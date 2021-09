22/09/2021 - 08:00

Paris et Boston, le 22 septembre 2021 – 8 h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce que les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 28 octobre 2021 à 9 heures au siège de la société.

Les actionnaires de Néovacs sont informés de ce que, par ordonnance du 3 septembre 2021, la société a obtenu du Président du Tribunal de commerce de Paris la désignation de Thevenot Partners, en la personne de Me Aurélia Perdereau, en qualité de mandataire aux fins de représentation des actionnaires défaillants pour assurer la réunion du quorum de l'Assemblée Générale Extraordinaire et voter sur les résolutions à l'ordre du jour.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr