30/01/2024 - 18:30

Recul de -42% des ventes de Produits sous l'effet de reports de commandes

Forte progression de +89% des ventes de Services, portée par les revenus récurrents d'abonnements à la plateforme Cloud Munic.io

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2023 (clos le 31 décembre 2023).

En K€ - Normes françaises - Données non auditées 2022 2023 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 21 566 14 754 -32%

À l'issue de son exercice 2023, MUNIC a enregistré un chiffre d'affaires de 14,8 M€, en repli de -32% par rapport à l'exercice précédent, conforme au volume d'affaires annuel visé fin septembre 2023 à l'occasion de la publication des résultats semestriels.

Après une relance économique post-pandémie et une très forte demande à la suite de la crise des composants en 2022 qui a mené à une hausse de stocks chez les principaux clients de MUNIC, l'activité a pâti en 2023 d'un environnement économique qui s'est progressivement dégradé au cours de l'année, conduisant à une prudence accrue chez les clients grands comptes de MUNIC dans le lancement de leurs projets et donc de leurs commandes de Smart Dongles.

Dans ce contexte, le volume de plusieurs commandes attendues a été partiellement réduit ou complètement reporté sur 2024, conduisant à un recul de -42% des ventes de Produits sur l'exercice.

À l'inverse, la part des ventes de Services a continué d'augmenter fortement, pour représenter 21% du chiffre d'affaires l'an dernier, contre 8% en 2022. Cette activité, qui génère des marges brutes structurellement plus élevées, s'est appréciée de +89% sur l'année, du fait de l'augmentation des facturations liées aux abonnements à la plateforme Cloud Munic.io, source de revenus récurrents qui devraient continuer de croître au cours des prochaines années, au fur et à mesure de l'accroissement du parc de Smart Dongles activés. La croissance constante de ces revenus récurrents laisse ainsi entrevoir de solides perspectives pour l'évolution de la marge brute de la société au cours des prochaines années.

Par zone géographique, les ventes annuelles 2023 sont issues à 71% d'Amériques (vs. 67% un an plus tôt), à 27% d'Europe (vs. 16%) et à 2% du reste du monde (vs. 17%).

PERSPECTIVES IMPORTANTES APRÈS UNE ANNÉE 2023 PERTURBÉE

L'année 2023, bien que caractérisée par un environnement de marché difficile, s'est traduite par des avancées sur les différentes opportunités de développement de MUNIC et laisse entrevoir un rebond de l'activité en 2024.

Au cours du 2nd semestre, MUNIC a poursuivi ses efforts et sa mobilisation sur le plan commercial, avec notamment un avancement sur les contrats en cours concernant le lancement à grande échelle de la plateforme EKKO et table sur la signature de nombreux contrats de déploiements à grande échelle dans les tous prochains mois.

Parallèlement, la société a poursuivi ses investissements R&D pour le développement et l'amélioration d'EKKO et des services associés, pour sa plateforme d'Intelligence Artificielle au cœur de toutes ses solutions et pour l'enrichissement du moteur Edge Computing embarqué ainsi que de sa gamme de terminaux, avec notamment trois nouveaux produits.

La gamme intègre dorénavant un terminal « durci » (supportant des chocs et de fortes contraintes mécaniques, thermiques et climatiques) qui embarque tout le savoir-faire de MUNIC dans une configuration adaptée aux véhicules commerciaux tels que les engins de chantier, les engins agricoles, les véhicules d'aéroports, et plus généralement de nombreuses catégories de véhicules spéciaux. Un autre terminal en cours de développement, aux capacités de diagnostic avancées, le V8+Max, sera commercialisé au cours du 2ème trimestre 2024 : il permettra de supporter les nouveaux réseaux, tels que l'Ethernet, embarqués sur les véhicules plus récents. D'autres produits, fruit de ces développements, seront annoncés courant 2024.

En plus de ces actions, MUNIC continue de travailler activement sur l'obtention de nouvelles sources de financement, qui permettront d'étendre ses besoins de financement au-delà de mi-2024, et ainsi de disposer à la fin de cette année d'une trésorerie améliorée par rapport à celle de fin 2023. À fin décembre 2023, MUNIC disposait d'une trésorerie disponible de 0,6 M€, montant qui n'inclut pas 1,1 M€ de CIR (Crédit d'impôt recherche) au titre de l'exercice 2022 dont l'encaissement a été décalé sur 2024. À fin 2022, la trésorerie disponible s'élevait à 3,2 M€. La dette financière nette s'inscrit à -5,3 M€ en fin d'exercice 2023 (vs. -3,7 M€ à fin 2022).

Sur le plan commercial, MUNIC anticipe une bonne dynamique d'activité en 2024, qui devrait se traduire par un rebond de son chiffre d'affaires. De plus, la société anticipe une amélioration de sa rentabilité, portée notamment par la forte progression des abonnements récurrents à la plateforme Cloud Munic.io.

À plus long terme, au regard de la dégradation de l'environnement économique et des décalages sur les projets de déploiement à grande échelle de la plateforme EKKO à l'issue de phases pilotes concluantes, MUNIC a décidé de ne pas maintenir ses objectifs à fin 2026. La société réaffirme pour autant ses importantes ambitions de croissance rentable, assises sur le large développement de la plateforme EKKO au cours des prochaines années.

AGENDA FINANCIER 2024

28 mars 2024 Résultats annuels 2023 25 juillet 2024 Chiffre d'affaires semestriel 2024 26 septembre 2024 Résultats semestriels 2024 29 janvier 2025 Chiffre d'affaires annuel 2024 2 avril 2025 Résultats annuels 2024

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 14,8 M€ de chiffre d'affaires en 2023, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS