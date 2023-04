24/04/2023 - 18:00

Nomination de David Rozenblum au poste de Directeur des ventes EKKO

Exposition au Salon NAFA, le plus grand rassemblement pour les professionnels de flottes automobiles aux Etats-Unis

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, annonce la nomination de David Rozenblum au poste de « Directeur des ventes EKKO – solutions et écosystèmes pour les véhicules connectés ». Toujours dans le cadre du développement d'EKKO, MUNIC expose au Salon NAFA, l'événement le plus important de l'année pour les flottes automobiles aux Etats-Unis.

DÉPLOIEMENT COMMERCIAL D'EKKO DÉSORMAIS PILOTÉ PAR DAVID ROZENBLUM

David Rozenblum a rejoint MUNIC mi-avril en tant que « Head of Ekko, Connected Fleet & Ecosystem », Directeur des ventes EKKO – solutions et écosystèmes pour les véhicules connectés.

Dans le cadre de ses fonctions, David Rozenblum est chargé de piloter la stratégie de déploiement de la solution EKKO, plateforme d'accès aux données véhicules en mode DaaS (Data as a Service) via un modèle d'abonnements mutualisés. Il sera ainsi en charge d'accélérer le développement commercial d'EKKO et de piloter l'équipe commerciale de MUNIC affectée à cette offre, en étroite collaboration avec le management.

David Rozenblum rejoint MUNIC après avoir cumulé 23 ans d'expérience au sein de grands groupes français et internationaux, tels que Philips, Alcatel-Lucent, Ciena ou alors Tieto, où il a occupé des fonctions de Directeur commercial/Vice-Président Sales.

La nomination de David Rozenblum marque une nouvelle étape dans le développement d'EKKO. Pour rappel, la solution EKKO a été validée par ADAC, la plus grande association automobile d'Europe, dans le cadre de son projet disruptif « Smart Connect », témoignant sa confiance dans la solution. ADAC devrait se prononcer sur l'ampleur de son déploiement courant 2023.

Une variante d'EKKO, tournée vers le grand public, verra également le jour mi-2023. MUNIC sera ainsi en mesure de commercialiser une déclinaison complète et indépendante de ce dispositif de diagnostic à distance destinée à un plus large spectre de clients particuliers et professionnels.

« Grâce à sa riche expérience de la fonction de direction commerciale au sein de plusieurs grands groupes de renom, ainsi qu'à son parcours remarquable dans les différents postes qu'il a occupés, David sera un fort contributeur au développement de notre solution EKKO, à l'heure où nous nous focalisons sur la poursuite d'une forte croissance et le développement rapide et efficace de cette offre disruptive. » déclare Aaron Solomon, Fondateur et Président-Directeur général de MUNIC.

« Je suis ravi de rejoindre MUNIC et remercie le Comité de direction pour leur accueil et leur confiance. Je crois dans le fort potentiel d'EKKO et, avec l'appui des équipes de MUNIC, nous relèverons avec succès les prochains défis en mettant en œuvre des stratégies commerciales ciblées, adaptées à nos différents canaux et aux besoins de nos clients, afin de faire d'EKKO une solution universelle de référence pour les véhicules connectés. » déclare David Rozenblum, Directeur des ventes EKKO chez MUNIC.

PRÉSENTATION D'EKKO AU SALON NAFA, THE LARGEST FLEET EVENT OF THE YEAR

Toujours dans le cadre de l'accélération du développement d'EKKO, MUNIC a participé les 18 & 19 avril 2023 au salon organisé par la NAFA Fleet Management Association, la plus grande association de membres du secteur des parcs automobiles, à Baltimore aux Etats-Unis.

Dans un secteur automobile complexe en constante évolution, la NAFA permet aux gestionnaires de flottes de toujours rester à l'affût des tendances et des développements émergents impactant leurs flottes, en rassemblant des experts en la matière et des professionnels du monde entier représentant tous les segments des flottes.

Ce salon, qui constitue le plus grand rassemblement de professionnels du secteur automobile, offre à ses participants l'opportunité de nouer de nouvelles relations non seulement avec les gestionnaires de flottes d'entreprises, mais également avec d'importants gestionnaires de flottes de gouvernements, des services publics et des forces de l'ordre. Ces professionnels reconnaissent la réputation de la NAFA depuis 60 ans pour leur apporter les produits et services les plus performants des meilleurs fournisseurs de l'industrie.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 21,6 M€ de chiffre d'affaires en 2022, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS