28/03/2024 - 18:00

Activité annuelle en repli : recul des ventes de produits (-42%)

et forte progression des ventes de Services (+89%)

et forte progression des ventes de Services (+89%) Hausse de la marge brute en valeur et progression significative du taux de marge brute porté à 38,1% (vs. 25,5% en 2022)

Amélioration de la marge d'EBITDA ajusté au 2 nd semestre, taux de marge d'EBITDA ajusté de 7,4% en 2023

semestre, taux de marge d'EBITDA ajusté de 7,4% en 2023 Cash-flow opérationnel positif au 31 décembre 2023, à +1,3 M€

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobiles, publie ses résultats annuels au 31 décembre 2023, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 mars 2024. Les procédures d'audit sur les comptes de la société sont en cours de finalisation. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport annuel. Le rapport annuel 2023 sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 avril 2024 sur l'espace investisseurs du site internet de MUNIC.

En K€ - Normes françaises 2022 2023 S1 2023

(6 mois) CHIFFRE D'AFFAIRES 21 566 14 753 6 305 MARGE BRUTE 5 502 5 624 1 627 % du chiffre d'affaires 25,5% 38,1% 25,8% EBITDA ajusté1 2 072 1 054 -531 % du chiffre d'affaires 9,6% 7,4% - Dotations nettes aux amortissements et provisions 2 059 2 606 1 319 RESULTAT D'EXPLOITATION AJUSTE2 13 -1 553 -1 850 Résultat d'exploitation -906 -2 440 -2 331 Résultat financier -111 - 328 -129 Résultat exceptionnel -13 -32 -72 RESULTAT NET 15 -1 791 -1 984

1 EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté2 + Dotations nettes aux amortissements et provisions

2 Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR net de provision

14,8 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES À L'ISSUE DE L'EXERCICE 2023

À l'issue de son exercice 2023, MUNIC a enregistré un chiffre d'affaires de 14,8 M€, en repli de -32% par rapport à l'exercice précédent.

L'année 2023 a été fortement impactée par un contexte de marché dégradé, caractérisé par des niveaux de stocks élevés chez les principaux clients de MUNIC, à la suite de la crise des composants électroniques en 2022, et une réticence de leur part dans le lancement de leurs projets du fait de l'environnement économique incertain. En conséquence, le volume de plusieurs commandes a été partiellement réduit ou complétement décalé, menant à un repli de -42% des ventes de Produits sur l'année.

Portée par l'augmentation des facturations liées aux abonnements aux services EKKO, source de revenus récurrents, l'activité Services a en revanche progressé de +89% sur l'année. Cette activité, qui génère des marges brutes structurellement plus élevées, représentait 21% du chiffre d'affaires de la société en 2023, contre 8% un an plus tôt, laissant entrevoir de solides perspectives pour l'évolution de la marge brute au cours des prochaines années.

Par zone géographique, les ventes annuelles 2023 sont issues à 71% d'Amériques (vs. 67% un an plus tôt), à 27% d'Europe (vs. 16%) et à 2% du reste du monde (vs. 17%).

MARGE BRUTE EN PROGRESSION ET TAUX DE MARGE BRUTE PORTÉ À 38,1%

La marge brute de MUNIC s'est élevée à 5,6 M€, en progression de +2% par rapport à l'an dernier. Le taux de marge brute a ainsi affiché une amélioration significative au titre de l'exercice à 38,1%, contre 25,5% en 2022 et 18,5% en 2021.

Cette nette progression de la marge brute de MUNIC est le résultat (i) de la forte croissance des ventes issues des Services et l'accroissement de la part de cette activité de dans le chiffre d'affaires de la société, (ii) du développement et de la commercialisation de variantes de produits existants à de meilleurs prix de revient et (iii) de la renégociation des prix de ventes auprès des principaux clients de la société dans un contexte inflationniste.

MARGE D'EBITDA AJUSTÉ À 7,4% SUR L'EXERCICE

En 2023, MUNIC affiche un EBITDA ajusté[1] de 1,1 M€, en recul par rapport à fin 2022 (2,1 M€). Ce recul de l'EBITDA ajusté3 est la conséquence de différents facteurs, notamment une légère hausse des charges de personnel (+0,2 M€ sur l'exercice, principalement au 1er semestre, mais en recul attendu en 2024), l'évolution défavorable de la parité euro/dollar (-0,4 M€ sur l'exercice) et une baisse de la production immobilisée.

Il convient toutefois de souligner que l'EBITDA ajusté3 a marqué un point d'inflexion au cours de la seconde moitié de l'exercice, passant de -0,5 M€ au 1er semestre à +1,6 M€ au 2nd semestre 2023, notamment grâce à l'amélioration de la marge brute et la baisse des charges opérationnelles sur la période.

La marge d'EBITDA ajusté3 est ainsi ressortie à 7,4% à l'issue de l'exercice, contre 9,6% l'exercice précédent, qui constituait le plus haut niveau de rentabilité depuis l'introduction en Bourse de la société.

Au titre de l'exercice 2023, le résultat d'exploitation ajusté[2] s'établit à -1,6 M€ et intègre 2,6 M€ de dotations nettes aux amortissements, en hausse de +0,6 M€ par rapport à l'an dernier en raison du démarrage de l'amortissement des projets liés à la solution EKKO, consécutivement à sa commercialisation en juillet 2022.

Après prise en compte du résultat financier de -0,3 M€ (intégrant des charges d'intérêt liées aux obligations convertibles) et la comptabilisation d'un crédit d'impôt de 1,0 M€, le résultat net part du groupe s'établit à -1,8 M€ en 2023.

SITUATION BILANCIELLE À FIN 2023

En dépit d'une activité ralentie en 2023, MUNIC a pu générer de la trésorerie à travers son activité. À fin 2023, le cashflow opérationnel de la société s'est élevé à +1,3 M€, contre -0,1 M€ un an plus tôt.

Après une forte hausse en 2022 pour contrer les tensions sur les marchés des composants et sécuriser les approvisionnements, le niveau des stocks a été ramené à 2,5 M€ à l'issue de l'exercice 2023. Les créances clients se sont quant à elles inscrites en hausse par rapport à l'an dernier, à 5,7 M€, compte tenu de la saisonnalité de l'activité en fin d'exercice.

À fin 2023, les capitaux propres de MUNIC s'élevaient à 12,5 M€, contre 14,3 M€ un an plus tôt.

Les dettes financières de MUNIC ont diminué sur l'exercice, ramenées désormais à 6,1 M€ à fin 2023, contre 6,9 M€ un an plus tôt, dont 2,3 M€ de Prêt garantis par l'Etat (PGE) dont la société a pu bénéficier au cours des dernières années et 1,9 M€ d'obligations convertibles à échéance juillet 2024, et des dettes financières diverses (Bpifrance) pour le solde.

Au 31 décembre 2023, la dette financière nette s'inscrit à -5,5 M€, contre -3,7 M€ à l'issue de l'exercice 2022.

La trésorerie disponible de MUNIC ressort à 0,6 M€ au 31 décembre 2023, contre 3,2 M€ un an plus tôt. Il convient de souligner que cette trésorerie n'inclut pas 1,1 M€ de CIR (Crédit d'impôt recherche) au titre de l'exercice 2022, traditionnellement versé au 2nd semestre mais qui a finalement été intégralement perçu par la société en février 2024 postérieurement à la clôture de l'exercice.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 30 janvier 2024 relatif au chiffre d'affaires annuel, cette position de trésorerie permet à MUNIC de financer son activité jusqu'à fin juillet 2024. La société continue de travailler activement sur l'obtention de nouvelles sources de financement et une négociation en cours relative aux obligations convertibles, afin d'étendre cet horizon de trésorerie.

En K€ - Normes françaises 2022 2023 En K€ - Normes françaises 2022 2023 ACTIF IMMOBILISE 1 2 154 12 474 CAPITAUX PROPRES 14 298 12 507 dont Immobilisations incorporelles 11 717 11 834 PROVISIONS 1 124 988 ACTIF CIRCULANT 12 580 12 295 DETTES FINANCIERES 6 947 6 050 dont Stocks 3 580 2 515 dont Emprunts obligataires 1 900 1 900 dont Créances clients 5 402 5 718 dont Emprunts auprès d'établissements de crédit 2 940 2 274 dont Autres créances 3 597 4 061 dont Dettes financières diverses 2 107 1 876 TRESORERIE 3 218 598 AUTRES DETTES 5 772 5 696 TOTAL ACTIF 28 180 25 267 TOTAL PASSIF 28 180 25 267

PERSPECTIVES

En dépit d'un contexte économique adverse, l'année 2023 a été riche en avancées sur différentes opportunités de développement de MUNIC, tant sur le plan commercial que sur le plan technologique, grâce aux efforts intenses menés par les équipes de la société, laissant entrevoir une activité plus dynamique en 2024.

Tout au long de l'année, MUNIC a poursuivi sa mobilisation sur le plan commercial et a avancé sur ses contrats en cours concernant le lancement à grande échelle de la plateforme EKKO. La Société escompte signer des contrats majeurs de déploiements dans les prochains mois.

Sur le plan produits et R&D, MUNIC continue d'œuvrer à élargir sa gamme de produits innovants en diversifiant la famille C4Max de boîtiers multi-application « Blackbox » en plusieurs variantes à coûts réduits, synonymes de meilleurs prix et donc d'un avantage compétitif, avec notamment un terminal « durci » qui embarque tout le savoir-faire de MUNIC dans une configuration adaptée aux véhicules commerciaux tels que les engins de chantier, les engins agricoles, les véhicules d'aéroports, et plus généralement de nombreuses catégories de véhicules spéciaux. Un autre terminal en cours de développement, aux capacités de diagnostic avancées, le V8+Max, sera commercialisé au cours du 2ème trimestre 2024 : il permettra de supporter les nouveaux réseaux, tels que l'Ethernet, embarqués sur les véhicules plus récents.

Parallèlement, MUNIC continue de développer son activité Services, et prévoit de lancer à la fin du 1er semestre 2024 une solution d'évaluation de l'état de santé des batteries des véhicules électriques, nouveau segment de marché pour la Société, en collaboration avec des partenaires stratégiques. Cette solution avancée se veut à la fois très précise, fiable, et garantit un résultat rapide.

Ces nouveaux produits et services en cours de développement suscitent d'ores et déjà l'intérêt de plusieurs grands acteurs, conduisant la société à anticiper une bonne dynamique de son activité en 2024. En outre, MUNIC s'attend à une amélioration significative de son activité, tirée notamment par le développement des Services et la forte progression des abonnements récurrents à la plateforme Munic.io.

AGENDA FINANCIER 2024

25 juillet 2024 Chiffre d'affaires semestriel 2024 26 septembre 2024 Résultats semestriels 2024 29 janvier 2025 Chiffre d'affaires annuel 2024 2 avril 2025 Résultats annuels 2024

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 21,6 M€ de chiffre d'affaires en 2022, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Zineb ESSAFI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 90

munic@actus.fr

[1] EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté + Dotations nettes aux amortissements et provisions

[2] Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR net de provision