, le Dr William Schneider. Aujourd'hui, Bio Detection K9 est en mesure de proposer des services de détection de plusieurs maladies et affections humaines comme les cancers, l'épilepsie et la COVID-19 et ses variants. La société a développé une méthode exclusive pour entraîner les chiens à détecter directement les agents pathogènes et a produit des COVID Detection K9 qui peuvent évaluer de manière non invasive des sujets humains en quelques secondes avec un taux de précision de 99%.

Trois types d'études de validation ont été réalisées : des études en aveugle utilisant des protéines virales ou des échantillons cliniques provenant de personnes positives et négatives confirmées par tests PCR, et une étude en double aveugle sur des humains. Dans tous les cas, les canines ont été comparées à la PCR comme méthode de diagnostic standard. Dans les deux études en aveugle, les chiens détecteurs étaient précis à près de 99 %. Les résultats de l'étude du Dr Schneider indiquent que les chiens détecteurs pourraient apporter plus de précisions que le test PCR, en particulier pour les infections asymptomatiques à un stade précoce. À plusieurs reprises, des personnes qui se sont présentées au centre de dépistage ont obtenu un résultat négatif au test PCR mais les chiens détecteurs les ont alertés. Ces personnes sont retournées dans le même centre de dépistage une semaine plus tard et, cette fois-ci, leurs résultats se sont avérés positifs lors du nouveau test PCR.

Les chiens de détection du COVID sont reconnus par l'Agence mondiale de la santé comme un outil précieux et une aide à la détection du COVID-19. Un chien scientifiquement formé peut dépister une personne en une dizaine de secondes, alors que la plupart des méthodes de test de détection du COVID-19 prennent au moins 15 minutes par personne. En moyenne, les tests de détection coûtent aux entreprises et aux gouvernements entre 60 et 150 dollars par personne alors que les solutions développées par Bio Detection K9 coûtent moins de 1,50 dollar par personne. Les économies, la précision, le gain de temps et l'élimination des déchets biologiques dangereux font de cette méthode de dépistage la solution la plus rentable, la plus précise et la plus durable sur le plan environnemental dans le monde entier.

Bio Detection K9 fournit d'ores et déjà des services COVID-19 à de nombreuses grandes organisations sportives et de divertissement dont NASCAR, le marathon de Chicago, Eric Church et The Black Keys. La société est en négociation avec de nombreuses autres organisations, notamment dans le domaine du transport (gares, aéroports, etc.). La société a également des discussions importantes avec les principaux fournisseurs d'assurance américains pour un projet de recherche pilote visant à utiliser des chiens pour détecter de nombreux autres états pathologiques que la COVID-19.

Wade Morrell, PDG de P1K9, déclare : « Sept ans après notre première apparition dans le le programme de téléréalité Shark Tank, à l'é poque où nous n'étions qu'une startup, et des millions de dollars de ventes plus tard, P1K9 est extrêmement fier de conclure cet accord avec le soutien de la société de biotechnologie Néovacs. Nous avons l'intention de renforcer notre leadership sur le marché mondial de la sécurité en déployant des chiens détecteurs de COVID-19 dans le monde entier pour permettre à la population de reprendre en toute sécurité les événements sociaux et sportifs dont elle a tant besoin. Nous sommes très fiers de fournir une assistance pendant cette pandémie mondiale de COVID-19. »

Hugo Brugière, PDG de Néovacs, déclare : « Nous avons pris le temps nécessaire pour analyser différentes opportunités d'investissement qui s'offraient à nous avant de faire cette première opération stratégique. Je suis très heureux de lancer cette nouvelle activité d'amorçage en association avec une équipe brillante, celle de P1K9, et sur un sujet sociétal de dépistage des pandémies. »

L'accord annoncé ce jour fait suite à la signature d'une lettre d'intention (LOI) annoncée le 6 septembre 2021. Il s'agit de la première opération de croissance externe de Néovacs dans le cadre de son plan stratégique d'investissements qui prévoit une enveloppe globale de 80 M€ répartie entre le développement des essais cliniques autour de la plateforme technologique Kinoïde® et des prises de participations dans les sociétés BioTech et MedTech à forts potentiels.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Relations Investisseurs

[email protected]

01 53 67 36 78 Déborah SCHWARTS

Relations Presse financière

[email protected]

01 53 67 36 35

s