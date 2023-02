09/02/2023 - 08:30

Paris, le 9 février 2023

Le Conseil de surveillance du Fonds Commun de Placement d'Entreprise UFF Epargne ("FCPE"), support du plan d'épargne d'entreprise d'UFF, a décidé lors de sa réunion du 17 janvier dernier de suivre l'offre publique d'achat simplifiée lancée par Abeille Assurances au prix de 21 euros par action, et d'apporter à ladite offre les actions UFF détenues par le FCPE.

Myria Asset Management, société de gestion du FCPE, confirme que 498.500 actions UFF représentant 3,07 % du capital d'UFF ont été apportées à l'Offre ce jour.

Myria AM en quelques mots

Myria AM est une société de gestion de portefeuille agréée en octobre 2014 et détenue par le Groupe UFF. Sa vocation est d'offrir des solutions financières en architecture ouverte sélective, via des OPCVM gérés en multigestion ou dont la gestion est déléguée à des experts sur leurs classes d'actifs. L'équipe de Myria AM rassemble 11 personnes dont 7 dédiées à la gestion. Fin décembre 2022, elle gère près de 4 milliards d'euros d'actifs. www.myria-am.com

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

Agence PLEAD

Etienne Dubanchet

Directeur conseil

06 62 70 09 43